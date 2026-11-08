El cuerpo de una joven de 20 años fue hallado en una chacra de San Martín de Porres: la PNP ya investiga

El cuerpo sin vida de una joven de 20 años fue hallado en una chacra junto a la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres. (RPP Noticias)

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El cuerpo sin vida de una joven de 20 años fue hallado este domingo dentro de una chacra situada junto a la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres. El hallazgo ocurrió en una zona agrícola próxima al límite con el Callao, donde acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos y representantes del Ministerio Público.

Según informó RPP Noticias, el cadáver estaba desnudo y fue localizado entre la maleza de un terreno de cultivo, al lado de la vía Prolongación Naranjal. La Policía encontró además una motocicleta negra en el lugar. El conductor de ese vehículo fue detenido y trasladado a la comisaría de Pro, mientras se desarrollaban las diligencias iniciales.

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La joven había asistido a una reunión por un cumpleaños

La madre de la joven indicó que su hija salió la noche anterior para reunirse con amigos y conocidos del barrio. Cerca de la medianoche, la joven se comunicó con ella para decirle que aún permanecía en el encuentro. Horas después, vecinos de Chuquitanta encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con los familiares, la víctima estudiaba Ciencias de la Comunicación y, durante sus días libres, ayudaba a su madre en un puesto de venta de artículos de limpieza. También afirmaron que el hombre detenido intentaba acercarse a ella desde hacía varios meses, tanto por redes sociales como de forma personal.

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Sus amigas siguieron la ubicación que compartió por WhatsApp

Dos amigas relataron a RPP Noticias que la reunión era por un cumpleaños y que había varias mujeres y un solo hombre. Señalaron que se ausentaron un momento y, al regresar, advirtieron que Michelle ya no estaba. Luego revisaron un grupo de mensajería en el que solían enviarse sus ubicaciones.

Al observar que el punto compartido correspondía a un descampado, las amigas se alarmaron y buscaron transporte para ir al sector. Una de ellas dijo que el trayecto desde la avenida Central, cerca de Tottus y Tacallao, podía tomar alrededor de 30 minutos. También contaron que se perdieron antes de llegar.

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Según esas versiones, el detenido sostuvo que la joven le pidió que la acompañara a cargar combustible para la motocicleta. Sin embargo, las amigas afirmaron que él escribió por mensaje que ya la había dejado en su casa. Una de ellas situó ese intercambio cerca de las 5:10 de la madrugada.

La Policía y el Ministerio Público realizaron las primeras diligencias

La PNP informó a RPP Noticias que el cuerpo presentaba indicios que apuntaban a una aparente agresión sexual. Los peritos y el Ministerio Público llegaron a la chacra para realizar las primeras actuaciones, mientras agentes de la comisaría de Pro resguardaban el área. La PNP mantuvo detenido al conductor de la motocicleta, que fue trasladado a esa dependencia policial tras el hallazgo del cuerpo de la joven universitaria.

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El hallazgo se produjo en un área descrita por los vecinos como alejada del casco urbano, sin alumbrado eléctrico ni cámaras de seguridad. Un residente señaló que hace tres meses fueron encontrados tres cadáveres en ese sector. Esa afirmación fue recogida durante la transmisión y no se aportaron detalles adicionales sobre aquellos casos.

El lugar donde fue encontrada la joven queda a un costado de la muralla de Chuquitanta, en una trocha rodeada de campos de cultivo. Durante la cobertura, patrulleros de la comisaría de Pro permanecían en la zona. Personal especializado, peritos y representantes del Ministerio Público participaron en las diligencias dentro de la chacra, que también contó con la presencia de vecinos del sector.

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El conductor de la motocicleta permanecía detenido, según la información difundida por el medio esta mañana.