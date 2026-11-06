La desgarradora arenga de Luis Urruti sobre su mamá previo al Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026.

El delantero uruguayo peruano habló sobre el estado de salud de su madre, quien finalmente falleció en Uruguay. Créditos: Canal de Youtube de Sport Boys.

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Luis Urruti atraviesa un duro momento fuera de las canchas. Su madre falleció el jueves 5 de noviembre en Uruguay y el jugador no pudo visitarla a tiempo, ya que le había prometido disputar el partido de Sport Boys frente a Universitario de Deportes.

En ese contexto, un video publicado en YouTube por el club rosado permitió conocer la desgarradora arenga de ‘Tito’ Urruti antes de saltar al campo de juego del estadio Monumental, el miércoles 4 de noviembre.

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El primero en hablar en el vestuario de la ‘misilera’ fue el entrenador Carlos Desio. “No entremos dormidos, no entremos especulando. Desde el primer minuto, muchachos: concentrados, agresivos. Que este partido sea un dolor de huevos para el rival. Se lo ganamos con juego y corazón. Dale”, expresó.

Después, Urruti tomó la palabra y dejó un emotivo mensaje sobre el estado de salud de su madre. Además, les pidió a sus compañeros que dedicaran el encuentro a ella.

“Hoy es mi último partido, ya no voy a jugar más. Ya me enteré de que mi madre se va a morir. Desde ahí, ganar es lo último que va a hacer por mí. Vamos, vamos, se los pido”, expresó.

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Hansell Riojas, capitán de Boys, respaldó al jugador uruguayo-peruano. “Con lo que estamos, Tito, toda la fuerza está acá contigo”, comenzó. “Hoy jugamos el partido de ‘Tito’. Por todo lo que queremos acá, hay que salir también por él y por su familia”, añadió minutos después.

Aunque Luis Urruti no pudo ganar el partido ante Universitario, fue una de las figuras del encuentro. El futbolista disputó los más de 100 minutos que duró el duelo y dio un pase clave en el segundo gol de Percy Liza, que le permitió a Sport Boys conseguir el empate.

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La desgarradora arenga de Luis Urruti sobre su mamá previo al Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026.

Madre de Luis Urruti falleció en Uruguay

Sport Boys informó este jueves 5 de noviembre el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de Luis Urruti. El club chalaco expresó sus condolencias al futbolista uruguayo y a sus familiares, luego del difícil momento que atravesó el jugador durante el partido ante Universitario de Deportes.

A través de sus redes sociales, la institución ‘rosada’ confirmó la muerte de Cristina Giménez y acompañó a Urruti, así como a su entorno, con un mensaje de pesar.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti. Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias”, publicó Boys.

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El mensaje del cuadro del Callao se sumó a las expresiones de apoyo que recibió el futbolista tras conocerse la situación de salud de su madre.

Sport Boys expresó sus condolencias a Luis Urruti y su familia tras confirmarse la noticia. Crédito: Prensa SBA

Florencia Romaniello, esposa de Luis Urruti, también despidió a Cristina Giménez, su suegra, con un emotivo mensaje en redes sociales. La pareja del futbolista recordó la pasión que ella tenía por el fútbol y el orgullo con el que seguía cada partido de ‘Tito’.

“No nos esperaste, pero tu acto de amor más grande fue ver a tu hijo anoche. Prometo siempre hablarles a mis hijos de ti. Sigue alentando a Tito desde el cielo; sé que lo harás porque eras una apasionada por el fútbol y una mamá orgullosa cada vez que lo veías jugar. Vuela bien alto”, escribió.

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