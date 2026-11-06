Perú Deportes

La desgarradora arenga de Luis Urruti sobre su mamá previo al Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

‘Tito’ decidió jugar el partido pese al delicado estado de salud de su madre, quien finalmente falleció en Uruguay

El delantero uruguayo peruano habló sobre el estado de salud de su madre, quien finalmente falleció en Uruguay. Créditos: Canal de Youtube de Sport Boys.
Guardar

Luis Urruti atraviesa un duro momento fuera de las canchas. Su madre falleció el jueves 5 de noviembre en Uruguay y el jugador no pudo visitarla a tiempo, ya que le había prometido disputar el partido de Sport Boys frente a Universitario de Deportes.

En ese contexto, un video publicado en YouTube por el club rosado permitió conocer la desgarradora arenga de ‘Tito’ Urruti antes de saltar al campo de juego del estadio Monumental, el miércoles 4 de noviembre.

PUBLICIDAD

El primero en hablar en el vestuario de la ‘misilera’ fue el entrenador Carlos Desio. “No entremos dormidos, no entremos especulando. Desde el primer minuto, muchachos: concentrados, agresivos. Que este partido sea un dolor de huevos para el rival. Se lo ganamos con juego y corazón. Dale”, expresó.

Después, Urruti tomó la palabra y dejó un emotivo mensaje sobre el estado de salud de su madre. Además, les pidió a sus compañeros que dedicaran el encuentro a ella.

Hoy es mi último partido, ya no voy a jugar más. Ya me enteré de que mi madre se va a morir. Desde ahí, ganar es lo último que va a hacer por mí. Vamos, vamos, se los pido”, expresó.

PUBLICIDAD

Hansell Riojas, capitán de Boys, respaldó al jugador uruguayo-peruano. “Con lo que estamos, Tito, toda la fuerza está acá contigo”, comenzó. “Hoy jugamos el partido de ‘Tito’. Por todo lo que queremos acá, hay que salir también por él y por su familia”, añadió minutos después.

Aunque Luis Urruti no pudo ganar el partido ante Universitario, fue una de las figuras del encuentro. El futbolista disputó los más de 100 minutos que duró el duelo y dio un pase clave en el segundo gol de Percy Liza, que le permitió a Sport Boys conseguir el empate.

La desgarradora arenga de Luis Urruti sobre su mamá previo al Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026.
La desgarradora arenga de Luis Urruti sobre su mamá previo al Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026.

Madre de Luis Urruti falleció en Uruguay

Sport Boys informó este jueves 5 de noviembre el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de Luis Urruti. El club chalaco expresó sus condolencias al futbolista uruguayo y a sus familiares, luego del difícil momento que atravesó el jugador durante el partido ante Universitario de Deportes.

A través de sus redes sociales, la institución ‘rosada’ confirmó la muerte de Cristina Giménez y acompañó a Urruti, así como a su entorno, con un mensaje de pesar.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti. Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias”, publicó Boys.

El mensaje del cuadro del Callao se sumó a las expresiones de apoyo que recibió el futbolista tras conocerse la situación de salud de su madre.

Sport Boys expresó sus condolencias a Luis Urruti y su familia tras confirmarse la noticia.
Sport Boys expresó sus condolencias a Luis Urruti y su familia tras confirmarse la noticia. Crédito: Prensa SBA

Florencia Romaniello, esposa de Luis Urruti, también despidió a Cristina Giménez, su suegra, con un emotivo mensaje en redes sociales. La pareja del futbolista recordó la pasión que ella tenía por el fútbol y el orgullo con el que seguía cada partido de ‘Tito’.

No nos esperaste, pero tu acto de amor más grande fue ver a tu hijo anoche. Prometo siempre hablarles a mis hijos de ti. Sigue alentando a Tito desde el cielo; sé que lo harás porque eras una apasionada por el fútbol y una mamá orgullosa cada vez que lo veías jugar. Vuela bien alto”, escribió.

Temas Relacionados

Luis UrrutiUniversitario DeportesSport BoysLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?: la sorpresa ‘blanquiazul’ en el máximo torneo de la FIVB

Se conoció si el equipo de Alejandro Schneider sumará una voleibolista para afrontar el campeonato internacional, que inicia el próximo 8 de diciembre en Sao Paulo

¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?: la sorpresa ‘blanquiazul’ en el máximo torneo de la FIVB

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Tras el empate en la ida, las ‘blanquiazules’ y las ‘cerveceras’ determinarán la llave rumbo a la final de la competición. Entérate todos los detalles del duelo en Matute

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Ministerio Público vigila el tramo decisivo de la Liga 1 2026 tras polémica arbitral: ¿Qué tiene que ver Alianza Lima?

El expediente se abrió tras una denuncia que señala a cinco jueces por nombre y apellido, y advierte que el malestar de las hinchadas ante las polémicas arbitrales puede derivar en disturbios dentro y fuera de los estadios

Ministerio Público vigila el tramo decisivo de la Liga 1 2026 tras polémica arbitral: ¿Qué tiene que ver Alianza Lima?

Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Se inicia la recta final de la competición, 16 equipos lucharán para seguir en carrera rumbo al título y el ansiado ascenso a Liga 2. Entérate cuándo se jugarán los encuentros

Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Carlos Desio reveló por qué renovó con Sport Boys pese que tuvo ofertas importantes de otros clubes de la Liga 1: “Pedí cuatro o cinco refuerzos”

El técnico argentino contó detalles de su continuidad en el Callao en su centenario en 2027. Además, precisó que los ‘rosados’ deben mejorar el presupuesto la próxima temporada

Carlos Desio reveló por qué renovó con Sport Boys pese que tuvo ofertas importantes de otros clubes de la Liga 1: “Pedí cuatro o cinco refuerzos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Renovación Popular recusa a Gunther Gonzáles, único miembro del JNE que se opuso a candidatura de López Aliaga

“Es inconstitucional”: Ministro Elmer Cuba ratifica su posición sobre ley de pensión de S/3.500 para maestros

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

Los Pulpos, La Jauría, Tren de Aragua, Los Choneros y Comando Vermelho, en la mira del Poder Ejecutivo

ENTRETENIMIENTO

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

DEPORTES

Hernán Barcos considera que Sporting Cristal se juega “la vida” en el decisivo duelo ante ADT en Tarma por Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos considera que Sporting Cristal se juega “la vida” en el decisivo duelo ante ADT en Tarma por Torneo Clausura 2026

¿Alianza Lima se reforzará para el Mundial de Clubes de Vóley 2026?: la sorpresa ‘blanquiazul’ en el máximo torneo de la FIVB

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Ministerio Público vigila el tramo decisivo de la Liga 1 2026 tras polémica arbitral: ¿Qué tiene que ver Alianza Lima?

Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional