Papa León XIV: las personas que conocieron a Robert Prevost antes de convertirse en sumo pontífice

La permanencia durante más de dos décadas en Perú facilitó el dominio del idioma castellano por parte del pontífice. (Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo)

Guardar

Antes de ser el papa León XIV, Robert Prevost dejó recuerdos entre religiosos, agentes pastorales y funcionarios que lo trataron en Chiclayo (Perú) y Roma. Sus testimonios reúnen escenas de trabajo comunitario, vínculos personales y una gestión administrativa que antecedió a su nacionalización peruana.

José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior durante el entonces gobierno de Ollanta Humala, relató a RPP Noticias que conoció al “padre Roberto” cuando intervino en el trámite para que pudiera asumir como obispo de Chiclayo. Según explicó, el Concordato exigía que el titular de la diócesis fuera peruano de nacimiento, naturalización o nacionalización.

PUBLICIDAD

El exfuncionario dijo que recibió al religioso, le preguntó a qué diócesis iría y, al oír que se trataba de Chiclayo, respondió: “Yo he nacido en Chiclayo, monseñor, así que no se preocupe”. Pérez Guadalupe aseguró que asumió personalmente la gestión y que Prevost cumplía los requisitos. Migración, indicó, llevó el expediente a la Presidencia de la República.

El sacerdote Robert Prevost atiende a una creyente durante su etapa de servicio pastoral en Perú en la década de 1980. (Difusión)

Los años en Roma

Miguel Ángel Martín, exsecretario de la Orden de los Agustinos en Roma, convivió 12 años con Prevost durante su etapa como prior general. En Caracol Radio, lo definió como “una persona muy sencilla, muy normal, muy natural”. Añadió que también tenía capacidad para conducir tareas de gobierno.

PUBLICIDAD

Martín afirmó que el papa habla castellano “perfectamente” por sus más de 20 años en Perú. Recordó que, tras completar sus estudios, fue destinado a una misión en las montañas del norte peruano. Para el exsecretario, aquel primer destino influyó en el resto de su vida.

Una amistad de 40 años

El padre Alejandro Antón, amigo de Prevost desde hace 40 años, sostuvo ante Perfil que el pontífice conservó rasgos de juventud. “Él se ha mantenido siempre natural, como él es”, declaró. Antón dijo que reconoce sus gestos tras tantos años de trato. También afirmó que es un hombre de oración, de encuentro, de diálogo y de amistad, y que no finge.

PUBLICIDAD

En Chulucanas, Jorge Fidel Romero Flores lo conoció en los primeros años de misión. El agente pastoral contó a Infobae Perú que era “un joven un poco tímido o sorprendido, desconcertado de la tremenda realidad” tras el fenómeno de El Niño. Recordó juegos, talleres y jornadas educativas para niños y adolescentes.

El padre Gioberti Calle compartió años de formación con el entonces sacerdote. Según TVPerú, la familia de Prevost donó una camioneta de cabina y media a la comunidad agustina. Calle explicó que el religioso decidió que el vehículo quedara en la casa de formación para sus integrantes.

PUBLICIDAD

Su etapa en Chiclayo

Sor Margarita Flores trabajó tres meses con Prevost en la diócesis de Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023. En declaraciones a Andina, recordó la emoción que sintió al conocer su elección como papa.

Una ilustración en acuarela presenta al papa León XIV con vestiduras litúrgicas y la mano alzada frente a franjas que evocan la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es una bendición que haya sido elegido. Me emocioné mucho al conocer la noticia y me siento feliz”, expresó.

Flores afirmó que era “un pastor que quería mucho a sus sacerdotes” y señaló que el clero de Chiclayo estaba muy preparado. Su testimonio se concentró en la relación cotidiana que mantuvo con la comunidad religiosa de la región de Lambayeque durante los años en que Prevost estuvo al frente de la diócesis.

PUBLICIDAD