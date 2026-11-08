“Es una bendición poder ser parte de este día”: Diana Sánchez se prepara para ser parte de la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV

La conductora y bailarina Diana Sánchez revela los detalles de cómo una oportunidad única la conectó con el Papa Francisco y cómo su crianza religiosa ha moldeado su camino. Descubre su perspectiva sobre la fe, la familia y el éxito | Infobae Perú

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Diana Sánchez será una de las conductoras de la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV, que se realizará el 12 de noviembre en el Estadio Nacional. La jornada reunirá a personas de entre 16 y 35 años y contará con música, oración, testimonios y presentaciones artísticas antes de la llegada del pontífice.

A pocos días de la actividad, la figura de televisión concedió una entrevista a Infobae Perú, donde contó cómo recibió la propuesta de la Vicaría de Lima y por qué asumió este reto con una emoción que trasciende lo profesional. Su formación salesiana y el vínculo de su familia con la fe le dan un significado personal a su participación.

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“Al inicio pensé que era una broma”

La invitación llegó cuando la agenda de la visita papal todavía generaba incertidumbre por el estado de salud del pontífice. Diana Sánchez recibió primero un correo electrónico y luego tuvo una reunión con representantes de la Vicaría de Lima, instancia que terminó de confirmar que su participación formaba parte de la programación.

—¿Cómo recibiste la invitación para ser parte de la Vigilia de los Jóvenes?

El primer acercamiento fue a mi número de contratos y por correo electrónico. Al inicio pensé que era una broma, porque es una invitación que, definitivamente, cualquier persona podría desear, sobre todo quienes tienen cercanía con la fe.

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He crecido desde muy pequeña en un colegio religioso. Mi familia, mi entorno, siempre han estado cerca de esto. La primera institución que se acercó para comentarnos fue la Vicaría de Lima. Tuvimos una reunión y en ese momento decía: “Qué raro, ¿esto va a suceder de verdad?”.

Diana Sánchez posa junto a un panel promocional del Arzobispado de Lima que anuncia actividades vinculadas al papa León XIV para noviembre de 2026.

—¿Cuándo supiste que tu participación ya estaba confirmada?

—Pasaron los meses y estuve pendiente de la agenda del Santo Padre, porque sabíamos que había tenido algunos temas de salud. Un par de semanas antes del evento se confirmó que sí iba a venir a Lima y que habría una vigilia, como ocurrió en otros países.

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Mi hermana y yo nos pusimos a saltar y celebrar. Las dos estudiamos 11 años en un colegio salesiano. Esta oportunidad ha sido impensable, imaginable, maravillosa. Me siento honrada.

“Me emociona más desde el lado personal que desde el profesional”

Para la conductora, el evento está ligado a su propia historia. Sánchez estudió en un colegio salesiano desde niña y explica que su cercanía con la Iglesia Católica forma parte de la educación que recibió en casa y junto a su hermana.

—¿Qué significa para ti asumir este rol?

El acercamiento con la Iglesia ha formado parte de mi vida. Mi hermana y yo crecimos con esa formación, con cercanía a la Virgen, a Jesús y a la fe. Por eso, creo que esto me emociona más desde el lado personal que desde el profesional.

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He conocido al equipo interno que trabaja en la Vicaría, en el Arzobispado y en la parte pastoral que organiza la actividad. Son personas muy amables. Con el tiempo nos hicimos mucho más amigos. Ahora estamos en los últimos días de preparación para este encuentro masivo.

—¿Cuál será tu participación en el escenario?

La conducción comenzará desde las 14:00 hasta el cierre de la jornada. Habrá cantos, oración, actuaciones e intervenciones de jóvenes de distintos espacios, quienes compartirán sus experiencias desde la danza, el teatro, el trabajo y su relación con la fe.

Diego Rivera y yo estaremos como hilo conductor para mantener la energía y acompañar las actividades que se presenten durante la tarde. Luego estarán Gianella y Arnold, quienes tienen experiencia en la parte pastoral. Cada uno aportará desde su lugar para llevar esta programación.

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Diana Sánchez posa junto a un sacerdote y los integrantes del equipo organizador de la Vigilia de los Jóvenes frente a pancartas alusivas al encuentro. (Vicaría de Lima)

“Es un encuentro gratuito y abierto para todos”

La Vigilia de los Jóvenes tendrá varias horas de actividades antes del mensaje central del papa León XIV. La conductora destacó que la convocatoria no está restringida a católicos y que la propuesta busca integrar a jóvenes con distintas experiencias y creencias.

—¿Qué mensaje busca transmitir la Vigilia de los Jóvenes?

Es un encuentro masivo y gratuito. No están invitadas solamente las personas cercanas a la Iglesia Católica, sino absolutamente todos. Creo que ese es un ángulo importante.

El papa León XIV es muy cercano, y esa cercanía ayuda a que la Iglesia pueda abrir las puertas a todos. Muchos jóvenes serán parte de esta actividad: cantarán, bailarán y contarán sus historias de vida. La idea es recibir al Papa, celebrar juntos y compartir un momento de vigilia.

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—¿A qué hora está prevista la llegada del pontífice?

El Santo Padre aparecerá en el escenario a las 18:00 y dará un mensaje a los jóvenes. Será un día largo, pero bastante emocionante. Necesitamos mantener la energía y la expectativa porque no cualquier país tiene la oportunidad de recibirlo.

Lima será un punto de encuentro, pero él también irá a Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Estoy segura de que mucha gente querrá asomarse un ratito para tener la oportunidad de escucharlo.

Diana Sánchez permanece sentada junto a otros participantes durante los preparativos de la Vigilia de los Jóvenes. (Vicaría de Lima)

“Estar en el mismo escenario y escuchar su palabra ya es maravilloso”

Aunque la presentadora no tiene certeza de si podrá saludar al Papa en privado, considera que su presencia en el escenario ya tiene un valor especial. Sánchez también reconoce que la organización deberá contemplar medidas de cuidado por la salud del pontífice.

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—¿Sabes si tendrán la oportunidad de saludarlo en privado?

Solo estar en un espacio donde vamos a compartir un poco del mensaje que él lleva ya es importante. No solamente para los conductores o los animadores. Todas las personas que van a bailar, cantar o trabajar en esta tarde tienen una misión.

Por ahí seguramente tendremos la posibilidad de tenerlo cerca, pero imagino que hay pautas que seguir. También viene después de una operación y debemos entender que hay cuidados. Si se da, voy a estar ahí para apachurrarlo un ratito. Y, si no, estar en el mismo escenario y poder escuchar su palabra ya es maravilloso.

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Diana Sanchez comparte sus sentimientos de felicidad, honor y ansiedad por un encuentro especial, destacando la alineación de los eventos para esta oportunidad única | Infobae Perú

Estamos pasando por varias cosas y creo que este momento puede unirnos. Puede darnos un mensaje para pensar en todo lo que viene y en lo que podemos hacer si mantenemos la fe y la resiliencia como peruanos. Es una bendición poder ser parte de este día, desde el lugar que me toca. Estoy feliz, emocionada, honrada y ansiosa por que llegue la fecha.

“Dios siempre ha estado presente en mi vida”

Durante la entrevista, Diana Sánchez vinculó su participación en el evento con un periodo de cambios personales. La conductora recordó que la enfermedad de su esposo y el deseo de ampliar su familia reforzaron sus espacios de reflexión y su relación con la fe.

—Has contado que este año fue importante en tu vida. ¿Sientes que Dios se ha manifestado de alguna forma?

Dios siempre ha estado presente en mi vida. Tengo una educación salesiana desde los seis años. Dos de mis tías son religiosas y han sido directoras del Colegio María Auxiliadora. En mi casa siempre hemos vivido cerca de Dios y de la Virgen María Auxiliadora.

La rutina y el día a día a veces hacen que una pierda un poco el sentido de algunas cosas, pero siempre he sentido que Él ha estado presente. Soy una persona muy bendecida en todos los aspectos.

Diana Sanchez comparte su conmovedora historia de vida, marcada por la lucha de su esposo contra la leucemia y su inspirador viaje hacia la maternidad, todo ello sostenido por la fe y el amor familiar | Infobae Perú

—¿Hubo momentos que reforzaron esa conexión con la fe?

La salud de mi esposo y todo lo que pasó con él me hicieron pensar y reflexionar más. Hace cuatro años fue diagnosticado con leucemia. Yo no estaba cuando recibió el diagnóstico, porque justo había venido a Lima a trabajar.

Tengo una foto que llevo con él y, literalmente, cuando lo encuentro, le pongo un Señor de los Milagros en el pecho. Hace unos días estábamos revisando eso. Creo que Dios siempre me ha cuidado, me ha protegido y ha estado presente en todo.

—También atraviesan un proceso personal para agrandar la familia.

Este año, junto a mi esposo, hemos buscado la manera de crecer como familia y tener la oportunidad de ser padres. Hemos recibido ayuda de los médicos y también hemos tenido fe, esperando que todo funcione.

Se ha podido avanzar en el lado médico de mi esposo y también en el mío. Ha sido un año muy bonito, un año de sueños y de muchas cosas personales que han encontrado su momento.

“Tenemos que reunirnos como si fuéramos hermanos”

De cara a la jornada en el Estadio Nacional, la conductora espera que la reunión tenga un efecto más amplio que el religioso. Su expectativa está puesta en que los asistentes encuentren un espacio para detenerse, escuchar y compartir con otros jóvenes.

Teleticket habilita el registro gratuito para participar en la vigilia juvenil con el papa León XIV, programada para el 12 de noviembre en el Estadio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Qué esperas llevarte de esta experiencia?

Espero la energía, el amor y la alegría de los jóvenes reunidos con una misión y con ganas. Creo que todo el mundo desea ser una buena persona. Me gusta que este encuentro no se plantee solo para católicos o creyentes.

Cualquier persona puede asistir y vivir un momento de unión, de atención a la actualidad y de empatía con los demás.

Es un encuentro para reflexionar, para alegrarnos y para celebrar. Tenemos que reunirnos como si todos los jóvenes presentes fuéramos hermanos. Eso es lo más importante.