Perú

Sacsayhuamán recibirá al Papa León XIV: qué debes conocer del lugar antes de su visita

Asistentes podrán llevar agua, bloqueador solar y medicamentos a la ceremonia. Cada persona deberá mostrar su documento de identidad junto al boleto digital o impreso en los controles respectivos

Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.
Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.
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A pocos días para la llegada del papa León XIV al Perú, las sedes de sus actividades públicas en las regiones que visitará siguen en preparativos. En Cusco, la explanada de Sacsayhuamán y la Plaza de Armas serán los puntos centrales de la agenda del pontífice el día 15 de noviembre.

Como parte de su visita oficial al Perú prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, el papa León XIV rezará el Santo Rosario en la explanada de Sacsayhuamán y participará del Ángelus en la Plaza de Armas, donde entregará distinciones a dos imágenes de devoción local.

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La convocatoria prevé más de 105.000 accesos gratuitos con códigos QR para ambos escenarios. La plataforma Joinnus habilitó boletos para estas actividades desde las 00:00 del sábado 7 de noviembre y cada persona podrá solicitar hasta tres entradas mediante su DNI y una cuenta de correo electrónico con un sistema similar al que se utilizará en Lima para la misa del pontífice en la base aérea Las Palmas.

Los accesos serán personales, intransferibles y excluyentes: quien obtenga una entrada para la Plaza de Armas no podrá adquirir otra para la explanada de Sacsayhuamán. La emisión continuará hasta el sábado 14 de noviembre, salvo que los cupos se agoten antes, informó Agencia Andina.

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En Sacsayhuamán habrá dos sectores. El área Puqro, de tipo B y destinada a comunidades parroquiales, contará con 26.850 entradas, mientras que Qocha Chinkana, de tipo C y asignada al público general, tendrá 48.150 boletos.

Los asistentes deberán ingresar entre las 4:00 a.m. y las 7:30 a.m. por los accesos ubicados al este de la explanada. Durante la actividad programada, el pontífice entregará la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén y ofrecerá un mensaje basado en el Evangelio.

La Rosa de Oro para la patrona jurada de los cusqueños

La Virgen de Belén, patrona jurada de los cusqueños, recibirá una Rosa de Oro, distinción que el Papa concede a imágenes y santuarios de profunda importancia religiosa. La ceremonia será uno de los momentos centrales del encuentro con los fieles en Sacsayhuamán.

La explanada concentrará a miles de familias y representantes de la denominada piedad popular. El periodista cusqueño Fernando Moscoso estimó que más de 100.000 personas podrían llegar al lugar para acompañar al Papa, según TV Perú, canal de televisión pública peruana.

A la izquierda, un pontífice que saluda con la mano; a la derecha, una escultura de Cristo crucificado con un manto bordado y guirnaldas rojas
El papa León XIV entregará un sudario con su escudo oficial a la imagen del Señor de Los Temblores durante una ceremonia religiosa en la ciudad de Cusco. (Infobae Perú/Agencia Andina)

El recorrido papal comenzará por la avenida 28 de Julio, seguirá por el óvalo Pachacútec y continuará por la avenida El Sol hasta la Plaza de Armas. El santo padre hará una parada en el Arzobispado del Cusco antes de trasladarse en el papamóvil hacia Sacsayhuamán, detalló el canal.

DNI, código QR y restricciones para los asistentes

La segunda actividad será en la Plaza de Armas, donde se rezará el Ángelus y León XIV entregará un sudario pontificio al Señor de los Temblores. Para ese espacio se emitirán 30.000 códigos QR, divididos entre comunidades parroquiales y público general.

El cupo de tipo B será de 6.950 personas, que ingresarán por la calle del Triunfo luego de un control en la esquina de Herrajes y Santa Catalina Ancha. Las otras 23.050 accederán por la calle del Medio, en el mismo horario establecido para Sacsayhuamán.

Luz Torres Delgado, responsable de protocolo y habilitación de boletos de la comisión organizadora de la llegada papal, señaló que la ubicación se definirá por orden de llegada. “Acá no va a haber personas que tengan alguna preferencia, todos van a entrar y acomodarse de manera ordenada y para eso nos van ayudar los voluntarios y orientadores en los alrededores”, afirmó.

Un hombre con sotana blanca levanta el pulgar dentro de un vehículo transparente con una cúpula y una basílica al fondo
El papa León XIV saluda a los fieles antes de su viaje a Perú, donde presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Andina)

El ingreso a las zonas delimitadas requerirá el Documento Nacional de Identidad y una entrada nominativa con código QR, que podrá presentarse en formato digital o impreso. La plataforma solicita seleccionar el lugar de asistencia, iniciar sesión con correo electrónico y contraseña, completar los datos del visitante y guardar el código generado para exhibirlo junto con el DNI.

El Arzobispado del Cusco autorizó el ingreso con gorras, bloqueador solar, agua, rehidratantes y alimentos para consumo personal ante las condiciones climáticas andinas. También estarán permitidos los medicamentos, las sillas de ruedas, los coches para bebés de hasta cinco años y las sillas plegables pequeñas para adultos mayores.

No se permitirá el acceso con mochilas o bolsos voluminosos, sombrillas grandes, pancartas rígidas, botellas de vidrio, objetos punzocortantes ni armas. También estará prohibida la operación de drones sobre los perímetros de Sacsayhuamán y el Centro Histórico.

Torres Delgado indicó que las personas mayores podrán recibir asistencia de familiares que manejen la plataforma digital, dado que cada DNI o usuario habilita hasta tres boletos. Las autoridades eclesiásticas y las fuerzas del orden pidieron a la población y a los delegados parroquiales llegar con anticipación a los accesos peatonales.

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