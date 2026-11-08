Perú

GPS reveló el último paradero de estudiante de 20 años: sus amigas hallaron su cuerpo en SMP cerca de un hombre intervenido

La estudiante de Ciencias de la Comunicación compartió su ubicación en tiempo real con sus amigas durante la madrugada. Al comprobar que no había llegado a casa, ellas siguieron el rastro hasta un terreno de Chuquitanta

Las amigas de una joven estudiante asesinada relatan los últimos momentos con ella y señalan a un ex-enamorado como el principal sospechoso. La víctima fue encontrada en un descampado en San Martín de Porres. Exitosa
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La ubicación que compartió desde su teléfono celular permitió que sus amigas conocieran el último lugar donde estuvo antes de su muerte. Yastelin Torres Común, una joven de 20 años, fue encontrada sin vida en un descampado de la zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), luego de asistir a una reunión social con personas de su entorno.

La estudiante de Ciencias de la Comunicación salió la noche del sábado 7 de noviembre para reunirse con un grupo de amigas y conocidos del barrio. Entre los asistentes también estuvo un joven identificado como Sebastián Y., de 27 años, quien, según los familiares, pretendía a la víctima desde hacía varios meses.

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De acuerdo con el reporte por Exitosa, el hombre se ofreció a trasladar a Yastelin hasta su vivienda durante la madrugada del domingo. Sin embargo, la joven nunca llegó a su destino. Horas después, sus amigas recibieron información que las llevó hasta un terreno descampado, donde encontraron su cuerpo.

El caso quedó bajo investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras el intervenido fue trasladado a la comisaría de Pro. Las primeras diligencias se concentraron en establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima y cuál fue la participación del hombre que estuvo con ella antes del crimen.

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GPS permitió a sus amigas ubicar el último paradero de Yastelin

La estudiante compartió su localización en tiempo real con sus amigas entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada. Al notar que no llegaba a casa, una de ellas revisó el mapa y detectó que permanecía en una zona descampada. Facebook
La estudiante compartió su localización en tiempo real con sus amigas entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada. Al notar que no llegaba a casa, una de ellas revisó el mapa y detectó que permanecía en una zona descampada. Facebook

Uno de los elementos que permitió descubrir el lugar donde se encontraba la joven fue la ubicación en tiempo real que compartió con su grupo de amigas a través del celular. Según el testimonio de una de ellas, la víctima envió su localización entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada del domingo.

La amiga explicó que, después de retirarse de la reunión, revisó el GPS para comprobar si Yastelin ya estaba en su domicilio. Sin embargo, el punto del mapa todavía aparecía en las inmediaciones del lugar donde se realizó el encuentro. Al revisar nuevamente el teléfono, observó que la ubicación permanecía en una zona descampada.

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La señal también registró desplazamientos en el mismo sector. El punto aparecía en diferentes posiciones y regresaba al área donde finalmente fue encontrada la joven. Este movimiento llamó la atención de sus amigas, quienes decidieron acudir al lugar para verificar qué ocurría.

Al llegar al terreno, encontraron a Yastelin sin vida entre la maleza. La amiga que relató lo sucedido también indicó que el hombre se encontraba cerca del cuerpo y que, al advertir la presencia de las jóvenes, realizó movimientos que llamaron su atención.

Joven fue encontrada sin vida cerca de su presunto agresor

El hallazgo ocurrió en un descampado de Chuquitanta, cerca de la avenida Prolongación Naranjal, en San Martín de Porres. El terreno corresponde a una chacra con vegetación y caminos de difícil acceso, rodeada de terrenos agrícolas.

La amiga que llegó hasta el lugar describió las condiciones en las que encontraron a la víctima. Según su relato difundido, Yastelin estaba sin ropa, tenía una cuerda alrededor del cuello y presentaba barro en el rostro y el cabello.

La testigo también señaló que el hombre se encontraba a poca distancia de la joven cuando sus amigas llegaron. Su comportamiento llamó la atención del grupo, que centró sus esfuerzos iniciales en auxiliar a la víctima y comunicar lo sucedido a las autoridades.

El reporte de Exitosa también recogió información sobre una bebida alcohólica que el hombre habría comprado durante la reunión. De acuerdo con las amigas, algunas personas que consumieron ese producto presentaron malestar después del encuentro. Este aspecto también forma parte de las circunstancias que deberán esclarecerse.

PNP intervino a hombre de 27 años y encontró motocicleta cerca del lugar

Yastelin participó en un encuentro social con amigas y conocidos del barrio. Entre los asistentes estuvo un hombre de 27 años que, según sus familiares, pretendía a la estudiante desde hacía varios meses. Facebook
Yastelin participó en un encuentro social con amigas y conocidos del barrio. Entre los asistentes estuvo un hombre de 27 años que, según sus familiares, pretendía a la estudiante desde hacía varios meses. Facebook

La Policía Nacional del Perú acudió al descampado para realizar las primeras diligencias. Los agentes de criminalística participaron en las actuaciones para el levantamiento del cadáver y la recopilación de evidencias.

Durante la intervención, los efectivos encontraron una motocicleta negra cerca del lugar donde apareció el cuerpo. El conductor fue identificado como Sebastián Yauri, de 27 años, y trasladado a la Comisaría de Pro, donde quedó detenido mientras avanzan las investigaciones.

Según los familiares de la víctima, el hombre pretendía a Yastelin desde hacía varios meses. Asimismo, el sujeto asistió a la reunión social y se ofreció a llevarla a su casa en su motocicleta, pero la joven terminó en una zona alejada de la ciudad.

Por otro lado, la información policial recogida señala que el cuerpo presentaba indicios de violencia sexual. Las circunstancias del crimen y las posibles responsabilidades penales deberán determinarse a partir de las pericias y diligencias correspondientes.

Madre de la víctima exige justicia por el asesinato

La muerte de Yastelin también generó la exigencia de justicia por parte de sus familiares. La joven tenía 20 años, estudiaba Ciencias de la Comunicación y trabajaba para cubrir los gastos de su formación académica.

La madre de la víctima pidió que las autoridades esclarezcan el crimen e identifiquen a los responsables. La investigación deberá establecer qué ocurrió desde el momento en que la estudiante salió de la reunión hasta su llegada al descampado de Chuquitanta.

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