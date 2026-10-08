Fechas confirmadas para el Challenger de Lima 2026: Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas dirán presente en el Club Terrazas

El Club Terrazas de Miraflores será sede del único Challenger de Lima este año. Crédito: ATP Tour.

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Lima se prepara para ocupar un lugar relevante en el tramo final de la gira sudamericana del ATP Challenger Tour. El torneo devolverá el tenis profesional al Club Terrazas Miraflores y reunirá a jugadores que buscarán puntos para el ranking, rodaje competitivo y un cierre de temporada con actividad en la región.

El Challenger de Lima tiene fecha confirmada. Del 9 al 15 de noviembre, el Challenger 75 Igma Open se disputará sobre arcilla en el Club Terrazas Miraflores. La competencia otorgará 75 puntos al campeón y formará parte de la seguidilla de torneos sudamericanos que continuará después de las escalas de octubre. La cita será la única parada de esa categoría prevista para Lima durante 2026.

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La organización informó que Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas estarán entre los participantes del certamen. El argentino Juan Bautista Torres y el chileno Tomás Barrios Vera, defensor del título, también figuran entre los nombres anunciados. Barrios Vera ganó la última edición disputada en la capital peruana y llegará con el antecedente de haber levantado uno de los tres trofeos que se pusieron en juego en 2025.

Este año, Lima tendrá un solo Challenger, a diferencia de la temporada pasada, cuando la ciudad recibió tres torneos. El calendario excepcional de 2025 incluyó dos certámenes programados en la capital y una tercera competencia trasladada desde Guayaquil, Ecuador, tras la postergación de ese torneo. La concentración de fechas amplió la oferta de partidos profesionales en el país, pero no se repetirá este año.

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Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno jugarán el Challenger de Lima 2026. Crédito: Igma Sports.

En 2025 se coronaron el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, el argentino Mariano Navone y Barrios Vera. Prado Ángelo consiguió en Lima el primer título Challenger de su carrera luego de vencer a Bueno en la final. Navone también sumó el trofeo durante la serie de competencias jugadas en la ciudad. Barrios Vera se impuso en el último torneo de esa programación y defenderá la corona en el Igma Open.

Las figuras que han pasado por el Challenger de Lima

El historial del Challenger de Lima incluye a jugadores que alcanzaron posiciones destacadas en el ranking. El argentino Diego Schwartzman, quien llegó al puesto ocho de la clasificación ATP, participó en el torneo, al igual que el italiano Marco Cecchinato, ex número 16, y el bosnio Damir Džumhur, que llegó al puesto 23.

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También compitieron en Lima los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, dos habituales protagonistas del circuito sudamericano. Juan Manuel conquistó una de las ediciones de 2024. En la lista de campeones aparecen Cristian Garín, ganador en 2016 y 2018; Thiago Monteiro, vencedor en 2019; Daniel Elahi Galán, campeón en 2020; y Hugo Dellien, quien se impuso en 2021. El torneo reunió a jugadores de varios países sudamericanos.

En el primer Challenger de Lima del año, el boliviano Juan Carlos Prado consiguió su primer título en el circuito tras derrotar al peruano Gonzalo Bueno. Crédito: Igma Events

Para el tenis peruano, la semana tendrá como principales referencias a Varillas y Bueno. Varillas ha sido el jugador peruano con mayor continuidad en la élite durante los últimos años y ha disputado varias ediciones del torneo en casa. Bueno, por su parte, acumula experiencia en los cuadros Challenger y buscará aprovechar la competencia ante el público. Ambos llegarán después de una gira regional que también contempla paradas en Bolivia, Argentina y otros países.

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La expectativa en el tenis en Perú creció además por el avance de Ignacio Buse, quien logró consolidarse en el ATP Tour durante la temporada. Su desarrollo amplió la presencia peruana en los principales torneos del calendario y puso el foco en una nueva generación de jugadores. Buse no figura entre los nombres anunciados para Lima, pero su recorrido forma parte del contexto que acompañará al certamen. El torneo de noviembre ofrecerá una oportunidad para medir el presente de los representantes nacionales frente a rivales del circuito continental.