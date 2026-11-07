Gonzalo Bueno se despidió en semifinales de Costa do Sauípe a manos de Camilo Ugo Carabelli: su próximo destino será Lima

Gonzalo Bueno quedó eliminado en semifinales del Challenger 125 de Costa do Sauípe. Crédito: 7 de noviembre.

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Gonzalo Bueno cerró su participación en el Challenger 125 de Costa do Sauípe con una derrota ante Camilo Ugo Carabelli en las semifinales. El peruano opuso resistencia frente al argentino, uno de los principales favoritos del torneo, pero quedó fuera de una competencia que le permitió asegurar el Top 200 del ranking ATP.

El trujillano tuvo enfrente a un rival de jerarquía. Ugo Carabelli llegó a Brasil como segunda siembra del cuadro y con una ubicación cercana a los 80 mejores tenistas del mundo, un registro que marcaba la diferencia de experiencia en este tipo de instancias.

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Bueno reaccionó en ambos parciales después de ceder ventaja en el inicio. El peruano logró recuperar terreno y llevó los sets a momentos de tensión, aunque el argentino aprovechó mejor los tramos decisivos para imponer su mayor regularidad sobre el polvo de ladrillo.

La eliminación no borra el saldo de una semana favorable para el representante nacional. Antes de la semifinal, Bueno superó al colombiano Daniel Elahi Galán, al brasileño Eduardo Ribeiro y al argentino Lautaro Midón, a quien venció con un contundente 6-1 y 6-2 en cuartos.

El tenista peruano venció por 6-1 y 6-2 a su rival argentino en Brasil y aseguró continuar en el Top 200 del ranking ATP. Crédito: YouTube El Saber del Deportes

El duelo contra Midón había dejado una de las mejores actuaciones de Bueno en la temporada. El peruano controló el partido desde el fondo de la cancha, quebró el servicio de su rival en varias oportunidades y confirmó su pase a las semifinales sin ceder sets.

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Ante Ugo Carabelli, el contexto fue distinto. El argentino sostuvo un recorrido sólido antes de enfrentar al peruano y llegaba tras vencer al español Nikolas Sánchez Izquierdo, al brasileño Igor Marcondes y al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, todos en el camino hacia los cuatro mejores.

Bueno intentó responder a la presión con una postura agresiva y buscó prolongar los intercambios. El peruano había demostrado durante la semana que podía competir ante rivales de mejor ranking, pero el desenlace dejó al argentino con el boleto a la final.

La actuación en Costa do Sauípe permitió que el tenista nacional sume 13 puntos netos para la clasificación. El ingreso total por alcanzar las semifinales será de 35 unidades, aunque deberá descontar los 22 puntos que defendía por su campaña en el Challenger de Lima de 2025.

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Gonzalo Bueno alcanzó las semifinales en el Challenger 125 de Costa do Sauípe. Crédito: Difusión.

Ese cálculo resultaba determinante para Bueno, que inició la gira sudamericana bajo la amenaza de salir de los 200 mejores del mundo. El resultado en Brasil, sin embargo, le permitió sostener su lugar dentro de ese grupo y mejorar sus sensaciones tras resultados irregulares en semanas anteriores.

El peruano ya no defiende más puntos hasta el cierre de la temporada. No obstante, como ya tiene completos sus 18 torneos computables para el ranking, necesitará llegar al menos a cuartos de final en los próximos certámenes para sumar unidades adicionales.

El paso de Gonzalo Bueno por Costa do Sauípe

Costa do Sauípe representó una semana de recuperación para Gonzalo Bueno. El trujillano aterrizó en el cuadro principal como número 198 del mundo y se marchó con tres triunfos, una semifinal y la certeza de que podrá cerrar el año dentro del grupo de los 200.

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El primer obstáculo fue Daniel Elahi Galán. El peruano perdió el primer set, pero remontó el segundo parcial hasta que el colombiano se retiró con el marcador 4-6 y 5-5. Esa victoria le permitió instalarse en octavos de final.

El colombiano Daniel Galán tuvo que abandonar el partido ante Gonzalo Bueno por problemas físicos. Crédito: Decisivo Tenis

Después venció a Eduardo Ribeiro por doble 7-6. El partido ante el brasileño exigió concentración en dos desempates y le dio a Bueno el impulso necesario para medirse con Midón, rival al que superó por tercera vez en cuatro enfrentamientos.

Próximo destino: Lima

El siguiente reto de Gonzalo Bueno será el Challenger de Lima, torneo de categoría 75 que comenzará este domingo 9 de noviembre. El peruano conocerá a su rival este sábado, cuando se realice el sorteo del cuadro principal.

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Bueno llegará a la capital con el antecedente de haber alcanzado la final en la edición de 2025. En aquella ocasión perdió ante el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, pero la campaña le dejó los 22 puntos que ahora salen de su registro.

El torneo limeño será una nueva oportunidad para sumar ritmo y puntos. El peruano necesitará alcanzar los cuartos de final para que una eventual buena actuación tenga impacto positivo en su ranking, tras completar los 18 resultados considerados por la ATP.