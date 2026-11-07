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Niños de Andahuaylas son recibidos por el plantel de Alianza Lima, con ayuda de Pablo Guede, para cumplir el sueño de conocer a sus referentes

Varios menores de edad vivieron una jornada muy especial al recibir autógrafos de los integrantes del conjunto ‘blanquiazul’, que en las próximas horas se enfrentarán contra Los Chankas por Torneo Clausura

Momento especial compartido con jóvenes en Andahuaylas. - Crédito: Alianza Lima
Momento especial compartido con jóvenes en Andahuaylas. - Crédito: Alianza Lima
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La llegada de la delegación de Alianza Lima a la ciudad de Andahuaylas, donde sostendrá un arduo enfrentamiento ante Los Chankas, ocasionó que un pequeño grupo de niños se aproximara al estadio municipal de Talavera para seguir el recorrido de los futbolistas. Aquel recibimiento movió a Pablo Guede, quien realizó un gesto para afianzar la conexión con los jóvenes.

Sin pensarlo demasiado, el preparador argentino se acercó a la puerta de entrada del recinto, conversó un poco con los menores de edad y les permitió el paso, con el único propósito de que conocieran a cada uno de los integrantes de la disciplina ‘íntima’.

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Pablo Guede lleva la conducción en Alianza Lima durante el 2026. - Crédito: ITEA
Pablo Guede lleva la conducción en Alianza Lima durante el 2026. - Crédito: ITEA

Algunos vestidos con atuendo normal, otros con indumentarias aliancistas. Eso era lo de menos, lo que importaba era su fidelidad con una institución que no quiere defraudarlos y como muestra de apertura, los puntuales ‘blanquiazules’ se acercaron para compartir una emotiva escena.

Las cámaras del área de prensa de Alianza Lima permitieron apreciar cómo Mateo Antoni estrechó la mano de cada uno de los presentes y luego firmó autógrafos en sus respectivas camisetas. Otro que siguió esa misma tendencia fue Luis Advíncula, muy servicial en todo momento.

El entrenador Pablo Guede permitió el ingreso de los menores de edad en la antesala del cruce ante Los Chankas. | VIDEO: Alianza Lima

Concluida la fugaz reunión, los jóvenes se agruparon en el centro del campo y entonaron al unísono un “¡Arriba, Alianza!” con el que refrendaron su agradecimiento.

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Seguirá, ahora, para los ‘victorianos’ focalizarse al 100% en su última parada visitante frente a Los Chankas, urgidos por recuperar el ritmo y así hacerse de un boleto internacional.

Eryc Castillo, una vez más héroe en Alianza Lima. - Crédito: ITEA
Eryc Castillo, una vez más héroe en Alianza Lima. - Crédito: ITEA

Plaza invicta

Aunque Andahuaylas es una localidad con cierta complejidad por la altura, en más de una ocasión, Alianza Lima ha sabido agarrarle la mano y salir con la frente en alto a partir de resultados favorables; en concreto, de triunfos más que categóricos y se espera que el pleno continúe en la actualidad.

La espléndida andadura empezó hace dos años. En su primera visita al feudo de Los Chankas, los ‘blanquiazules’ se hicieron sentir con mucha autoridad. Tan solo bastó una solitaria anotación de Pablo Sabbag para asaltar la plaza, lo que permitió que los suyos volviesen a casa con tres unidades.

El delantero estuvo bien posicionado y venció el arco del conjunto local. (Video: L1MAX)

Para la siguiente campaña se mantuvo la tendencia, aunque con score y protagonista distinto. Un doblete de Paolo Guerrero fue determinante para batir a unos ‘guerreros’ que lucharon con pundonor hasta encontrarse con el descuento de Isaac Camargo, que apenas sirvió para colorear el luminoso.

Así las cosas, Alianza Lima tiene a su favor una importante dinámica de victorias que le da un porcentaje nada desdeñable de ventaja. De refrendar esa superioridad, además, seguiría al acecho de los primeros lugares de un Torneo Clausura que sigue demasiado apretado pese a la cercanía de su conclusión.

Paolo Guerrero lideró la victoria de Alianza Lima ante Los Chankas en Andahuaylas.
Paolo Guerrero lideró la victoria de Alianza Lima ante Los Chankas en Andahuaylas. Crédito: Liga 1

Otro aspecto determinante al que se aferran los dirigidos por Pablo Guede es la irregularidad de Los Chankas en su estadio. A diferencia de la primera parte del año, ahora han presentado una marcada irregularidad que lo convierten en una presa fácil, sobre todo, para un rival muy motivado.

El reciente balance indica que la configuración liderada por Juan Carlos Bazalar padece más de la cuenta en Andahuaylas. Sin ir muy lejos, en su último test perdió por la renta mínima a manos de Cusco FC. Contra los vigentes ganadores del Apertura 2026 será su última presentación en casa.

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