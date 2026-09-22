Thiago Kosloski pone en valor su gestión tras notable desempeño de Perú en Juegos ODESUR Santa Fe 2026: “Fin de larga espera sin victorias”

Thiago Kosloski charlando con jugadores e integrantes de su comando técnico en la Villa Deportiva Nacional. - Crédito: FPF

Guardar

A Thiago Kosloski poco o nada le importó que por delante tendría una evaluación de altura con Perú U20 en los Juegos Suramericanos 2026. Con mucha anticipación conformó microciclos no solo para conocer a sus potenciales puntuales, también para establecer una línea de trabajo que está dando frutos en Santa Fe.

La ‘bicolor’, contra todo pronóstico, ha logrado superar el escollo principal de los Juegos ODESUR y acaba de instalarse en las semifinales, lo que permite luchar por un metal suramericano. Lo conseguido, que no deja de ser una proeza si se tiene en cuenta que la estructura de menores sigue en obras, ha sido muy bien valorado por el técnico brasileño.

PUBLICIDAD

Thiago Kosloski se hará cargo de la dirección técnica de Perú U19 en los Juegos Suramericanos 2026. - Crédito: ITEA

Así lo ha hecho saber en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, en la que se aprecia como Kosloski ha ponderado las estadísticas cosechadas en su primera experiencia internacional. “03 juegos, 02 victorias, 04 goles anotados”, se lee.

Se centró Thiago también en resaltar la línea triunfal de Perú, la cual espera prolongar en el futuro: “Muy feliz por los números alcanzados con la selección peruana sub-20 y, sobre todo, por haber sido parte del fin de una larga espera sin victorias en una competición oficial. Seguimos trabajando y creciendo juntos, con mucha ilusión por todo lo que viene”.

PUBLICIDAD

El volante de Alianza Lima, capitán del seleccionado que dirige Thiago Kosloski, abrió la cuenta en la victoria nacional ante los 'sureños' en Rosario. Crédito: Instagram Movistar Deportes.

Kosloski integra el CT de Menezes con la ‘bicolor’ absoluta. Su función es la de asistente técnico, pero a la par se le ha asignado la responsabilidad de llevar las riendas de las categorías menores nacionales, aunque su función principal estará focalizada con la U-20.

Otra función que correrá por cuenta de Thiago es la supervisión y elección de potenciales valores que actúen tanto en el panorama local como foráneo. De ello habló hace no mucho con Infobae: “Necesitamos mejorar en algunos aspectos. Debemos mejorar la captación de jugadores y también el perfil de los futbolistas”.

PUBLICIDAD

La selección peruana Sub-20 demostró temple en los momentos decisivos: cuando Panamá igualó el marcador, no tardó en recuperar la ventaja y cerrar el partido con solidez en los minutos finales. (Selección Peruana)

Ilusionante recorrido

Ubicado en el Grupo A de los Juegos ODESUR, Perú dio inicio a su aventura continental contra Colombia. El debut, sin embargo, fue más que desalentador al caer sin atenuantes a manos de los ‘cafeteros’ (2-0). En aquel lance, el equipo no logró reflejar lo que buscaba Thiago Kosloski.

El siguiente examinatorio era igual de exigente. Chile se posicionaba al frente y no fue un oponente de fuste, dado que perdió debido a la efectividad y consistencia de la ‘bicolor’. Piero Cari, talento hecho en Alianza Lima, abrió el castigo y luego se unió a la fiesta José Mellán.

PUBLICIDAD

El equipo de Thiago Kosloski obtiene el boleto tras imponerse 2-1 a Panamá en Santa Fe y llega con seis puntos, luego de recuperarse de la derrota inicial ante Colombia (Movistar)

El reto por el pase a las semifinales se dio contra Panamá, aunque se aplazó un día más tarde por problemas meteorológicos. En mejores condiciones, el pleito empezó a favor de Perú con una diana agónica de Jonathan García al filo del primer tiempo. Hubo reacción en el complemento de los centroamericanos, pero de inmediato la tropa de Kosloski encarriló la victoria con una diana de Gerson Castillo.

Así las cosas, la selección peruana acabó en el primer lugar de su serie con seis unidades logradas y jugará contra Argentina, candidato para colgarse el oro en fútbol, por el pase a la final de los Juegos Suramericanos 2026.

PUBLICIDAD

La selección peruana Sub-20 encontró la ventaja ante Panamá en el tiempo añadido de la primera mitad. Jonathan García aprovechó un balón dentro del área y marcó el 1-0 que encaminó a la Bicolor hacia las semifinales. (Selección Peruana)

Tras la conclusión de los ODESUR, Thiago Kosloski tendrá poco más de tres meses para perfilar la configuración definitiva que afrontará el Campeonato Sudamericano U20, acaso el desafío más grande del asistente de Mano Menezes.

Para ese escenario, la disciplina nacional podrá contar con sus mejores efectivos, sobre todo aquellos que militan en el exterior como Felipe Chávez, Francesco Andrealli y Matteo Tassara.