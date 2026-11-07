Lima inicia la semana con cortes de luz en cinco distritos: ¿Qué zonas no tendrán electricidad este lunes 9 de noviembre?

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Guardar

Este lunes 9 de noviembre, varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico. Los cortes de luz se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración de hasta nueve horas y media, según la zona comprendida.

La lista incluye asociaciones de vivienda, asentamientos humanos, calles y avenidas de Puente Piedra, Rímac, Callao, Comas y Ancón. Puente Piedra concentra la mayor cantidad de direcciones incluidas en el cronograma, con sectores de Zapallal Alto y otras zonas del distrito. Las suspensiones serán focalizadas y no afectarán necesariamente a todos los vecinos de las jurisdicciones mencionadas.

PUBLICIDAD

¿Qué zonas tendrán cortes de luz este lunes 9 de noviembre?

De acuerdo con la información proporcionada por Pluz, estas son las zonas comprendidas en las interrupciones eléctricas:

Puente Piedra: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

C.P. Zapallal Alto: avenida Huarangal, manzana D4B; avenida Juan Pablo II, manzana E; avenida Mariano Melgar, manzanas D4, D4A e I4; avenida San Martín de Porres, manzana F; avenida Santa Elena, manzana B4A.

Calle 3: manzana E.

Calle Alfonso Ugarte: manzana N.

Calle Israel: manzana D.

Calle Mariano Melgar: manzanas D4B, E4, F, I4 y T.

Calle San Carlos: manzanas C4, D4B, E y K4.

Calle San Francisco: manzanas I4, J, J4 y K.

Calle San Hilarión: manzanas A4, A4B, B4, B4A, B4B, G4, M y V.

Calle San Jacinto: manzanas H, H4, I4 y U.

Calle San Jorge: manzana L5.

Calle San Martín: manzana M1.

Calle Santa Catalina: manzana K4A.

Calle Santa Elena: manzanas B4B y N.

Calle Santa Isabel: manzana K4A.

Jr. Santa Elena: manzana B.

Pasaje San Juan: manzana H.

Pasaje Saturno: manzana B.

También figuran las manzanas 7B4, A, A1, A4A, A4C, B7, C, E4B, F4A, G, L, O, P, Q, R y S1.

Panamericana Norte, kilómetro 35.5: manzanas A, B, C, D, E y F.

A.H. Bella Aurora: avenida Ancón, manzanas F y G; avenida Huarangal, manzana M; calle 3, manzana E; calle 8, manzana L; calle Israel, manzana D; calle Miguel Grau, manzana E; calle San Martín, manzana N; pasaje Júpiter, manzana E; pasaje Mercurio, manzana D; también figuran las manzanas A, B y C.

A.H. San Judas Tadeo: avenida Huarangal, manzana G; avenida San Judas Tadeo, manzanas A, B, C, D, F y K; calle Las Palmeras, manzana D; calle San Martín, manzana J; calle Santa Luisa, manzana B; también figuran las manzanas E, H y L.

A.H. Los Geranios: calle Los Geranios, manzanas A, A4B, B, F4A y F4B.

Asociación de Pequeños Agricultores de Zapallal Alto: calle Mariano Melgar, manzana D4A; calle San Jorge, manzana L5; también figuran las manzanas G, T y T1.

Rímac: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes: calle 3, manzana K; pasaje 13, manzanas R y V; pasaje 2, manzana D; pasaje 3, manzana F; pasaje 8, manzana N; también figuran las manzanas A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, W e Y.

A.H. Sagrado Corazón de Jesús: pasaje 10, manzanas R y S; también figuran las manzanas A, B, D, F, H, J, K, L, M, N, O, R, S, T, U, V, W, X e Y.

A.H. Horacio Zevallos: manzanas E, G, I, N, P, T y G1.

A.H. Vista Alegre de Flor de Amancaes: pasaje 10 de Febrero, manzana B; pasaje Angaraes, manzana F; también figura la manzana F.

Callao: de 1:30 p. m. a 6:00 p. m.

Programa de Vivienda San Juan de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

Programa de Vivienda Las Delicias de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

Programa de Vivienda La Encantada del Valle: manzana L.

Comas: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

A.H. Collique, segunda zona: manzanas A y Q; calle Ciro Alegría, cuadra 1, manzana G1; calle Gonzales Prada, cuadras 3 y 4; calle Sánchez Cerro, cuadra 1.

A.H. Collique, primer sector: manzanas N y P.

P.J. Milagro de Jesús: manzana R.

Ancón: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Asociación de Vivienda Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

¿Cómo prevenir accidentes eléctricos ante las lluvias del fenómeno El Niño?

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias intensas y los huaicos asociados al fenómeno El Niño podrían dañar líneas de transmisión y provocar cortes temporales de electricidad en algunas regiones del norte del Perú. Ante este riesgo, Pluz Energía difundió recomendaciones para proteger las instalaciones eléctricas de viviendas y negocios y evitar accidentes durante posibles inundaciones.

PUBLICIDAD

Entre las principales medidas preventivas figuran:

- Identificar la llave general de electricidad: todos los integrantes del hogar deben saber dónde está el interruptor principal y cómo desconectarlo. Si el agua ingresa a la vivienda, se debe cortar el suministro siempre que sea seguro hacerlo. Antes de restablecerlo, un técnico calificado debe revisar las instalaciones para descartar filtraciones en los ductos del cableado.

- No manipular el medidor: si queda expuesto al agua, no se debe tocar ni intentar repararlo. Es necesario mantener distancia y esperar la intervención del personal de Pluz Energía.

- Elevar los electrodomésticos y equipos eléctricos: colocarlos en lugares secos y alejados de posibles zonas de inundación. También se recomienda evitar extensiones directamente sobre el piso y, en zonas inundables, instalar los tomacorrientes a más de un metro de altura.

PUBLICIDAD

- Alejarse de cables expuestos: no tocarlos ni intentar moverlos, pues podrían seguir energizados. Se debe mantener alejados a niños y mascotas y desconectar la llave general únicamente si hacerlo no representa un riesgo.

En caso de una emergencia eléctrica, los clientes de Pluz Energía pueden comunicarse al Fonocliente 517-1717, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.