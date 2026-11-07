Lima inicia la semana con cortes de luz en cinco distritos: ¿Qué zonas no tendrán electricidad este lunes 9 de noviembre?

Este lunes 9 de noviembre, varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico. Los cortes de luz se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración de hasta nueve horas y media, según la zona comprendida.
La lista incluye asociaciones de vivienda, asentamientos humanos, calles y avenidas de Puente Piedra, Rímac, Callao, Comas y Ancón. Puente Piedra concentra la mayor cantidad de direcciones incluidas en el cronograma, con sectores de Zapallal Alto y otras zonas del distrito. Las suspensiones serán focalizadas y no afectarán necesariamente a todos los vecinos de las jurisdicciones mencionadas.
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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este lunes 9 de noviembre?
De acuerdo con la información proporcionada por Pluz, estas son las zonas comprendidas en las interrupciones eléctricas:
Puente Piedra: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.
- C.P. Zapallal Alto: avenida Huarangal, manzana D4B; avenida Juan Pablo II, manzana E; avenida Mariano Melgar, manzanas D4, D4A e I4; avenida San Martín de Porres, manzana F; avenida Santa Elena, manzana B4A.
- Calle 3: manzana E.
- Calle Alfonso Ugarte: manzana N.
- Calle Israel: manzana D.
- Calle Mariano Melgar: manzanas D4B, E4, F, I4 y T.
- Calle San Carlos: manzanas C4, D4B, E y K4.
- Calle San Francisco: manzanas I4, J, J4 y K.
- Calle San Hilarión: manzanas A4, A4B, B4, B4A, B4B, G4, M y V.
- Calle San Jacinto: manzanas H, H4, I4 y U.
- Calle San Jorge: manzana L5.
- Calle San Martín: manzana M1.
- Calle Santa Catalina: manzana K4A.
- Calle Santa Elena: manzanas B4B y N.
- Calle Santa Isabel: manzana K4A.
- Jr. Santa Elena: manzana B.
- Pasaje San Juan: manzana H.
- Pasaje Saturno: manzana B.
- También figuran las manzanas 7B4, A, A1, A4A, A4C, B7, C, E4B, F4A, G, L, O, P, Q, R y S1.
- Panamericana Norte, kilómetro 35.5: manzanas A, B, C, D, E y F.
- A.H. Bella Aurora: avenida Ancón, manzanas F y G; avenida Huarangal, manzana M; calle 3, manzana E; calle 8, manzana L; calle Israel, manzana D; calle Miguel Grau, manzana E; calle San Martín, manzana N; pasaje Júpiter, manzana E; pasaje Mercurio, manzana D; también figuran las manzanas A, B y C.
- A.H. San Judas Tadeo: avenida Huarangal, manzana G; avenida San Judas Tadeo, manzanas A, B, C, D, F y K; calle Las Palmeras, manzana D; calle San Martín, manzana J; calle Santa Luisa, manzana B; también figuran las manzanas E, H y L.
- A.H. Los Geranios: calle Los Geranios, manzanas A, A4B, B, F4A y F4B.
- Asociación de Pequeños Agricultores de Zapallal Alto: calle Mariano Melgar, manzana D4A; calle San Jorge, manzana L5; también figuran las manzanas G, T y T1.
Rímac: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes: calle 3, manzana K; pasaje 13, manzanas R y V; pasaje 2, manzana D; pasaje 3, manzana F; pasaje 8, manzana N; también figuran las manzanas A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, W e Y.
- A.H. Sagrado Corazón de Jesús: pasaje 10, manzanas R y S; también figuran las manzanas A, B, D, F, H, J, K, L, M, N, O, R, S, T, U, V, W, X e Y.
- A.H. Horacio Zevallos: manzanas E, G, I, N, P, T y G1.
- A.H. Vista Alegre de Flor de Amancaes: pasaje 10 de Febrero, manzana B; pasaje Angaraes, manzana F; también figura la manzana F.
Callao: de 1:30 p. m. a 6:00 p. m.
- Programa de Vivienda San Juan de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.
- Programa de Vivienda Las Delicias de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.
- Programa de Vivienda La Encantada del Valle: manzana L.
Comas: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
- A.H. Collique, segunda zona: manzanas A y Q; calle Ciro Alegría, cuadra 1, manzana G1; calle Gonzales Prada, cuadras 3 y 4; calle Sánchez Cerro, cuadra 1.
- A.H. Collique, primer sector: manzanas N y P.
- P.J. Milagro de Jesús: manzana R.
Ancón: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Asociación de Vivienda Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.
¿Cómo prevenir accidentes eléctricos ante las lluvias del fenómeno El Niño?
Las lluvias intensas y los huaicos asociados al fenómeno El Niño podrían dañar líneas de transmisión y provocar cortes temporales de electricidad en algunas regiones del norte del Perú. Ante este riesgo, Pluz Energía difundió recomendaciones para proteger las instalaciones eléctricas de viviendas y negocios y evitar accidentes durante posibles inundaciones.
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Entre las principales medidas preventivas figuran:
- Identificar la llave general de electricidad: todos los integrantes del hogar deben saber dónde está el interruptor principal y cómo desconectarlo. Si el agua ingresa a la vivienda, se debe cortar el suministro siempre que sea seguro hacerlo. Antes de restablecerlo, un técnico calificado debe revisar las instalaciones para descartar filtraciones en los ductos del cableado.
- No manipular el medidor: si queda expuesto al agua, no se debe tocar ni intentar repararlo. Es necesario mantener distancia y esperar la intervención del personal de Pluz Energía.
- Elevar los electrodomésticos y equipos eléctricos: colocarlos en lugares secos y alejados de posibles zonas de inundación. También se recomienda evitar extensiones directamente sobre el piso y, en zonas inundables, instalar los tomacorrientes a más de un metro de altura.
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- Alejarse de cables expuestos: no tocarlos ni intentar moverlos, pues podrían seguir energizados. Se debe mantener alejados a niños y mascotas y desconectar la llave general únicamente si hacerlo no representa un riesgo.
En caso de una emergencia eléctrica, los clientes de Pluz Energía pueden comunicarse al Fonocliente 517-1717, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.
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