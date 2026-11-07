¡Es oficial! Don Omar confirma concierto en Lima para 2027: fecha, cómo acceder a la preventa y qué se sabe del recinto

Don Omar confirma concierto en Lima para 2027 y anuncia preventa para fanáticos

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Don Omar confirmó que volverá a Lima el 28 de octubre de 2027 como parte de su gira latinoamericana The Last King World Tour, aunque todavía no se ha informado el recinto que recibirá su presentación en la capital peruana. El anuncio oficial llegó dos semanas después de que el propio artista adelantara su retorno a la región.

El cantante puertorriqueño dio a conocer el calendario de su nueva gira durante un concierto en el Kia Forum de Los Ángeles, Estados Unidos, la noche del viernes 6 de noviembre. Desde el escenario y a través de una transmisión en vivo, el intérprete de “Danza Kuduro” anunció las ciudades que visitará en América Latina hacia el cierre de 2027.

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La fecha de Don Omar en Lima quedó fijada para el jueves 28 de octubre de 2027. Por ahora, el lugar del espectáculo, los precios de las entradas, la distribución de zonas y las condiciones para la venta general no han sido comunicados por los canales oficiales del artista.

El anuncio confirma el regreso del músico a Perú dentro de una gira que incluirá presentaciones en Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Don Omar anunció su gira durante un concierto

El artista, cuyo nombre completo es William Omar Landrón Rivera, utilizó un momento de su presentación en el Kia Forum para dirigirse a sus seguidores latinoamericanos. Durante la transmisión, recordó el inicio de su carrera musical y el respaldo que recibió de distintos países de la región.

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“Hace 32 años yo deseé empezar a hacer música. A los 16 años hice mi primera canción, hoy tengo 48. Tengo 32 años siguiendo mi sueño”, expresó el cantante ante el público, según los videos difundidos en sus redes sociales.

En ese mismo mensaje, Don Omar rechazó las versiones sobre un eventual retiro de los escenarios y ratificó que prepara una nueva etapa de conciertos fuera de Estados Unidos. El cantante mencionó a Puerto Rico como el punto de partida de su trayectoria y enumeró a varios países latinoamericanos que acogieron su música durante las últimas décadas.

Don Omar anunció su regreso a América Latina y anticipó que 2027 será “nuestro año” - (donomar/Instagram)

“Oficialmente yo abro mi nueva gira para regresar a cada uno de los países que me vieron crecer”, afirmó al anunciar la ruta de The Last King World Tour.

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Horas después, el puertorriqueño compartió una publicación en la que celebró el anuncio. “LATAM… ¡Voy a ti! Qué bonito anunciar nuestro regreso a Latinoamérica”, escribió tras su show en Los Ángeles.

La preventa para fanáticos comenzará el 19 de noviembre

Los interesados en asistir al concierto de Don Omar en Lima deberán realizar un registro previo en la página oficial del artista. Ese proceso ya se encuentra habilitado y permitirá a los fanáticos recibir información sobre la primera fase de venta de entradas.

La preventa para quienes completen el registro comenzará el jueves 19 de noviembre de 2026. El formulario no constituye una compra ni asegura un boleto, pero habilita la posibilidad de acceder de manera prioritaria a la venta cuando se active el proceso para cada ciudad.

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El cantante pidió a sus seguidores que utilicen exclusivamente los enlaces publicados en sus cuentas verificadas y su página web, ante la aparición de enlaces ajenos a sus canales oficiales. Hasta el momento, no se ha confirmado qué empresa estará a cargo de la producción local ni cuál será la ticketera responsable de la venta de entradas en Perú.

Lima recibirá a Don Omar durante el último trimestre de 2027 - crédito (donomar/Instagram)

Lima estará entre las primeras escalas de la gira latinoamericana

El recorrido latinoamericano de Don Omar comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay. Dos días después, el artista se presentará en Buenos Aires, Argentina, antes de continuar hacia Santiago de Chile.

Lima será una de las primeras paradas de la gira, programada para el 28 de octubre. Luego, el cantante viajará a Ecuador, donde tiene previstas dos fechas, una en Quito y otra en Guayaquil.

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La agenda seguirá con tres presentaciones en Colombia, en Bogotá, Cali y Medellín. El itinerario también contempla conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, además de fechas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Según el calendario difundido por el equipo del artista, el tour reunirá 18 conciertos en 13 países y finalizará el 28 de noviembre de 2027 en Ciudad de Panamá. El itinerario podría sumar nuevas ciudades o cambios, ya que algunos detalles de producción todavía no fueron revelados.

La gira llevará el nombre de The Last King World Tour, una referencia a la identidad artística que Don Omar construyó desde sus primeros años en el reguetón. El repertorio podría incluir canciones como “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Ella y Yo”, “Taboo”, “Dile” y “Danza Kuduro”, aunque el listado oficial de temas aún no fue anunciado.

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La confirmación de su llegada a Perú abre un periodo de espera de casi un año para el concierto.

Don Omar regresa a Lima. REUTERS/Juan Barbosa