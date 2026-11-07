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Gol agónico de Horacio Benincasa para el empate 1-1 de ADT vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

El defensor desvió un tiro libre ejecutado por Alejandro Ramos y marcó el tanto que le dio la igualdad final a los dirigidos por Víctor Rivera

Mira el espectacular gol de tiro libre que hizo vibrar a todo el estadio. ¡La celebración y la emoción de los jugadores de ADT! - L1
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ADT encontró sobre el final un empate valioso en su juego ante Sporting Cristal por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Por intermedio de un golpe de cabeza de Horacio Benincasa, el conjunto dirigido por Víctor Rivera igualó 1-1 y sumó una unidad clave en sus aspiraciones para mantener la categoría. Por su lado, los de Roberto Mosquera dejaron ir una chance inmejorable para quedarse con el liderato.

La acción se produjo cuando corrían tres minutos del agregado de Jordy Espinoza. Catriel Cabellos cometió una infracción y el colegiado señaló la falta. Alejandro Ramos se encargó de ejecutarlo y envió el balón al corazón del área.

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Benincasa apenas rozó el cuero para embocarlo en la portería de Diego Henríquez. El defensor salió disparado a celebrar su diana con la afición adetina, consciente de un punto que les permite sostener sus chances de continuar en la Liga 1.

Gol agónico de Horacio Benincasa para el empate 1-1 de ADT vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026.
Gol agónico de Horacio Benincasa para el empate 1-1 de ADT vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

¿Cómo queda la pelea por no descender?

ADT dio un paso importante en la lucha por conservar la categoría. El empate le permitió llegar a 31 puntos y ampliar a cinco unidades su diferencia sobre FC Cajamarca, que ocupa el puesto 17 con 26 unidades.

El conjunto cajamarquino queda obligado a ganar sus dos partidos restantes para alcanzar los 32 puntos y superar a los tarmeños. ADT, de todos modos, todavía deberá esperar los demás resultados de la jornada para conocer con mayor precisión su situación en la tabla acumulada.

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Un resultado que celebran Universitario y Sport Huancayo

El empate dejó a Sporting Cristal con 32 puntos en el Torneo Clausura 2026, apenas uno más que Universitario y Sport Huancayo, ambos con 31 y un partido menos disputado.

Si ‘cremas’ y huancaínos ganan sus encuentros pendientes, superarán a los celestes en la clasificación. En ese escenario, Sporting Cristal dejaría de depender exclusivamente de sus propios resultados para quedarse con el Torneo Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el empate de Sporting Cristal ante ADT.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el empate de Sporting Cristal ante ADT.

Programación y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Viernes 6 de noviembre

- Atlético Grau 3-0 Cusco FC (Finalizado)

Sábado 7 de noviembre

- ADT 1-1 Sporting Cristal (Finalizado)

- FC Cajamarca vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- FC Melgar vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Sport Huancayo (20:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 8 de noviembre

- Los Chankas vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs UTC (15:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs CD Moquegua (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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