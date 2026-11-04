El duro comunicado de Los Chankas para su duelo contra Alianza Lima en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El pronunciamiento, difundido este miércoles en los canales oficiales del club, establece además condiciones estrictas de acceso para la propia parcialidad andahuaylina y convoca a los medios a amplificar el aviso antes del domingo (Liga 1)

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Se juegan su partido. Y es que el conjunto de Los Chankas tomó una decisión contundente de cara al partido ante Alianza Lima, válido por la jornada 15 del Torneo Clausura: el Estadio Los Chankas solo recibirá a su propia parcialidad.

La institución lo formalizó a través de un pronunciamiento difundido en sus canales oficiales, en el que además instruyó a sus seguidores sobre las condiciones de acceso al recinto y a la hinchada rival que tomen nota del tema para que ningún aficionado sea sorprendido el día del partido.

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El comunicado y sus disposiciones

Los Chankas confirmó que el duelo ante Alianza Lima se jugará únicamente con público local. La medida también establece condiciones para ingresar al estadio y busca evitar incidentes durante la jornada (Liga 1)

El texto emitido por el club fue directo desde su primera línea. “El Club Los Chankas CYC informa a la opinión pública, a la hinchada en general y a los medios de comunicación que el encuentro frente a Alianza Lima, programado para el domingo 8 de noviembre, a la 13:00, en el Estadio Los Chankas, se disputará únicamente con hinchada local, con el objetivo de preservar la seguridad de todos los asistentes”, reza el pronunciamiento oficial.

La institución no se limitó a vedar el acceso a los seguidores blanquiazules, sino que también fijó condiciones precisas para su propia parcialidad. En el mismo documento, el club exhortó a sus aficionados a presentarse al estadio con la indumentaria oficial del equipo y a mantener una actitud ordenada durante todo el encuentro. “A la hinchada y al público en general: los exhortamos a acudir al estadio con la camiseta oficial del club y a alentar a Los Chankas con orden y respeto. Solicitamos no ingresar con camisetas, banderolas ni instrumentos alusivos al equipo visitante, a fin de evitar restricciones al momento del ingreso”, precisó la entidad deportiva.

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El remate del comunicado incluyó un llamado a la colaboración colectiva. “Agradecemos su comprensión y colaboración para vivir una jornada deportiva con orden, respeto y seguridad. ¡Vamos, Chankas!”, escribió el club al cierre del pronunciamiento, que también convocó a los medios a amplificar el mensaje para que la información alcanzara a todos los involucrados antes del domingo.

El antecedente que explica la medida

Durante el primer enfrentamiento de la temporada, los hinchas de Los Chankas no pudieron acompañar a su equipo en el estadio Alejandro Villanueva. Para la revancha, el club aplicará el mismo criterio con la parcialidad blanquiazul (Liga 1)

La decisión de Los Chankas no surge en el vacío. Durante el Torneo Apertura, Alianza Lima aplicó una medida idéntica cuando recibió al conjunto andahuaylino en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute: los hinchas de Los Chankas no pudieron ingresar al recinto victoriano, lo que generó malestar entre la afición de Andahuaylas. Este domingo, la institución serrana aplica el mismo criterio en su feudo y deja a los blanquiazules sin el respaldo de su parcialidad en las tribunas.

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El partido será transmitido por L1 MAX, disponible a través de DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Win, MiFibra y Cable Visión Perú, y podrá seguirse desde las 13:00 horas en territorio peruano, equivalente a las 18:00 GMT.

Lo que está en juego para ambos equipos

Alianza Lima viajará a Andahuaylas obligado a sumar para mantenerse en la pelea por el Clausura. Con 28 puntos, marcha quinto y está a tres unidades de Sporting Cristal y Sport Huancayo, los líderes (Liga 1)

El duelo del domingo 8 de noviembre adquiere una dimensión especial en la recta final de la temporada. Para Los Chankas, el partido representa una oportunidad concreta de consolidar su posición en la tabla acumulada de la Liga 1 y asegurarse un lugar entre los ocho primeros clasificados, requisito indispensable para obtener un cupo a la Copa Sudamericana. El objetivo es claro y la urgencia, también: quedan apenas dos fechas para definir quiénes acceden a ese privilegio.

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Del otro lado, Alianza Lima llega a Andahuaylas con sus propias ambiciones intactas. El conjunto blanquiazul ocupa la quinta posición del Torneo Clausura con 28 puntos y se ubica a tres unidades de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo. El panorama se complica además porque Universitario disputa un partido pendiente: si lo gana, trepará a 33 unidades y alejará aún más a los de La Victoria de la cima. En ese contexto, Alianza Lima no puede permitirse ceder puntos en el estadio serrano si pretende llegar a la última jornada con posibilidades reales de pelear el título.

El choque entre Los Chankas y Alianza Lima promete, entonces, una tarde de alta tensión deportiva en las alturas de Andahuaylas, con mucho en disputa para los dos planteles y con las tribunas reservadas, esta vez, únicamente para la fiel del conjunto local.

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