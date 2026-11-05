Pablo Guede no se plantea que Alianza Lima haya quedado fuera de carrera del Torneo Clausura: “Me rehúso a pensar en una final”

Pablo Guede considera que Alianza Lima aún mantiene chances en el Torneo Clausura 2026 a falta de dos jornadas por disputarse. Crédito: Difusión.

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Pablo Guede sostiene que Alianza Lima aún pelea por el Torneo Clausura 2026. El entrenador argentino descartó que su equipo centre la planificación en una eventual final nacional, pese a que el triunfo por 1-0 sobre Cienciano dejó a los ‘blanquiazules’ con una situación apretada en la tabla.

El cuadro victoriano llegó a 28 puntos tras imponerse en Matute con gol de Eryc Castillo. Sporting Cristal y Sport Huancayo lideraban con 31 unidades, mientras que Universitario tenía 30 y un partido pendiente ante Sport Boys, correspondiente a la fecha 14.

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En caso de que el conjunto ‘crema’ ganara ese encuentro, alcanzaría los 33 puntos y Alianza quedaría a cinco de la cima. A los dirigidos por Guede les restan dos compromisos, contra Los Chankas en Andahuaylas y FC Cajamarca en Matute, por lo que necesitan sumar seis puntos y esperar resultados.

El técnico expresó su postura durante una comunicación con el programa ‘Doble Punta’. “Yo sigo insistiendo en que no va a haber final. Lo siento así. Quedan seis puntos, estamos a tres y nosotros, hasta el último momento, vamos a pelear para salir campeones ahora”, afirmó.

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El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 en Matute con gol de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.

“Me rehúso a pensar en una final”, agregó el estratega, quien consideró prematuro dar por descartadas las opciones de su equipo en el Clausura. Alianza Lima también deberá superar a Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, clubes que comparten los 28 puntos en la clasificación.

Guede explicó que su experiencia en definiciones le permite abordar ese escenario con serenidad, aunque dejó claro que no es una prioridad inmediata. “Jugué muchas finales en mi vida, gané algunas, perdí otras y perdí por penales”, señaló.

El argentino sostuvo que los partidos de eliminación directa exigen un manejo emocional además de aspectos tácticos. “En esos momentos es cuando más tranquilo estoy, porque más que con fútbol, esos partidos los ganan los que manejan mejor los sentimientos”, comentó.

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El técnico tiene antecedentes en ese tipo de instancias. Con San Lorenzo ganó la Supercopa Argentina y perdió la final del torneo local ante Lanús. Más tarde, al frente de Colo Colo, levantó la Copa Chile, dos Supercopas de Chile y el Torneo de Transición de 2017.

Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

¿Pablo Guede renovará con Alianza Lima?

Guede también fue consultado por su continuidad en Alianza Lima para la temporada 2027. El entrenador evitó adelantar cualquier conversación sobre una posible renovación y remarcó que su atención está puesta en la recta final del Clausura.

“El que me conoce sabe que no pierdo tiempo en esas cosas. No tengo tiempo para desenfocarme de lo que realmente es importante al día de hoy, que es ganarle a Los Chankas este domingo”, explicó el director técnico.

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El argentino descartó que haya sostenido reuniones con Franco Navarro, gerente deportivo del club, o con integrantes de la dirigencia sobre su futuro. Su vínculo contractual con la institución termina en diciembre de 2026 y, hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre una extensión.

“No me incumbe pensar en este momento porque me quitaría energía y tiempo. Prometo que no he tenido ninguna charla con los Franco por el 2027”, manifestó Guede, quien señaló que ya inició el análisis del siguiente rival.

Pablo Guede lleva la conducción en Alianza Lima durante el 2026. - Crédito: ITEA

Guerrero, próximo a volver; Garcés, con la nariz rota

Guede entregó novedades sobre Paolo Guerrero, quien se recupera de un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo. El delantero ya retornó a los trabajos con balón y apunta a estar disponible durante el cierre del campeonato.

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“Paolo va semana tras semana mejorando muchísimo y ayer ya se metió con el tema de la pelota”, señaló el técnico. Guerrero no participó en el encuentro ante Cienciano, pero su evolución abre la posibilidad de que vuelva a integrar una convocatoria en las próximas jornadas.

El entrenador destacó el trabajo que realiza el atacante de 42 años. “Está trabajando en doble turno desde hace más de 20 días, solo con la intención de recuperarse lo más pronto posible y ayudarnos en este último tramo del campeonato”, declaró.

Paolo Guerrero se dispone a volver al plantel de Alianza Lima, tras padecer un problema muscular que lo alejó de los campos. - Crédito: Difusión

La otra preocupación se concentra en Renzo Garcés. El defensor fue sustituido en el entretiempo del partido ante Cienciano tras sufrir una fractura en la nariz. Guede explicó que el zaguero pretendía continuar, pero el cuerpo médico desaconsejó su regreso.

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“A Garcés le rompieron la nariz y pese a ello quería seguir jugando en el segundo tiempo”, afirmó. El técnico precisó que otro impacto podía agravar la lesión y derivar en una operación, razón por la que decidió retirarlo del campo.