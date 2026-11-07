Perú

Cusco: estudiantes de la UNSAAC podrían ser expulsados tras protagonizar violenta pelea dentro del campus

Lo que debía ser una celebración universitaria terminó en enfrentamientos a golpes entre alumnos. Las autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco anunciaron investigaciones y advirtieron que los responsables podrían recibir sanciones que incluyen la separación definitiva

Estudiantes de la UNSAAC en Cusco podrían ser expulsados tras protagonizar violenta pelea dentro del campus - Warner Rios
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Lo que debía ser una jornada de celebración terminó en una serie de enfrentamientos entre universitarios en Cusco. Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) protagonizaron una violenta gresca que generó preocupación entre las autoridades académicas y la comunidad estudiantil. Tras los incidentes, la casa de estudios anunció investigaciones y advirtió que los responsables podrían recibir sanciones que incluyen la separación definitiva de la institución.

Los hechos ocurrieron durante las actividades conmemorativas por el 79.º aniversario de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, en el campus universitario de Perayoc. Lo que inicialmente formaba parte de una celebración terminó en agresiones físicas, insultos y lanzamiento de objetos entre grupos de estudiantes.

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Las imágenes difundidas del enfrentamiento muestran momentos de descontrol, con jóvenes que se enfrentan a golpes y protagonizan escenas de violencia dentro de las instalaciones universitarias. Los incidentes no solo generaron preocupación por la integridad de los participantes, sino también por las consecuencias que podrían tener para la convivencia y la seguridad dentro de la universidad.

Personas con cascos blancos y rostros cubiertos corren y forcejean en un patio de tierra junto a pancartas y árboles
Un grupo de estudiantes con cascos y rostros cubiertos protagoniza un enfrentamiento en el campus de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

UNSAAC anuncia investigaciones y posibles expulsiones

Frente a lo ocurrido, las autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco expresaron su rechazo a cualquier manifestación de violencia dentro de sus instalaciones y anunciaron que identificarán a los estudiantes involucrados para establecer las responsabilidades correspondientes.

La institución recordó que cuenta con un Reglamento del Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador del Estudiante, aprobado mediante Resolución N.º CU-0308-2017-UNSAAC, que contempla diferentes medidas correctivas y sanciones ante conductas que vulneren las normas de convivencia universitaria.

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Personas con cascos blancos y rostros cubiertos corren y forcejean en un patio de tierra junto a pancartas y árboles
Un grupo de estudiantes con cascos y rostros cubiertos protagoniza un enfrentamiento en el campus de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Entre las consecuencias previstas se encuentra la separación definitiva de la universidad, una medida que podría aplicarse dependiendo de la gravedad de las faltas y de las responsabilidades que se acrediten durante el procedimiento administrativo.

Por ello, la posible expulsión de los involucrados no constituye todavía una decisión definitiva. Primero será necesario identificar a los participantes, evaluar las evidencias disponibles y garantizar que las investigaciones se desarrollen conforme al reglamento institucional.

La universidad también anunció acciones para reforzar la seguridad y prevenir que situaciones similares vuelvan a producirse en el campus.

Personas con cascos blancos y rostros cubiertos corren y forcejean en un patio de tierra junto a pancartas y árboles
Un grupo de estudiantes con cascos y rostros cubiertos protagoniza un enfrentamiento en el campus de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Federación Universitaria cuestiona las agresiones

Los enfrentamientos también generaron pronunciamientos desde la representación estudiantil. La presidenta de la Federación Universitaria del Cusco (FUC), Alelí Pacheco, rechazó los actos de violencia y cuestionó que este tipo de comportamientos se presente durante determinadas celebraciones organizadas por las escuelas profesionales.

Según explicó, los incidentes no serían hechos aislados. La dirigente señaló que algunas actividades universitarias incluyen intercambios de insultos y expresiones denigrantes contra estudiantes de otras carreras, situaciones que pueden terminar escalando hasta convertirse en enfrentamientos físicos.

Pacheco también hizo referencia a la actividad conocida como el “entierro”, realizada durante las celebraciones de Ingeniería Civil, en la que se habrían registrado expresiones ofensivas dirigidas a estudiantes de Medicina, Derecho, Comunicaciones y otras especialidades.

La representante estudiantil consideró que estas prácticas no deberían justificarse como parte de una tradición universitaria, especialmente cuando pueden generar enfrentamientos y poner en peligro la integridad de los jóvenes.

Asimismo, estimó que entre cinco y diez estudiantes podrían haber participado en uno de los episodios de violencia difundidos en imágenes, aunque precisó que todavía era necesario identificar plenamente a los involucrados.

La Federación Universitaria también llevó su preocupación ante el Consejo Universitario, con el propósito de que las autoridades adopten medidas para evitar que estos episodios se repitan.

Personas con cascos blancos y rostros cubiertos corren y forcejean en un patio de tierra junto a pancartas y árboles
Un grupo de estudiantes con cascos y rostros cubiertos protagoniza un enfrentamiento en el campus de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Decano de Ingeniería Civil rechaza los hechos

Desde la propia Facultad de Ingeniería Civil también hubo un pronunciamiento frente a los enfrentamientos.

El decano Francisco Serrano expresó su preocupación y rechazo por la participación de estudiantes de su carrera profesional en las denominadas batallas campales, al considerar que estos comportamientos afectan la imagen de la universidad y de la facultad.

La autoridad informó que se vienen realizando las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar las sanciones que correspondan. Estas acciones se desarrollan en coordinación con la Defensoría Universitaria.

Serrano lamentó que una actividad que debía desarrollarse en un ambiente de celebración terminara empañada por enfrentamientos entre universitarios.

Además, exhortó a los estudiantes a mantener una conducta responsable, respetar las normas de convivencia y preservar el prestigio de su institución. También recordó que la violencia no puede ser considerada una forma válida de resolver diferencias.

¿Qué sanciones contempla la universidad para los estudiantes involucrados?

El reglamento disciplinario de la UNSAAC establece mecanismos para investigar y sancionar las faltas cometidas por los estudiantes dentro de la comunidad universitaria.

La separación definitiva figura entre las sanciones que pueden imponerse ante faltas graves, siempre que las responsabilidades hayan sido acreditadas y se cumpla el procedimiento correspondiente.

En este escenario, las autoridades deberán determinar qué estudiantes participaron directamente en las agresiones, cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno y si existieron conductas que agravaran los incidentes.

También será importante establecer si los enfrentamientos ocasionaron lesiones o daños a la infraestructura universitaria, así como evaluar las circunstancias en las que se produjeron.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de establecer límites claros en las actividades recreativas y conmemorativas de las universidades.

Las celebraciones estudiantiles forman parte de la vida académica y de la identidad de las distintas facultades. Sin embargo, estas no pueden convertirse en escenarios de hostigamiento, discriminación o agresiones físicas.

La UNSAAC deberá determinar las responsabilidades y establecer las medidas correspondientes para evitar que una actividad universitaria vuelva a terminar en una batalla campal.

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