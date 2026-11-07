Keiko Fujimori firmó nuevos lineamientos de disciplina escolar en colegio donde estudió su padre Alberto Fujimori

La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, rubricó un decreto supremo que establece lineamientos para una disciplina escolar segura y con valores. El anuncio, realizado en el colegio Alfonso Ugarte, destaca mejoras en infraestructura y la implementación de internet satelital, buscando fortalecer la calidad educativa en todo el país.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este sábado 7 de noviembre a la Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, para participar en una reunión con docentes y representantes de la comunidad educativa. Durante la ceremonia, acompañada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, suscribió el decreto supremo que aprueba los nuevos Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica.

La visita tuvo un componente familiar y político para la mandataria, quien recordó que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, estudió en este colegio. También destacó que la institución fue remodelada durante el gobierno de Alan García, cuando Chang se desempeñó como ministro de Educación. “Para nosotros es motivo de mucha emoción poder estar aquí”, expresó ante los asistentes.

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Hora de lectura y plan lector en los colegios

Durante la reunión con los docentes, el ministro de Educación, José Antonio Chang, también explicó las iniciativas que el sector busca impulsar para fortalecer los hábitos de lectura y la comprensión lectora de los estudiantes.

Una de ellas es la implementación de una hora de lectura dentro de la jornada escolar. Según detalló Chang, el tiempo destinado a esta actividad variará de acuerdo con el nivel educativo:

Educación básica regular: entre 20 y 30 minutos.

Primaria (tercer ciclo: primero y segundo grado): 45 minutos.

Primaria (cuarto y quinto ciclo): 45 minutos.

Educación secundaria y básica alternativa : 45 minutos.

Educación básica especial: 20 minutos, según las características de los estudiantes.

La actividad se desarrollará dentro de las dos primeras horas de clase, sin modificar la jornada escolar ni incrementar las horas laborales de los docentes.

Chang agregó que la propuesta no se limitará a leer textos, sino que incluirá escritura, expresión oral, prácticas guiadas y retroalimentación entre profesores y alumnos. También destacó el papel de los directores en la organización de estas actividades.

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Keiko Fujimori expone desde un podio oficial los alcances del decreto supremo sobre las nuevas normas de disciplina escolar en el país. (Presidencia de la República)

A ello se sumará un plan lector que abarcará tanto el periodo escolar como las vacaciones. El objetivo, según explicó, es que cada estudiante lea al menos un libro por mes durante ambos periodos, con textos seleccionados de acuerdo con sus intereses y necesidades.

El titular del Minedu pidió a los padres de familia involucrarse en esta iniciativa y acompañar a sus hijos durante las vacaciones. En ese contexto, cuestionó el tiempo que los menores pasan frente a los dispositivos móviles.

“Los celulares son ese famoso océano de conocimientos, pero con un milímetro de profundidad”, sostuvo al referirse a las dificultades de concentración que, según indicó, genera el uso excesivo de estos aparatos.

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Keiko Fujimori recuerda cómo nació su interés por la lectura

La presidenta también aprovechó su intervención para contar que su acercamiento a los libros comenzó durante su infancia, gracias a la motivación de su madre.

Recordó que su primer libro fue Mujercitas, que terminó de leer en cinco días, y mencionó otras obras que marcaron su formación, como Mi planta de naranja lima, La vuelta al mundo en ochenta días y La ciudad y los perros.

“La lectura nos da mayores conocimientos, nos permite mejorar el vocabulario”, manifestó.

En otro momento, al referirse a la experiencia que vivió durante su encarcelamiento, sostuvo que los libros le permitieron encontrar una forma de libertad. “Un buen libro [...] eso es lo que te hace”, expresó.

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La mandataria señaló que espera que el hábito de lectura también se fortalezca en los hogares y que los padres acompañen a sus hijos durante los fines de semana y las vacaciones.

Keiko Fujimori destaca el retorno del orden y el respeto en los colegios

Durante su intervención, la presidenta sostuvo que la aprobación de los lineamientos busca recuperar la autoridad de los docentes y establecer límites desde los primeros años de formación escolar. Según indicó, la propuesta fue sometida a una etapa de prepublicación en la que recibió más de 6.000 recomendaciones de distintos sectores vinculados con la educación.

“Para nosotros, que el orden regrese a las aulas es fundamental, porque lo que un niño aprende desde pequeño le servirá como norma cuando sea adulto”, manifestó.

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La mandataria también cuestionó que, durante los últimos 15 años, los profesores hayan perdido reconocimiento dentro de las instituciones educativas. “Son los segundos padres de familia. [...] Habían sido arrinconados y se les había perdido el respeto”, afirmó.

Los nuevos lineamientos establecen una clasificación de las faltas en leves, graves y muy graves, además de medidas correctivas y sanciones que pueden llegar hasta la separación definitiva del estudiante, según la gravedad de la conducta. La norma alcanza a las instituciones educativas públicas y privadas.

¿Qué sanciones contempla la nueva norma?

De acuerdo con los alcances difundidos por el Gobierno, los lineamientos reconocen la autoridad de los docentes para llamar la atención verbalmente a los estudiantes que incumplan las reglas. Los directores tendrán la responsabilidad de evaluar las faltas y determinar las sanciones correspondientes.

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Entre las principales disposiciones figuran:

Faltas graves: agresiones físicas o psicológicas, amenazas, humillaciones, tardanzas injustificadas reiteradas y uso de celulares con fines ajenos al aprendizaje sin autorización.

Faltas muy graves: bullying, ciberbullying, violencia y acoso sexual, discriminación, extorsión, cobro de cupos, robo y tenencia o uso de armas.

Suspensiones: separación temporal de la asistencia al colegio por un máximo de tres días hábiles.

Matrícula condicional: medida contemplada para determinadas conductas.

Separación definitiva: puede aplicarse ante una falta muy grave que lo amerite, tres suspensiones durante el año o comportamientos reiterados que hagan inviable la permanencia del alumno.

La aplicación de las sanciones deberá considerar la edad del estudiante, sus antecedentes de conducta, las circunstancias de la infracción y el daño ocasionado. Además, se deberá escuchar su versión antes de tomar una decisión y comunicar la medida a sus familiares.

La norma también prohíbe los castigos físicos y humillantes, los insultos y cualquier trato denigrante. En caso de separación definitiva, la UGEL deberá intervenir para garantizar que el estudiante pueda continuar sus estudios en otra institución educativa.

Gobierno anuncia construcción y remodelación de colegios

Durante la ceremonia en el colegio Alfonso Ugarte, Fujimori también adelantó medidas relacionadas con la infraestructura educativa. Indicó que su Gobierno proyecta construir 500 colegios nuevos cada año y remodelar otros 600 establecimientos educativos.

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Asimismo, anunció que se incorporará internet satelital en las instituciones educativas del país.

“No nos vamos a quedar solo en la parte académica, sino transformar las aulas, como este colegio emblemático de Alfonso Ugarte”, afirmó.

La presidenta sostuvo que estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de enseñanza y recuperar los niveles educativos que, según su evaluación, registraron retrocesos durante los últimos años.