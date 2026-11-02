Erick Noriega reivindica su polifuncionalidad en la recuperación de Gremio con el que anotó en Copa Brasil: “Donde quiera el técnico daré el 100%”

Erick Noriega sobresalió como uno de los goleadores del triunfo del Gremio sobre Atlético MG, por semifinales de la Copa do Brasil. - Crédito: Difusión

Guardar

Gremio atraviesa un presente esplendoroso. Atrás quedaron las fechas esperpénticas, conviviendo con el descenso en el Brasileirao, y ahora el club de la ciudad de Porto Alegre hilvana tres triunfos seguidos, siendo el último de ellos el saldado contra Atlético MG (2-0), por la ida de las semifinales de la Copa Brasil.

Uno de los anotadores de la celebrada victoria fue Erick Noriega, quien a su estabilidad como volante de contención, con soporte defensivo en la línea de atrás, le ha añadido una cuota goleadora en un partido decisivo en la lucha por el hexacampeonato de la Copa.

PUBLICIDAD

Erick Noriega se ha desatado con Gremio en un tramo palmario. - Crédito: Difusión

Ubicado en la zona mixta, como era algo evidente, el futbolista peruano fue el más solicitado por los medios para que ofreciera sus apreciaciones tanto de su desempeño como el rendimiento global. Al respecto indicó que “hicimos un partido espectacular y tenemos que seguir trabajando con mucha humildad para el juego de vuelta, ganar y llegar a la final”.

El ‘Samurái’, visiblemente exhausto por el enorme despliegue ejercido en una semana de pura reversión, tampoco dejó pasar la oportunidad para valorar la nueva administración de Renato Gaúcho, quien ha sido capaz de levantar el nivel del plantel solo con convicción a sus efectivos.

PUBLICIDAD

El 'Samurái' ha vuelto a fijarse como clave en un 'tricolor' que sueña con el título de la Copa. | VIDEO: Radio Imortal

“Hemos mejorado mucho gracias a lo que nos ha dicho y a que nos está dando mucha confianza a todos. Sabemos que el grupo es fundamental. Con su apoyo hemos mejorado dentro del campo, que es lo más importante”, indicó Erick.

Quiso también Noriega referirse a su reivindicación como puntual en Gremio: “Desde el primer día que llegué aquí hablé que en la posición que el entrenador necesite yo puedo jugar. Estoy muy acostumbrado a jugar de volante o zaguero. He entrenado bastante para jugar en las posiciones. Donde quiera el técnico daré el 100% siempre”.

PUBLICIDAD

Erick Noriega, fijado en el centro del campo, ofrece estabilidad y fuerza. - Crédito: Gremio

En un sector focalizado en lo estrictamente futbolístico, Erik reconoció que en muy buena parte de la temporada experimentaron problemas, pero la actualidad es distinta por la cohesión impulsada por Renato Gaúcho, quien también los ha insuflado de carácter para cumplir con las metas trazadas.

“Hemos pasado por muchas dificultades en el año. Ahora que conseguimos tres victorias consecutivas la confianza está encima y como he hablado tenemos que continuar con mucha unidad para librarnos de la zona de descenso y, si se puede, conseguir la Copa Brasil”, cerró.

Apenas iniciada la segunda mitad, una rápida proyección por el sector derecho culminó en un centro preciso que el mediocampista conectó sin oposición para vencer las redes contrarias con un disparo rasante (sportv)

Semana mágica

Grêmio revolucionó su estilo de juego en solo siete días y abandonó la zona de descenso, aunque todavía no se libera del peligro.

El cambio comenzó con un triunfo agónico frente a Coritiba y se consolidó con una victoria autoritaria ante Athlético-PR. Con ambos resultados, el conjunto tricolor salió de la Z-4.

PUBLICIDAD

Erick Noriega destacó en la victoria del Gremio contra Ath. Paranaense. - Crédito: AFP

La confirmación llegó con el gran golpe propinado a Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Brasil, una actuación que reforzó la recuperación del equipo.

En los tres partidos destacó Erick Noriega, quien ofreció estabilidad en el centro del campo y seguridad defensiva. Además, mostró capacidad ofensiva y marcó un gol para completar su aporte a la reacción competitiva del conjunto durante esta semana.