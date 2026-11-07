Delegado de Alianza Lima denuncia medida de Los Chankas que afecta directamente a Pablo Guede en duelo por Torneo Clausura 2026.

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A un día del partido entre Alianza Lima y Los Chankas, el delegado del club ‘blanquiazul’ denunció en redes sociales una medida del equipo de Andahuaylas que, según indicó, podría afectar directamente al técnico Pablo Guede.

Tito Ordóñez usó su cuenta de X para cuestionar la decisión de Los Chankas sobre la ubicación que tendría el entrenador de Alianza Lima, luego de que el club local prohibiera el ingreso de hinchas ‘íntimos’ al estadio.

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De acuerdo con el integrante del equipo del pueblo, el cuadro local pretende ubicar a Guede en la tribuna, junto a los aficionados andahuaylinos, en lugar de asignarle una cabina. La misma disposición alcanzaría a los miembros de la delegación visitante. Por ello, pidió la intervención del gerente de la Liga 1.

“Respetamos que Los Chankas decidan solo hinchada local. Lo que no podemos aceptar es que no se garantice la seguridad del DT Pablo Guede, se pretenda ubicarlo en tribuna y no cabina, al igual que a la delegación de Alianza. Jesús Gonzales, GG de Liga 1, debe intervenir de inmediato”, expresó.

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La denuncia de Tito Ordóñez sobre la ubicación de Pablo Guede en el estadio durante el Alianza Lima vs Los Chankas.

La sanción contra Pablo Guede

La denuncia de Tito Ordóñez se conoce después de que Pablo Guede recibiera una sanción de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana por su cruce con Hernán Barcos en los pasillos del estadio Alberto Gallardo.

El técnico de Alianza Lima fue suspendido por dos fechas, por lo que no podrá dirigir desde la zona técnica ante Los Chankas ni frente a FC Cajamarca, en el cierre del Torneo Clausura. La medida, además, contempla una multa cercana a los 44 mil soles.

Pese a que no podrá estar en la zona técnica, el argentino viajó en el vuelo chárter junto a la delegación, con el objetivo de mantener la unión del grupo en la recta final del campeonato peruano.

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La sanción dejaría a Guede disponible para una eventual final del campeonato peruano. No obstante, el reclamo del delegado ‘blanquiazul’ apunta a que el entrenador pueda presenciar el encuentro en Andahuaylas desde una cabina y con las garantías de seguridad correspondientes, no desde la tribuna junto a los hinchas locales.

Kevin Pacheco adelantó el castigo que tendrá el técnico de Alianza Lima. (Fútbol Satélite)

Alianza Lima choca con Los Chankas por fecha 16

Alianza Lima enfrentará a Los Chankas el domingo 8 de noviembre, desde las 13:00 horas de Perú. El encuentro se jugará en el estadio Los Chankas de Andahuaylas, en una fecha determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

El inicio también está previsto para las 13:00 horas en Colombia y Ecuador. En Venezuela y Bolivia, el duelo comenzará a las 14:00 horas. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, en tanto, arrancará a las 15:00 horas.

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En Miami, el partido se verá desde las 13:00 horas, debido a que la ciudad estará bajo el horario estándar del Este. Para España, el pitazo inicial será a las 19:00 horas.

El cuadro blanquiazul de Pablo Guede viaja a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas este domingo 8 de noviembre desde las 13:00 horas de Perú, en un duelo clave por la penúltima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. (Liga 1)

L1 Max transmitirá los partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura, incluido el choque entre Alianza Lima y Los Chankas. La señal estará disponible a través de los operadores que cuentan con el canal deportivo en su programación.

También será posible seguir el encuentro desde celulares, tabletas y computadoras mediante la aplicación Liga 1 Play, que ofrecerá la transmisión para dispositivos con conexión a internet.

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Infobae Perú, por su parte, realizará la cobertura del partido antes, durante y después del pitazo inicial, con información sobre la previa, las alineaciones, los goles y el resultado final.