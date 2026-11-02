El gol de Erick Noriega a Atlético Mineiro que puso a Gremio a un paso de la final de la Copa Brasil 2026

Apenas iniciada la segunda mitad, una rápida proyección por el sector derecho culminó en un centro preciso que el mediocampista conectó sin oposición para vencer las redes contrarias con un disparo rasante (sportv)

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El mediocampista peruano Erick Noriega brilló en Porto Alegre este domingo 1 de noviembre y fue pieza clave en la victoria del Gremio por 2-0 sobre el Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa de Brasil 2026.

El conjunto ‘Tricolor’ dominó el encuentro de principio a fin en la Arena do Grêmio, impuso su localía con autoridad y se colocó en una posición privilegiada de cara al duelo de vuelta.

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El ‘Galo’, en cambio, se marchó sin convertir y con la obligación de revertir una diferencia de dos goles cuando visite su propia casa en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte. La clasificación a la final quedará en juego el próximo sábado.

Un arranque fulminante que marcó el rumbo del partido

La presión del equipo brasileño tuvo recompensa en el primer cuarto de hora. El gol de Carlos Vinícius condicionó el planteamiento de Atlético Mineiro, que no consiguió imponer su juego ni generar peligro antes del descanso (Gremio)

El local no tardó en tomar las riendas del encuentro. A los apenas 11 minutos de juego, Carlos Vinícius aprovechó un preciso pase de Weverton para abrir el marcador con una definición clara que no dio margen de reacción al arquero visitante. El gol tempranero permitió al equipo gaúcho administrar el partido con comodidad, sin necesidad de exponerse en exceso, y le quitó al Atlético Mineiro la posibilidad de imponer su propio ritmo desde el inicio.

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El elenco de Porto Alegre mantuvo la concentración y la solidez defensiva durante el resto de la primera mitad. El ‘Galo’, aunque buscó aproximaciones al arco rival, no logró generar situaciones de peligro real y se fue al descanso con la desventaja intacta. La superioridad del local no fue circunstancial: fue el reflejo de un equipo ordenado, seguro en su estructura y consciente de la magnitud del partido.

El gol de Noriega que amplió la diferencia y selló el resultado

Erick Noriega apareció apenas iniciado el segundo tiempo para convertir el 2-0 y darle a Gremio una ventaja importante en la semifinal. Su anotación también coronó una actuación individual reconocida por diversos medios. (sportv)

Al inicio del complemento, con apenas dos minutos jugados de la segunda mitad, Joao Pedro se proyectó con decisión por la banda derecha y envió un centro al área que encontró a Noriega en posición inmejorable. El peruano, sin marca, conectó un remate de derecha a ras del césped que venció al portero Gabriel Delfim y estableció el 2-0 definitivo. La celebración en las tribunas de la Arena do Grêmio fue inmediata.

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La actuación del futbolista peruano no se limitó a la anotación. Según los registros de la plataforma estadística Sofascore, Noriega ganó seis de los diez duelos que disputó a lo largo del partido, realizó dos entradas y ejecutó dos remates, uno de ellos al arco. Esos números le valieron una calificación de 7.9 y el reconocimiento como el jugador más destacado del encuentro. Tras el pitazo final, el propio futbolista valoró el resultado conseguido y subrayó la importancia de llegar con dos goles de ventaja al estadio del rival para la vuelta.

El Atlético Mineiro intentó reaccionar con variantes tácticas en busca de al menos un tanto que le devolviera oxígeno en la serie, pero sus esfuerzos no se tradujeron en ocasiones concretas frente al arco de Gremio. La defensa del ‘Tricolor’ resistió sin mayores sobresaltos durante la mayor parte del segundo tiempo.

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La expulsión de Martins y el camino hacia la final

La diferencia conseguida en Porto Alegre representa un paso importante, pero la serie todavía no está definida. Atlético Mineiro buscará remontar el sábado 7 de noviembre, mientras Gremio intentará asegurar su boleto a la final (Gremio)

El tramo final del partido reservó un momento de tensión para el conjunto local. A los 90+4 minutos, el defensor Gustavo Martins recibió su segunda amonestación y fue expulsado del campo, lo que dejó a Gremio con diez jugadores para los instantes finales. Pese a esa circunstancia, el resultado no se modificó y el 2-0 quedó registrado en el marcador.

Antes de pensar en la vuelta de las semifinales, Gremio tendrá un compromiso de liga. El miércoles 4 de noviembre visitará a Flamengo a las 17:30 (hora peruana) por el Brasileirao, una prueba adicional que el equipo deberá superar sin perder el foco en lo que se viene.

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La definición de la llave llegará el sábado 7 de noviembre en el Arena MRV de Belo Horizonte. El Atlético Mineiro necesitará ganar por al menos tres goles de diferencia para avanzar directamente, o por dos para forzar la definición por penales. Gremio, por su parte, buscará defender la renta conseguida en casa y asegurarse un lugar en la final del certamen. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que disputan Vasco da Gama y Palmeiras.