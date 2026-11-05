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Miguel Vargas confirmó avances para su renovación con Universitario de cara a la próxima temporada: “Va bien encaminado”

El arquero merengue habló tras el empate ante Sport Boys en el Torneo Clausura y reconoció que las negociaciones para extender su contrato con el club avanzan de manera positiva de cara a la próxima temporada

El arquero nacionalizado peruano afirmó que la alternancia en la portería eleva el rendimiento del grupo y destacó el apoyo cotidiano entre quienes se disputan la titularidad durante la temporada (L1 MAX)
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El portero de Universitario de Deportes, Miguel Vargas, se refirió al empate que su equipo obtuvo frente a Sport Boys en el marco del Torneo Clausura y analizó el rendimiento colectivo del plantel durante los 90 minutos disputados en el Estadio Monumental.

Además, el guardameta —nacionalizado peruano y sin ocupar cupo de extranjero— confirmó que las conversaciones con la directiva para extender su vínculo contractual avanzan en la dirección correcta, aunque todavía restan definir algunos puntos.

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Dominio sin premio en el Monumental

Miguel Vargas – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 5 noviembre
El conjunto crema generó numerosas ocasiones de peligro, pero careció de contundencia para transformar su superioridad en una victoria. Miguel Vargas analizó el desarrollo del encuentro y explicó qué encontró en Sport Boys. (L1 MAX)

Universitario controló el trámite del partido ante Sport Boys, aunque no logró traducir esa superioridad en el marcador. Vargas reconoció la cantidad de situaciones ofensivas que generó su equipo a lo largo del encuentro y apuntó a la organización defensiva del rival como el principal obstáculo para concretar el resultado.

“Tuvimos muchas ocasiones de gol y siento que si nos daban dos minutos más lo ganábamos”, declaró el guardameta. En esa misma línea, el arquero advirtió que esta clase de situaciones exige una preparación constante del grupo: “Así se nos vienen a jugar acá en casa, se nos meten atrás, no salen de contra, tienen pocas ocasiones de gol y tenemos que estar preparados para lo que nos toque”.

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El entrenador Fabián Bustos le transmitió confianza antes del partido. Según el propio Vargas, el técnico no le exigió nada fuera de lo habitual: le pidió que continuara con el trabajo que venía desarrollando. “El profe me dio la confianza y me sentí tranquilo. Que haga lo que vengo haciendo. Día a día siento que me preparo bien y siento que estaba listo”, sostuvo.

La competencia interna con Diego Romero

Miguel Vargas – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 5 noviembre
En Universitario, la titularidad bajo los tres palos se pelea partido a partido. Vargas se refirió a su relación con Diego Romero y explicó por qué considera que la competencia entre ambos termina beneficiando al equipo. (L1 MAX)

Uno de los ejes de la charla fue la disputa por el arco titular entre Vargas y Diego Romero. Ambos porteros se han alternado en el puesto a lo largo del campeonato, y el guardameta valoró esa dinámica como un factor que elevó el nivel general de la posición dentro del plantel.

“Siempre lo he dicho: la competencia eleva el nivel del arco. Me ha tocado tapar a mí y a él. Siempre nos hemos mantenido fuertes”, señaló Vargas. El arquero subrayó que la relación con su compañero se sostiene también en el plano cotidiano: “En el día a día nos apoyamos y al que le toque tiene que estar”.

La alternancia entre ambos porteros no generó rispideces. Vargas describió un vínculo de apoyo mutuo en el que la comunicación diaria ocupa un lugar central. Cuando se le preguntó si mantiene conversaciones frecuentes con Romero, el arquero fue directo: “La verdad, en el día a día sí, obviamente nos apoyamos y al que le toque, bueno, tiene que estar”.

Este equilibrio entre los dos guardametas consolidó una competencia interna que, según el propio Vargas, benefició al equipo. La rotación en el arco no fue percibida como una señal de inestabilidad, sino como una herramienta que mantuvo a los dos porteros en alerta y en nivel competitivo durante toda la temporada.

Renovación en marcha para la próxima temporada

Miguel Vargas – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 5 noviembre
Su futuro todavía no tiene una firma definitiva, pero las señales apuntan a la continuidad. Miguel Vargas rompió el silencio sobre las negociaciones con Universitario y reveló en qué situación se encuentra su renovación. (L1 MAX)

El otro tema que concentró la atención fue el futuro contractual de Vargas con Universitario. El portero confirmó que existe una propuesta sobre la mesa para extender su permanencia en el club y que las negociaciones avanzan sin contratiempos mayores, aunque todavía quedan aspectos por resolver antes de formalizar el acuerdo.

“Sí, faltan detalles, pero todo va bien encaminado”, afirmó Vargas al ser consultado sobre el estado de las conversaciones con la directiva merengue.

La continuidad del arquero cobra relevancia en el contexto de los compromisos que Universitario afrontará en la siguiente campaña, que incluye tanto el torneo local como la Copa Libertadores. Al no ocupar plaza de extranjero en el plantel, su permanencia representa una ventaja operativa para la conducción deportiva del club a la hora de armar el equipo.

La confirmación de que las negociaciones avanzan de manera positiva despeja incertidumbres sobre la estructura del plantel para el próximo año. Vargas, que alternó la titularidad con Romero durante el Torneo Clausura, apunta a cerrar su renovación y mantener su lugar en la consideración del cuerpo técnico de cara a los desafíos que se avecinan.

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