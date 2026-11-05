Micke Palomino aclaró las polémicas del Universitario vs Sport Boys y explicó por qué no sancionó la mano de Gianluca Lapadula

Micke Palomino aclaró las polémicas del Universitario vs Sport Boys. Crédito: CONAR

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Las polémicas arbitrales marcaron el empate entre Universitario de Deportes y Sport Boys. Dos decisiones de Micke Palomino, árbitro principal del encuentro, generaron cuestionamientos: la supuesta mano de Gianluca Lapadula en la jugada previa al penal a favor de los ‘cremas’ y la infracción que sancionó contra el defensor Carlos Zambrano. Ante las críticas, el réferi explicó los motivos de sus determinaciones.

Uno de los momentos más discutidos ocurrió cuando Lapadula intervino en una acción que terminó con una falta dentro del área y el posterior lanzamiento desde los doce pasos para la ‘U’. Sin embargo, las imágenes de la jugada generaron dudas sobre un posible contacto del balón con la mano del atacante antes de la infracción de Hansell Riojas.

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Al respecto, en una conversación con el periodista Alan Diez, a través de su canal de YouTube, Palomino reconoció que no tuvo una visualización clara de la acción desde su posición en la cancha. No obstante, aseguró que el chequeo realizado por el VAR le permitió descartar una infracción del delantero.

“Yo no aprecio bien en el campo, por eso se hace un chequeo protocolar en el monitor del VAR y lógicamente ahí me confirma que no hay una mano sancionable”, indicó el árbitro, que no fue invitado a revisar la acción en el monitor.

De esta manera, el juez principal explicó que la comunicación con el VAR le permitió ratificar su decisión y descartar una infracción previa de Lapadula. Así, se mantuvo el penal a favor de Universitario, aunque Alex Valera no logró convertirlo desde los doce pasos.

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El juez principal del duelo en el Monumental se refirió a los penales controversiales que marcaron el empate. (Video: Alan Diez)

Micke Palomino explicó el penal contra Carlos Zambrano

Otra de las acciones que generó controversia fue el penal sancionado a favor de Sport Boys por la infracción contra Carlos Zambrano. Sobre esta jugada, Palomino aseguró que tuvo clara la falta desde el primer momento, aunque decidió acudir al monitor del VAR para corroborar su apreciación.

El árbitro también explicó que tuvo que esperar a que concluyera la acción para revisar la secuencia completa. En ella, Gianluca Lapadula cruzó su pierna para impedir que el defensor ‘rosado’ rematara a portería, situación que fue considerada una infracción por el juez principal.

“Hay un pequeño ‘delay’ porque tengo que esperar que remate y de ahí podemos regresar a la jugada. Sí veo que retrasa el movimiento en la acción de patear, en este caso el atacante (Carlos Zambrano), y veo la falta. Me invitan al monitor, veo lo mismo y por eso se mantiene la decisión”, mencionó.

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Con estas declaraciones, Micke Palomino dio su versión sobre las dos jugadas que concentraron la atención en el Universitario vs. Sport Boys. El réferi explicó que, en ambos casos, la revisión en el VAR le permitió reafirmar las decisiones tomadas durante el encuentro.

El volante picó la pelota en penal y logró el primero en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Universitario rescató un empate agónico ante Sport Boys

Universitario de Deportes protagonizó una remontada en los minutos finales e igualó 2-2 ante Sport Boys en el estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto rosado tomó la ventaja en el primer tiempo con un tanto de penal de Christian Cueva, quien abrió el marcador a los 26 minutos.

En la segunda mitad, cuando los ‘cremas’ buscaban el empate, Percy Liza amplió la diferencia para la visita a los 82 minutos, tras culminar un contragolpe. Sin embargo, el equipo dirigido por Fabián Bustos reaccionó en el tramo final: Álex Valera descontó a los 88′ y Caín Fara apareció en los descuentos, a los 90+1′, para establecer el 2-2 definitivo.

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De esta manera, Universitario evitó la derrota en casa luego de estar dos goles abajo y rescató un punto en un compromiso que parecía tener a Sport Boys como ganador.