Lisandro Alzugaray y César Inga, entre algodones: las lesiones que presentan los jugadores clave en Universitario

El delantero argentino y el carrilero peruano presentan distintas lesiones y su recuperación se proyecta para unas hipotéticas semifinales o final nacional. Crédito: L1 MAX.

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Universitario de Deportes rescató un empate 2-2 ante Sport Boys en el Estadio Monumental, pero la reacción final no evitó que cediera terreno en la definición del Torneo Clausura. El equipo de Fabián Bustos quedó igualado en puntos con Sporting Cristal y Sport Huancayo, aunque con menor diferencia de goles que los celestes. La jornada, además, dejó dos alertas médicas para el plantel.

César Inga y Lisandro Alzugaray terminaron con problemas físicos en un momento determinante de la competencia. El carrilero izquierdo fue sustituido en el entretiempo, mientras que el atacante argentino ingresó en el complemento y tuvo que salir apenas cinco minutos después por una molestia que le impidió continuar.

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La situación de Inga preocupa por la cercanía del duelo frente a CD Moquegua, programado para el domingo 8 de noviembre. El futbolista recibió un golpe en el tobillo derecho durante el partido ante Sport Boys y abandonó el recinto con dificultades para caminar.

El periodista Gustavo Peralta indicó que la presencia del jugador en la siguiente fecha aparece como poco probable. “Veo muy difícil que para el domingo esté bien y juegue”, señaló en el programa ‘Hablemos de Max’. La evaluación médica determinará el alcance del golpe, aunque el comando técnico deberá preparar alternativas para cubrir el carril izquierdo.

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Lisandro Alzugaray y César Inga, bajas de consideración en Universitario. Crédito: Instagram jugadores.

La ausencia de Inga obligaría a Bustos a modificar una zona que ha tenido incidencia en el funcionamiento del cuadro ‘crema’. El defensor aporta recorrido por la banda, capacidad para sumarse al ataque y una función de cobertura en un esquema que suele utilizar tres centrales y dos carrileros.

El caso de Alzugaray presenta un panorama distinto. El delantero entró a los 60 minutos ante Sport Boys, cuando Universitario perdía 1-0, pero dejó el campo a los 64 por una lesión. Su salida fue un golpe para el equipo, que buscaba variantes ofensivas para revertir un resultado que terminó con los goles de Álex Valera y Caín Fara.

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De acuerdo con la información de Peralta, el argentino de 36 años sufrió un desgarro muscular. Aún resta conocer el grado de la lesión y el tiempo exacto de recuperación, un dato que dependerá de los exámenes médicos. Desde el entorno del futbolista sostienen que ha tenido recuperaciones rápidas en episodios similares, aunque el club no emitió un parte oficial.

Alzugaray se había convertido en una de las principales cartas de recambio del plantel. El atacante venía de anotar en dos partidos consecutivos tras ingresar desde el banco y ofrecía una alternativa para modificar el desarrollo de los encuentros. Su posible baja contra CD Moquegua reducirá las opciones de Bustos en ataque.

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El volante le pegó en un tiro libre y metió la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

La prioridad será que el argentino pueda llegar en condiciones a la eventual fase final del campeonato. Universitario necesita asegurar su lugar en los ’play-offs’ y, para acceder directamente a la final nacional, requiere ganar el Clausura. La recuperación de Alzugaray será seguida de cerca ante el tramo decisivo de la temporada.

Así marcha la pelea por el Torneo Clausura

Restan dos fechas para el cierre del Clausura y Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo comparten el primer lugar con 31 puntos. Los ’rimenses’ lideran por diferencia de goles, con +17; los ‘cremas’ tienen +11 y el conjunto huancaíno registra +8. Por esa razón, cada resultado puede modificar el orden de la tabla.

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En la fecha 16, Sporting Cristal visitará a ADT en Tarma. El cuadro local todavía pelea por sostenerse en la máxima categoría. Sport Huancayo enfrentará a Cienciano en Cusco, con el elenco imperial en busca de asegurar una clasificación a la Copa Sudamericana de 2027.

Universitario recibirá a CD Moquegua, equipo que ocupa el puesto 16 de la tabla acumulada y aún no asegura su permanencia. El cuadro ‘crema’ necesita un triunfo y estará atento a los resultados de sus rivales directos, ya que la diferencia de goles podría tener incidencia en la resolución del certamen.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo al inicio de la fecha 16.

Próximo partido de Universitario

El partido entre Universitario y CD Moquegua se disputará el domingo 8 de noviembre, en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El compromiso comenzará a las 20:30 horas de Perú y tendrá transmisión de L1 MAX.

El encuentro también podrá verse por la plataforma Liga 1 Play, mediante suscripción y desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras. Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto y las principales incidencias del compromiso en su página web.