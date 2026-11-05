Perú

Papa León XIV en Perú: Municipalidad de Lima anuncia cierre de calles del Centro Histórico el 11 y 12 de noviembre

El plan contempla tres anillos de seguridad con control de ingreso mediante entradas y códigos QR para ordenar a los feligreses en la Plaza de Armas

La Municipalidad de Lima ha lanzado un plan interinstitucional para asegurar la próxima visita del papa León XIV. (Crédito: TV Perú)
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La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó un plan operativo interinstitucional de cara a la visita del papa León XIV a la capital peruana, programada para los días 11 y 12 de noviembre. El esquema contempla el cierre total de vías en el Centro Histórico y un sistema de anillos de seguridad para ordenar el ingreso de los feligreses que esperan presenciar la llegada del sumo pontífice, según informó el gerente de gestión del riesgo de desastre de la comuna limeña, Mario Casareto, en declaraciones a TV Perú.

El funcionario detalló que la plaza principal se habilitará desde el mediodía del 11 de noviembre, aunque el papa recién llegará entre las 17:30 y las 18:00 horas de esa jornada. Tras su arribo, ingresará a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta de la República y luego realizará un recorrido en papamóvil alrededor de la plaza, con el objetivo de que los fieles presentes puedan verlo de cerca.

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Municipalidad de Lima presenta plan de seguridad y desvíos por la visita del papa León XIV. (Crédito: Infobae Perú/MML)
Municipalidad de Lima presenta plan de seguridad y desvíos por la visita del papa León XIV. (Crédito: Infobae Perú/MML)

Plan de seguridad tomó mes y medio de preparación

El día central de la visita será el 12 de noviembre, jornada en la que las actividades comenzarán desde las 5:00 horas, de acuerdo con lo expuesto por Casareto. La planificación surgió de reuniones sostenidas durante mes y medio en la Cancillería, el Arzobispado de Lima y la Nunciatura Apostólica, instancias en las que se coordinaron los pormenores del operativo con representantes del Vaticano y las autoridades peruanas.

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“Todo está finamente calculado para que no tengamos ningún inconveniente al momento de la visita del santo padre”, afirmó el funcionario municipal en la entrevista difundida por TV Perú. El alcalde de Lima convocó además a las autoridades competentes para coordinar las tareas de limpieza, serenazgo y resguardo policial durante los dos días que durará la visita del sumo pontífice.

El dispositivo de seguridad en el Centro Histórico se estructura en tres zonas concéntricas. El primer anillo cubrirá el ingreso a las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Abancay, además de la Rivera del Río, como zona de influencia general donde comenzará a concentrarse el público. El segundo anillo, identificado como zona amarilla, exigirá la verificación de entradas para acceder al sector comprendido por el jirón Cuzco, la avenida Abancay, el jirón Amazonas y la avenida Tacna.

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Información exclusiva sobre el plan operativo para la visita del Papa León XIV a la capital peruana. Las autoridades explican las estrategias de seguridad, gestión de multitudes y el despliegue policial y militar para el evento. (Crédito: Tv Perú)

Cierre de vías durante ambas jornadas

La tercera zona, denominada zona de acción, será el espacio destinado a los asistentes que ya hayan pasado los controles de seguridad. El ingreso se realizará mediante la lectura de códigos QR y permitirá a los feligreses ubicarse en los sectores A y B, frente al estrado donde el papa León XIV hará su presentación.

Esta área comprende las siguientes vías:

  • Jirón Lampa
  • Conde de Superunda
  • Jirón Huallaga
  • Jirón de la Unión

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casareto, remarcó que no se permitirá el ingreso de vehículos de ningún tipo durante ambas jornadas, el 11 y 12 de noviembre.

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El plan contempla también el despliegue de personal de limpieza y serenazgo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, encargada de reforzar la vigilancia en los puntos de mayor concentración de público. Según el funcionario, el esquema fue diseñado tras visitas previas a cada uno de los lugares por donde transitará el sumo pontífice en el Centro Histórico.

Además del dispositivo en esa zona, la agenda papal contempla una visita al santuario de Las Palmas, ubicado entre los distritos de Chorrillos, Barranco y Surco. Las tres municipalidades compartirán la responsabilidad del desplazamiento externo en la zona, mientras que el control interno quedará a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

MML implementa plan de seguridad por la visita del papa León XIV. (Crédito: MML)
MML implementa plan de seguridad por la visita del papa León XIV. (Crédito: MML) (Municipalidad de Lima)

Protocolos reforzados con la experiencia de 2018

Casareto anticipó que la afluencia de público en Las Palmas será significativamente mayor que en el Centro Histórico, en un escenario comparable al registrado durante la visita papal de 2018. “Se han juntado las personas que estuvimos en el 2018 en este mismo evento”, señaló el funcionario a TV Perú, al referirse al aprovechamiento de la experiencia previa para ajustar los protocolos actuales.

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El funcionario explicó que el personal que participó en la organización de la visita papal anterior continúa aportando su experiencia al diseño del operativo actual. Esa continuidad, dijo, permitió identificar mejoras puntuales en los puntos de mayor afluencia y en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno involucrados.

El plan incorpora, además, protocolos de seguridad diferenciados para adultos mayores y niños que participarán de los actos religiosos en ambas sedes. La Municipalidad Metropolitana de Lima señaló que todas las áreas involucradas se encuentran listas para recibir al sumo pontífice durante los dos días que durará su visita a la capital peruana.

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