¿Sabes qué piensa tu jefe de tu desempeño? La falta de feedback puede empujar a los buenos profesionales a renunciar

No recibir comentarios sobre el desempeño puede afectar la motivación laboral y generar dudas sobre las expectativas de la organización, aumentando el riesgo de perder talento valioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En muchas empresas, los trabajadores cumplen sus funciones, alcanzan objetivos y asumen nuevas responsabilidades sin saber realmente cómo evalúan su desempeño sus superiores. Aunque pueda parecer una situación cotidiana, la falta de retroalimentación puede convertirse en un problema que termina afectando el compromiso laboral y la permanencia del talento.

¿Tu jefe te ha dicho alguna vez qué estás haciendo bien? ¿Te ha explicado qué aspectos necesitas mejorar o cuáles son las expectativas que tiene sobre tu trabajo? Cuando estas conversaciones no existen, los colaboradores terminan construyendo sus propias conclusiones sobre cómo los percibe la organización. Y no siempre aciertan.

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La ausencia de feedback —o retroalimentación laboral— no solo genera incertidumbre. También puede provocar que los trabajadores pierdan claridad sobre sus prioridades, repitan errores que pudieron corregirse oportunamente y reduzcan su iniciativa para proponer nuevas ideas o asumir desafíos.

Con el paso del tiempo, esta desconexión puede traducirse en desmotivación y, en los casos más críticos, en la renuncia de profesionales que la empresa considera valiosos.

La ausencia de retroalimentación oportuna puede hacer que los profesionales pierdan motivación, desconozcan sus oportunidades de crecimiento y busquen nuevas opciones laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la falta de retroalimentación afecta el desempeño laboral?

Uno de los principales problemas es que muchos trabajadores no saben si están cumpliendo con lo que sus jefes esperan de ellos. Pueden considerar que están haciendo un buen trabajo, mientras que sus superiores esperan resultados diferentes o cambios en determinadas conductas.

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Esta falta de comunicación genera una brecha entre las expectativas de la organización y el desempeño que desarrolla cada integrante del equipo.

Gianfranco Terzi, Regional Executive Associate de Trust Consulting, advierte que los profesionales que desconocen cómo son percibidos por sus superiores difícilmente pueden proyectar una trayectoria dentro de la compañía.

Cuando un trabajador no encuentra espacios para conocer sus fortalezas, corregir sus debilidades o conversar sobre sus posibilidades de crecimiento, puede comenzar a buscar oportunidades en otras organizaciones. El problema es que, muchas veces, la empresa recién identifica su descontento cuando comunica su decisión de marcharse.

La falta de comunicación con los jefes puede generar incertidumbre entre los colaboradores, quienes terminan interpretando por su cuenta qué piensa la empresa sobre su trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres señales de que tu empresa no está dando un buen feedback

La retroalimentación no consiste únicamente en señalar errores o felicitar a un trabajador cuando alcanza una meta. Es una herramienta de gestión que permite orientar, corregir y reconocer el desempeño de manera constante.

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Estas son tres señales que pueden revelar que una organización no está desarrollando adecuadamente esta práctica:

Solo recibes comentarios durante la evaluación anual

Si tu jefe conversa contigo sobre tu desempeño una vez al año, es posible que muchas oportunidades de mejora hayan quedado atrás. Esperar varios meses para comunicar una observación reduce las posibilidades de corregir errores a tiempo y mejorar los resultados.

Las observaciones son demasiado generales

Expresiones como ‘debes ser más proactivo’, ‘necesitas mejorar’ o ‘tienes que comprometerte más’ no ofrecen indicaciones concretas.

Para que una retroalimentación sea útil, debe explicar qué comportamiento necesita cambiar, qué resultado se espera y cómo puede alcanzarse.

Tu jefe solamente te busca cuando cometes un error

El reconocimiento también forma parte del feedback. Identificar los logros, destacar las buenas decisiones y valorar el esfuerzo permite que los trabajadores reconozcan qué prácticas deben mantener y fortalecer.

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Si las conversaciones únicamente aparecen cuando algo sale mal, el equipo puede asociar la comunicación con una llamada de atención, en lugar de verla como una oportunidad de crecimiento.

¿Qué pueden hacer las empresas para evitar la pérdida de talento?

Para Terzi, la retroalimentación debe convertirse en una responsabilidad de los líderes y no limitarse a un procedimiento administrativo del área de Recursos Humanos.

Esto implica que los directivos deben promover una cultura en la que las conversaciones sobre desempeño formen parte de la rutina de trabajo. También es necesario preparar a los mandos intermedios para que aprendan a comunicar observaciones de manera clara y constructiva.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Establecer expectativas claras: cada trabajador debe conocer sus objetivos, responsabilidades y los resultados que se esperan de su puesto.

Programar reuniones periódicas: no es necesario esperar una evaluación anual para conversar sobre el desempeño. Los encuentros breves y frecuentes permiten identificar dificultades y resolverlas oportunamente.

Utilizar ejemplos concretos: las observaciones deben estar respaldadas por situaciones reales y no por percepciones generales.

Reconocer los buenos resultados: destacar los logros ayuda a reforzar las conductas positivas y fortalece la motivación.

Definir compromisos de mejora: cada conversación debe concluir con acuerdos sobre los cambios necesarios, los plazos y los objetivos que se revisarán posteriormente.

La retroalimentación constante permite que los trabajadores conozcan cómo evalúan sus superiores su desempeño y qué aspectos necesitan fortalecer para crecer profesionalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El feedback también es una herramienta para retener trabajadores

La permanencia de un profesional en una empresa no depende exclusivamente del salario o de los beneficios económicos. También influye la posibilidad de aprender, crecer y saber que su trabajo es valorado.

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En ese escenario, la retroalimentación cumple un papel fundamental: permite que los trabajadores conozcan su posición dentro de la organización y tengan una referencia sobre sus oportunidades de desarrollo.

Como advierte Terzi, asumir que un jefe sabe dar feedback por el simple hecho de ocupar un cargo directivo es uno de los errores más frecuentes de gestión. Esta capacidad requiere preparación, práctica y compromiso.

Las empresas que no generan espacios de comunicación corren el riesgo de perder a sus mejores profesionales sin haber identificado previamente las razones de su desmotivación. A veces, una conversación oportuna puede marcar la diferencia entre un trabajador que decide quedarse y otro que comienza a buscar empleo en otro lugar.

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