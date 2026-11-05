Perú

DRELM dispone que colegios de Lima podrán suspender clases presenciales y pasar a la virtualidad por lluvias

Los directores deberán informar cualquier decisión a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, que supervisará la continuidad de las actividades académicas y administrativas

Colegios
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana autorizó a los colegios públicos a suspender temporalmente las clases presenciales y pasar a la virtualidad ante riesgos por lluvias, aniegos o inundaciones
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La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso este jueves que los colegios públicos de la capital evalúen el cambio temporal a clases no presenciales cuando las condiciones de seguridad pongan en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, debido a las lluvias registradas en distintos sectores de la ciudad.

A través de un comunicado, la entidad señaló que los directores podrán adoptar esta modalidad si identifican peligros asociados a precipitaciones intensas, aniegos, inundaciones u otros fenómenos naturales que comprometan la seguridad de la comunidad educativa.

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La DRELM precisó que toda decisión de suspender temporalmente las clases presenciales deberá comunicarse a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente. Esta instancia se encargará de supervisar el desarrollo de las actividades pedagógicas y administrativas para garantizar la continuidad del servicio educativo.

Como parte de las disposiciones, la institución ordenó a las siete UGEL de Lima Metropolitana intensificar la vigilancia de los centros educativos y coordinar con sus directores la evaluación de las condiciones de seguridad de los establecimientos.

Lima
Los directores de los planteles deberán comunicar la medida a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente para asegurar la continuidad de las actividades educativas

Las inspecciones deberán contemplar el estado de la infraestructura, el funcionamiento de los servicios básicos y las condiciones de las vías de acceso, a fin de detectar posibles amenazas. Los responsables de cada colegio tendrán que reportar inmediatamente cualquier peligro o daño a la UGEL respectiva, además de precisar las medidas adoptadas para proteger a la comunidad escolar.

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A su vez, las unidades de gestión educativa deberán remitir a la DRELM los resultados de las inspecciones, los daños o amenazas identificados y las acciones ejecutadas. Con esos reportes, la dirección regional coordinará las respuestas correspondientes y solicitará, de ser necesario, la intervención de otras entidades competentes.

La medida también incluye la evaluación de posibles riesgos ante movimientos sísmicos, además de aquellos relacionados con las precipitaciones.

Finalmente, la DRELM exhortó “a la comunidad educativa a informarse a través de los canales oficiales del sector Educación y evitar la difusión de rumores o información no confirmada sobre emergencias y medidas preventivas”.

Lima, la segunda ciudad más grande del mundo asentada sobre un desierto, amaneció este miércoles con un paso subterráneo inundado en el sur de la capital, debido a una llovizna atípica y persistente que acumuló hasta 6,3 litros por metro cuadrado durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Colegios
Los directores de los planteles deberán comunicar la medida a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente para asegurar la continuidad de las actividades educativas

La intensidad de las precipitaciones supera los registros habituales de la capital peruana, donde las lluvias son poco frecuentes y predominan, durante el invierno, las garúas: precipitaciones muy finas y persistentes que suelen presentarse acompañadas de niebla o nubes bajas procedentes del mar.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) también reportó vientos de hasta 34 kilómetros por hora (km/h), luego de pronosticar lloviznas durante la madrugada en los distritos del sur de Lima, con ráfagas de hasta 35 km/h y acumulados superiores a cinco litros por metro cuadrado en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores, donde se registraron aniegos durante la jornada.

El fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical y asociado a lluvias intensas en las costas de Ecuador y Perú, comenzó a afectar a ambos países desde la semana pasada. Las precipitaciones provocaron tormentas e inundaciones temporales en distintas ciudades, entre ellas Guayaquil, en Ecuador.

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