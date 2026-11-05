Fabián Bustos explicó por qué Miguel Vargas tomará el lugar de Diego Romero en el arco de Universitario: “Era una oportunidad”

El director técnico argentino explicó por qué Miguel Vargas será titular en el juego ante Sport Boys y tomará el lugar de Diego Romero. Crédito: X L1 MAX.

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Fabián Bustos confirmó que Miguel Vargas será titular en el arco de Universitario para el partido ante Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 pendiente del Torneo Clausura. El entrenador argentino explicó que la decisión responde a la competencia interna y a la necesidad de evaluar alternativas para la recta final.

El cambio deja a Diego Romero en el banco después de haber atajado los 14 encuentros que Universitario disputó en el Clausura. El arquero nacional había conservado la titularidad desde el retorno de Bustos, aunque recibió cuestionamientos tras el error que derivó en el primer gol de Atlético Grau en Trujillo.

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Vargas, de 30 años, volverá a defender la portería ‘crema’ por primera vez desde el 20 de mayo. Esa noche fue titular en el empate 0-0 frente a Nacional de Montevideo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Son detalles. La realidad es que tenemos dos arqueros de muy buen nivel y sentimos que era una oportunidad”, explicó Bustos en la previa del duelo en el estadio Monumental. El técnico evitó presentar la variante como una sanción o una decisión definitiva sobre la titularidad.

Diego Romero y Miguel Vargas son los arqueros principales de Universitario en el 2026.

El estratega señaló que necesita observar a ambos guardametas ante la posibilidad de que Universitario prolongue su calendario más allá de las tres fechas que restan para concluir la fase regular. “Quiero ver cómo estamos para el tramo final también”, sostuvo.

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Bustos añadió que el cambio busca sostener la competitividad dentro del plantel. “Es una forma de que todos estén motivados y después será cuestión de rendimiento. Nos quedan tres fechas y esperamos que sean más. Estamos enfocados en eso”, manifestó.

El técnico también reveló que mantuvo conversaciones individuales con los dos futbolistas antes de confirmar la decisión. “Tratamos de ser lo más justos y sinceros posible. Ambos están en buen nivel, son arqueros que me gustan y tienen sus cualidades”, afirmó.

En esa línea, Bustos marcó que la evaluación no se limita a una actuación puntual. “Hay pequeñas diferencias: uno puede estar mejor en un aspecto y el otro, en otro. Es un grupo fuerte, unido, y todos suman para el mismo lado”, concluyó sobre la competencia entre Vargas y Romero.

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Miguel Vargas se alista para regresar al arco de Universitario ante Sport Boys. Crédito: Universitario.

Partido clave para Universitario

El encuentro frente a Sport Boys representa una oportunidad para que Universitario tome el liderato del Torneo Clausura. Antes de ese compromiso, Sporting Cristal y Sport Huancayo compartían la cima con 31 puntos, mientras que los ‘cremas’ sumaban 30 con un partido menos.

Una victoria en el estadio Monumental permitiría a Universitario llegar a 33 unidades y superar por dos puntos a sus perseguidores. Esa situación le daría al cuadro de Ate la posibilidad de depender de sí mismo en las dos jornadas restantes para ganar el segundo torneo del año.

El panorama cobra una importancia adicional porque el ganador del Clausura puede acceder a una final nacional ante Alianza Lima, equipo que tiene asegurada esa instancia por su ubicación en la tabla acumulada. Los dirigidos por Bustos buscan evitar cálculos ajenos y sostener la ventaja con resultados propios.

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Después del partido pendiente, Universitario recibirá a Deportivo Moquegua en la siguiente fecha. El cierre será ante Sport Huancayo como visitante, un duelo que puede tener incidencia directa en la definición, dado que el conjunto huancaíno forma parte del grupo que pelea por el primer puesto.

El cuadro 'crema' remontó 3-1 en Trujillo al conjunto piurano por el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

El equipo llega con una racha de tres triunfos consecutivos. Venció 4-1 a Alianza Atlético, goleó 3-0 a Juan Pablo II y superó 3-1 a Atlético Grau. En esos encuentros, el equipo mostró eficacia ofensiva con Álex Valera y Gianluca Lapadula como principales referencias de ataque.

Sport Boys va por el batacazo

Sport Boys llegará al Monumental con el objetivo de frenar la carrera de Universitario y sumar puntos para sus propias aspiraciones en la tabla acumulada. El equipo dirigido por Carlos Desio venía de conseguir una victoria por 1-0 ante Cusco FC como visitante.

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El resultado en la altura cusqueña permitió que el cuadro chalaco encadene dos triunfos consecutivos, luego del 4-2 frente a FC Cajamarca. Los ‘rosados’ sumaban 24 puntos en el Clausura y buscaban trasladar ese impulso a un escenario donde Universitario contará con el respaldo de su público.

Desio adelantó que su equipo no llegará al Monumental a cumplir un papel secundario. El entrenador considera que ningún rival es imposible y apuntará a aprovechar los espacios que pueda dejar Universitario, obligado a proponer por su condición de local.