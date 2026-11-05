Perú

¿Cuestión de prioridades? Más de 100 mil jóvenes quedarían sin acceso a la vacuna gratuita contra el VPH al cumplir 19 años en Perú

Las brechas de cobertura persisten desde 2020, cuando cerca de 184 mil menores no recibieron la inmunización, según cifras del Ministerio de Salud

Close-up de una jeringa transparente con émbolo verde, etiquetada como VPH, apoyada en una bandeja médica azul, con viales borrosos al fondo.
Una jeringa con la etiqueta VPH se muestra sobre una bandeja médica azul, representando la importancia de la vacunación para la salud pública y la prevención de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de 100 mil varones que cumplen 19 años en 2026 podrían quedar excluidos de la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH) en Perú, según advirtió ESPERANTRA Pacientes. La entidad pidió al Ministerio de Salud (Minsa) que evalúe ampliar el rango de edad del esquema nacional de inmunización para incluir a quienes no recibieron la dosis durante la niñez o adolescencia.

El actual esquema contempla la aplicación gratuita de la vacuna entre los nueve y los 18 años. Para la organización, ese límite deja sin cobertura a jóvenes que no lograron vacunarse a tiempo por falta de información, dificultades de acceso a los servicios de salud o interrupciones en las campañas de inmunización.

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Karla Ruiz de Castilla, directora de ESPERANTRA Pacientes, sostuvo que la vacunación constituye una herramienta de prevención frente a varios tipos de cáncer asociados con el VPH.

“Los jóvenes que cumplen 19 años y no lograron vacunarse quedan fuera del esquema gratuito. Es necesario revisar este límite para evitar que miles de personas pierdan la oportunidad de proteger su salud”, afirmó la representante de la asociación.

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El límite de 18 años deja fuera a jóvenes sin dosis previas

La preocupación de la organización se concentra en los varones que alcanzan la mayoría de edad sin haber iniciado o completado su inmunización. ESPERANTRA estimó que más de 100 mil jóvenes podrían superar este año el límite establecido por el Minsa sin recibir la vacuna.

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El VPH está relacionado con enfermedades que afectan tanto a mujeres como a hombres. Además de su vínculo con el cáncer de cuello uterino, puede estar asociado con tumores de pene, ano y orofaringe.

Ruiz de Castilla planteó que el Minsa analice mecanismos de vacunación de recuperación para las personas mayores de 18 años que no fueron inmunizadas oportunamente. La propuesta apunta a ofrecer alternativas a quienes quedaron fuera de las campañas escolares o no pudieron acceder a los establecimientos de salud durante la edad prevista por el programa público.

La asociación consideró que una eventual ampliación debería aplicarse de forma progresiva y sin afectar la cobertura de niñas, niños y adolescentes que integran actualmente la población objetivo de la estrategia nacional.

Ministerio de Salud. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio de Salud. (Foto: Agencia Andina)

Estados Unidos recomienda la vacunación de recuperación hasta los 26 años

ESPERANTRA citó recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que aconsejan la vacunación de recuperación contra el VPH hasta los 26 años para hombres y mujeres que no completaron el esquema durante la infancia o adolescencia.

La directora de la organización también mencionó lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que contempla la vacunación en grupos de mayor edad bajo determinadas condiciones. El organismo internacional reconoce, además, la posibilidad de aplicar esquemas de una dosis en niñas, niños y jóvenes de hasta 20 años en contextos específicos.

“Existen experiencias internacionales que muestran la necesidad de ofrecer oportunidades de vacunación a quienes no recibieron protección a tiempo. Perú debe revisar estas recomendaciones y evaluar una estrategia que permita cerrar brechas”, señaló Ruiz de Castilla.

virus papiloma humano VPH/ HPV
Crédito: freepik

Más de 400 mil menores seguían pendientes de vacunación hasta octubre

El pedido se produce en un escenario de cobertura incompleta. Según cifras del Minsa citadas por ESPERANTRA, hasta octubre de 2026 más de 400 mil niñas, niños y adolescentes continuaban pendientes de vacunación contra el VPH.

La organización señaló que las brechas se acumularon en los últimos años. En 2020, alrededor de 184 mil menores no recibieron la inmunización; en 2021, la cifra alcanzó los 36 mil; en 2022, llegó a unos 158 mil; y en 2023, a aproximadamente 151 mil.

Para ESPERANTRA, estos datos reflejan la necesidad de reforzar las campañas en escuelas, establecimientos de salud y zonas con menor acceso a servicios sanitarios. También pidió identificar a los adolescentes próximos a cumplir 19 años para evitar que pierdan la posibilidad de vacunarse sin costo.

El VPH está asociado con cerca del 99% de los casos de cáncer de cuello uterino. En Perú se registran alrededor de 4.800 nuevos diagnósticos y cerca de 2.500 muertes por esta enfermedad cada año.

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