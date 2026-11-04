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La versión de Hernán Barcos sobre el tenso cruce con Pablo Guede: “De la nada viene corriendo y me dice pégame”

El ‘Pirata’ ha salido a brindar su relato de lo sucedido con la intención de zanjar el tema. “Yo no te voy a pegar”, explicó el nacido en Bell Ville hace 42 años que le dijo a su connacional

Hernán Barcos contó su versión de los hechos sobre lo ocurrido con Pablo Guede tras el Cristal-Alianza en el Alberto Gallardo.
Hernán Barcos contó su versión de los hechos sobre lo ocurrido con Pablo Guede tras el Cristal-Alianza en el Alberto Gallardo. Crédito: Difusión.
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A una semana de la victoria de Sporting Cristal por 3-2 ante Alianza Lima, el delantero Hernán Barcos ofreció su versión del cruce que mantuvo con Pablo Guede. El atacante argentino negó haber faltado el respeto a la esposa del entrenador y sostuvo que no buscó prolongar el incidente fuera del campo.

El episodio ocurrió el jueves 29 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Ambos argentinos discutieron durante el segundo tiempo y volvieron a encontrarse al término del partido, cuando se dirigían a los vestuarios.

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Videos difundidos después del clásico mostraron a Guede aproximarse a Barcos y empujarlo con el pecho. Jugadores, miembros de los cuerpos técnicos y personal de seguridad intervinieron para evitar que el altercado escalara.

En diálogo con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, el goleador de Sporting Cristal explicó que el primer intercambio nació cuando intentó saludar a Emiliano Papa, integrante del comando técnico de Alianza Lima, con quien había compartido equipo durante su carrera.

Ambos personaje se dijeron de todo en el Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

“Fui a saludar a Emiliano Papa porque compartí con él y, cuando me doy vuelta, viene Pablo. Lo voy a saludar y no me da la mano”, relató Barcos. Según su testimonio, le sugirió al técnico sentarse a conversar: “Pablo, a mí no me conocés. Tómate un café conmigo y conoceme”.

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El delantero afirmó que Guede le respondió con insultos, aunque buscó restarle trascendencia a ese cruce. “Eso es cosa del fútbol, no pasa nada”, señaló. Durante el partido, las cámaras registraron una discusión entre ambos cerca del minuto 67, que obligó a la intervención de futbolistas de Alianza Lima.

Barcos detalló que, tras el pitazo final, se retiró por la zona de los camerinos mientras saludaba a integrantes de Alianza Lima. Allí, aseguró, el entrenador ‘blanquiazul’ se acercó de forma repentina y le pidió que lo golpeara.

De la nada viene corriendo Pablo y me dice: ‘Pégame’. Yo no te voy a pegar, le dije. Yo no te hice nada”, declaró el ‘Pirata’. El atacante añadió que retrocedió y optó por alejarse de la escena cuando otras personas se sumaron a la discusión.

El entrenador 'blanquiazul' y el delantero 'celeste' extendieron su discusión al finalizar el duelo en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo. (Video: Enrique La Rosa)

Barcos sobre la presunta falta de respeto a esposa de Pablo Guede

El exjugador de Alianza Lima también respondió a la versión que señaló una presunta falta de respeto a la esposa de Guede. Esa hipótesis fue planteada por el periodista José Varela en el programa digital ‘Modo Fútbol’, sin que el técnico haya revelado públicamente la causa del conflicto.

Barcos rechazó esa acusación y explicó que no conocía a la mujer que se le acercó en el área de vestuarios. “Escuché esta mañana que un periodista dijo que le falté el respeto a la esposa de Pablo Guede, pero eso no ha pasado. Afuera del campo yo no le falto el respeto a nadie”, manifestó.

Según su relato, una mujer le dijo que él “nunca sabe nada”. Luego le informaron que se trataba de la esposa del entrenador. El futbolista sostuvo que se presentó ante ella, le expresó que no conocía a Guede y que se retiró sin querer prolongar la controversia.

Barcos indicó, además, que conversó con Julio César después de la situación y recibió una valoración sobre su conducta. “Me dijo que estuve perfecto porque esta no es la manera de ser un profesional. Tratemos de no hablar nada”, sostuvo el delantero, sin dar más detalles sobre esa charla.

El periodista José Varela contó el trasfondo de la efusiva reacción del técnico 'blanquiazul' contra el 'Pirata'. (Video: Modo Fútbol)

La postura del atacante contrasta con la declaración de Guede, quien reconoció el martes 3 de noviembre, luego del triunfo de Alianza Lima por 1-0 sobre Cienciano, que su reacción no fue apropiada. El técnico evitó explicar qué originó su molestia y afirmó que esperaba que “alguna vez salga la verdad”.

¿Barcos limaría asperezas con Guede?

Para Barcos, el caso ha tenido una dimensión mayor a la que corresponde. “Mucha novela, demasiado para lo que fue”, afirmó. El atacante señaló que varios compañeros le preguntaron por el incidente en el vestuario, aunque aseguró que no tenía una explicación adicional para ofrecerles.

El delantero remarcó que su experiencia en el fútbol no se condice con un enfrentamiento de este tipo. “Tengo 23 años de fútbol y nunca me peleé con nadie. ¿Me voy a pelear hoy y con un entrenador?”, expresó en la entrevista radial.

Consultado sobre la posibilidad de reunirse con Guede para terminar con el conflicto, Barcos respondió que aceptaría tomar un café con el técnico de Alianza Lima. El gesto abre la puerta a un acercamiento entre los dos protagonistas, pese a las versiones cruzadas que surgieron desde el clásico.

El futbolista también se refirió a las publicaciones de algunos jugadores aliancistas en redes sociales tras el altercado. Entre ellos estuvieron Carlos Zambrano y Wilmer Aguirre. “Es muy simple: mirar quién es quién, quiénes se juntaron, quiénes tiraron indirectas”, concluyó Barcos.

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