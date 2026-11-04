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Se filtró el fuerte motivo por el que Pablo Guede tuvo furiosa reacción contra Hernán Barcos: “Lo sacaron de sí mismo”

El DT de Alianza Lima quedó bajo la lupa por el pechazo al ‘Pirata’, aunque una reciente versión apunta a un episodio previo que habría provocado su explosiva calentura

El periodista José Varela contó el trasfondo de la efusiva reacción del técnico 'blanquiazul' contra el 'Pirata'. (Video: Modo Fútbol)
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El cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos durante y después del Sporting Cristal vs Alianza Lima sigue dando de qué hablar, pese a que pasó casi una semana desde aquel partido. De hecho, aún queda pendiente conocer una posible sanción contra el técnico ‘blanquiazul’. Sin embargo, salió a la luz un trasfondo que explicaría la furiosa reacción del entrenador argentino.

El periodista José Varela afirmó que la discusión tuvo un origen distinto a una provocación propia de un partido. “Lo sacaron de sí mismo a Guede. No es correcto, obvio, él lo dijo y se disculpó. Pero lo que se sabe porque anoche se habló del tema y al menos yo pude también conocer porque me lo dijeron, es que Hernán Barcos le falta el respeto a la esposa de Pablo Guede. Eso fue lo que pasó”, indicó en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

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El comunicador explicó que algunos espectadores confundieron a la mujer que aparecía cerca del ‘Pirata’ con Romina Antoniazzi, jefa de prensa del club ‘rimense’. El periodista sostuvo que no era ella, sino la esposa del DT ‘gaucho’.

Se filtró el fuerte motivo por el que Pablo Guede reaccionó efusivamente contra Hernán Barcos.
Se filtró el fuerte motivo por el que Pablo Guede reaccionó efusivamente contra Hernán Barcos.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre el conflicto con Hernán Barcos?

Pablo Guede reconoció que su reacción no estuvo acorde con su rol de entrenador, pero pidió que se conociera el contexto completo antes de cerrar una conclusión sobre su conducta. “Espero que en algún momento, de todo lo que opinaron, de todo lo que dijeron, de todo lo que me ‘mataron’, y yo sé que estuve mal, que yo no tengo que reaccionar de esa manera porque soy un profesional”, expresó en una reciente conferencia de prensa.

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El técnico también apeló a su trayectoria para diferenciar el incidente de su comportamiento habitual en los bancos de suplentes. “En 14 años me expulsaron nada más que cuatro veces de una cancha”, indicó.

El DT de Alianza Lima evitó revelar el motivo de fondo que, según él, desencadenó la discusión. “Lo único que espero que alguna vez digan la verdad o se enteren de la verdad de lo que pasó. Asumiendo que yo me equivoqué. Ojalá que alguna vez salga la verdad. Yo no la voy a contar, porque yo tengo códigos”, manifestó.

Guede añadió que el asunto terminó para él dentro de la cancha y que su reacción no es justificable, aunque “yo creo que todos cuando se enteren o sepan alguna vez la verdad de lo que pasó, me gustaría escucharlos si no reaccionarían como yo reaccioné”.

El técnico del cuadro 'blanquiazul' se pronunció con más detalles de la pelea con el delantero de Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

El pronunciamiento de exjugadores de Alianza Lima contra Hernán Barcos

La polémica también motivó reacciones en Instagram de exjugadores de Alianza Lima. Wilmer Aguirre compartió varios mensajes después de la derrota ‘blanquiazul’ y los festejos de Sporting Cristal, aunque no mencionó directamente a Hernán Barcos.

Una de sus publicaciones decía: “Estos dos sí son mis ídolos”, en referencia a Jefferson Farfán y al mismo ‘Zorrito’. El mensaje más duro fue dirigido contra alguien a quien Aguirre tampoco identificó de manera explícita. “Jamás en la vida vuelvan a comparar a ese otro fingidazo con mi crack, el único real”, publicó el exfutbolista.

Carlos Zambrano también publicó una historia de Instagram el mismo día del conflicto entre Guede y Barcos, con una frase sobre la hipocresía: “Las máscaras se caen solas”. Inclusive, días más tarde, reforzó las especulaciones al declarar que conocía el trasfondo del caso: “Yo sé la realidad y creo que todos mis compañeros de fútbol saben cómo es la cosa”.

El zaguero de Sport Boys agregó que “la gente de fútbol lo sabe”, sin brindar detalles adicionales. Sus palabras coincidieron con el reclamo de Guede, quien aseguró que no revelará públicamente lo que ocurrió por una cuestión de códigos.

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