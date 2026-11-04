Ignacio Buse vs Nuno Borges: día y canal TV del duelo por octavos de final del Masters 1000 de París 2026

Ignacio Buse vs Nuno Borges: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Masters 1000 de París 2026.

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Ignacio Buse avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de París 2026 tras derrotar en sets corridos a Daniil Medvédev, uno de los cinco mejores tenistas del mundo. El peruano enfrentará ahora un nuevo desafío en busca de un lugar en los cuartos de final del torneo.

Programación del Ignacio Buse vs Nuno Borges

‘Nacho’ Buse enfrentará este jueves 5 de noviembre al portugués Nuno Borges, ubicado en el puesto 47 del ranking ATP en vivo. El duelo se jugará no antes de las 5:00 horas de Perú en el Paris La Défense Arena.

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Imágenes de la transmisión de un partido de tenis disputado en una pista cubierta con el rótulo del Rolex Paris Masters. En pantalla, el marcador registra el enfrentamiento entre Daniil Medvedev y Buse. Se observa la definición del punto de partido que sella un resultado de 6-4 y 6-4 a favor de Buse. Posteriormente, el jugador festeja frente a espectadores con banderas de Perú, mientras Medvedev se retira de la pista cargando su bolso deportivo.

Canal TV del Ignacio Buse vs Nuno Borges

El partido entre Ignacio Buse y Nuno Borges se podrá ver en toda Latinoamérica a través de Disney Plus Premium, plataforma de pago disponible en televisión y dispositivos móviles.

Infobae Perú seguirá el encuentro en su página web, con el resultado, las principales incidencias y las declaraciones de los protagonistas.

¿Cómo llega Nuno Borges a esta ronda?

A diferencia de Ignacio Buse, Nuno Borges tuvo que pasar por la fase de clasificación del Masters 1000 de París 2026. En su debut, el portugués venció al francés Adrian Mannarino por 4-6, 6-1 y 7-5. Luego cayó ante el eslovaco Alex Molcan por 7-6 y 6-2, aunque ingresó al cuadro principal como lucky loser.

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Ya en el torneo, Borges debutó con un triunfo ante el francés Moise Kouame por 6-3 y 6-1. El ‘luso’ confirmó su recuperación en la siguiente ronda al derrotar al ruso Karén Jachánov por 6-3 y 6-4.

El tenista de 29 años llegará motivado a los octavos de final, luego de encadenar dos victorias tras acceder al cuadro principal como lucky loser. Además, buscará revancha ante Buse, quien lo venció en 2025 durante la serie entre Perú y Portugal por la Copa Davis.

Nuno Borges clasificó a octavos tras vencer al ruso Karén Jachánov.

Ignacio Buse ya venció a Nuno Borges en la Copa Davis 2025

Ignacio Buse ya sabe lo que es vencer a Nuno Borges. El peruano derrotó al portugués en un partido de singles que aseguró la clasificación de Perú ante Portugal a las qualifiers de la Copa Davis 2026, en una jornada disputada en el Club Lawn Tenis de Jesús María.

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Buse remontó un inicio adverso y se impuso por 3-6, 6-3 y 6-2 ante la principal raqueta del equipo portugués. Borges tomó ventaja en el primer set gracias a su experiencia, pero el número uno peruano reaccionó en el segundo parcial con un juego sólido desde el fondo de la cancha y un servicio que le permitió igualar el encuentro.

En el set decisivo, el ‘Colorado’ aprovechó sus oportunidades de quiebre y tomó el control del partido. El 6-2 final desató la celebración en las tribunas y en el equipo nacional, que logró asegurar su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Davis.

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Ignacio Buse gana y clasifica a Perú a los 'qualifiers' de Copa Davis 2026 | TV Perú

El cuantioso monto que Ignacio Buse puede ganar en Masters 1000 de París 2026

Hasta ahora, ‘Nachito’ acumula 155 mil 630 euros en premios por su participación en París, una cifra equivalente a 604 mil 513 soles.

El peruano podría incrementar de forma importante esa bolsa si derrota a Nuno Borges en la tercera ronda del Masters 1000 de París 2026.

Según la distribución de premios del torneo, el clasificado a los cuartos de final recibirá 158 mil 700 euros, equivalentes a 616 mil 438 soles. Esto duplicaría sus ganancias en el torneo.