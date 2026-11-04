La leyenda del tenis Boris Becker se maravilla con la proyección de Ignacio Buse: “Es un talento increíble”

Boris Becker elogió a Ignacio Buse tras vencer a Daniil Medvedev en París. Crédito: LA Times/Difusión.

Guardar

La actuación de Ignacio Buse en el Masters 1000 de París tuvo una repercusión que trascendió las fronteras peruanas. El alemán Boris Becker, ex número uno del mundo y ganador de seis títulos de Grand Slam, publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó al tenista nacional de 22 años.

“Buse es un talento increíble”, escribió Becker en su cuenta de X. El extenista alemán añadió una proyección para la próxima temporada: “Esperando cosas buenas de él el próximo año… ¡2027!”, luego de la campaña que el peruano firmó en la capital francesa.

PUBLICIDAD

El comentario fue compartido después de que Buse avanzara a los octavos de final del último Masters 1000 del calendario. El peruano superó al belga Zizou Bergs en el debut y luego venció al ruso Daniil Medvedev, quinto del ranking ATP y ex líder de la clasificación mundial.

Becker acompañó su publicación con un reposteo de un mensaje del peruano Pablo Arraya, uno de los referentes históricos del tenis nacional. La interacción entre ambas figuras puso el foco sobre la evolución que ha mostrado el actual número 33 del mundo durante 2026.

El tweet de Boris Becker sobre el talento de Ignacio Buse. Crédito: Captura X.

Arraya respondió al elogio con un mensaje dirigido al seis veces campeón de Grand Slam. “Hemos estado esperando mucho tiempo por un jugador talentoso como él en Perú y es genial saber que personas como tú lo notan”, escribió el extenista peruano.

PUBLICIDAD

El reconocimiento cobra relevancia por la trayectoria de Becker. El alemán ganó Wimbledon en 1985, 1986 y 1989; conquistó el Abierto de Australia en 1991 y 1996; y levantó el trofeo del Abierto de Estados Unidos en 1989. También ocupó el primer puesto del ranking ATP.

La publicación llegó en un momento de exposición para Buse, quien consiguió en París el mejor triunfo de su carrera. El resultado ante Medvedev terminó, además, con una espera de 23 años para que un peruano volviera a derrotar a un tenista situado entre los cinco primeros del ranking.

‘Nacho’ se encontró en París

El recorrido de Ignacio Buse en París comenzó con una victoria por 6-2 y 6-4 sobre Zizou Bergs, ubicado en el puesto 40 del ranking ATP. Ese resultado le permitió al peruano obtener su primer triunfo en un Masters 1000 sobre cancha dura y avanzar al cruce con Medvedev.

PUBLICIDAD

El tenista peruano se impuso 2-0 frente al belga y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París. (Video: Tenis Al Máximo)

Buse llegó a Francia luego de una etapa irregular en la gira sobre cemento del final de temporada. Había sufrido derrotas tempranas en Shanghái, Pekín y Viena, pero encontró respuestas en el Paris La Défense Arena, donde pudo trasladar su juego de fondo de cancha a una superficie distinta a la arcilla.

Ante Bergs, el peruano sostuvo un nivel consistente durante una hora y 20 minutos. El triunfo le permitió convertirse en el primer representante de Perú en ganar un partido en el Masters 1000 de París, torneo que reúne a varias de las principales figuras del circuito profesional.

PUBLICIDAD

La siguiente prueba parecía de mayor dificultad. Medvedev llegaba como cuarto preclasificado, quinto del mundo y campeón de cuatro torneos durante la temporada. También venía de ganar en Almaty y de alcanzar las semifinales del ATP 500 de Viena.

Buse, sin embargo, impuso condiciones desde el inicio. El peruano derrotó al ruso por 6-4 y 6-4, en una hora y 39 minutos, con un desempeño que le permitió neutralizar los intercambios largos y aprovechar las oportunidades de quiebre que generó.

El tenista peruano Ignacio Buse ofrece declaraciones a pie de pista tras su encuentro en el torneo Rolex Paris Masters. Con indumentaria deportiva y frente a un micrófono de ATP Masters 1000, el jugador responde a preguntas en inglés y en español sobre su desempeño en la pista dura del recinto cubierto ante los espectadores presentes en las gradas.

El segundo set tuvo un momento de tensión cuando Medvedev logró colocarse 4-2 arriba. Buse recuperó el quiebre, igualó el marcador y volvió a quebrar el servicio del ruso en la parte final del encuentro para cerrar una de las victorias más relevantes del tenis peruano.

PUBLICIDAD

“Creo que hoy jugué a un nivel muy alto. Estoy muy emocionado. Creo que es la victoria más importante de mi carrera”, afirmó Buse en declaraciones a ‘ESPN’. El peruano valoró también el respaldo de los aficionados nacionales presentes en las tribunas.

La campaña parisina se inserta en un año de crecimiento para el jugador de 22 años. En mayo ganó el ATP 500 de Hamburgo tras superar la clasificación y, en agosto, conquistó el ATP 250 de Winston-Salem, su segundo título en el circuito principal.