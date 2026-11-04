Alianza Lima definirá en Matute su pase a la final de la Liga Femenina: empató 1-1 con Sporting Cristal en la ida

Alianza Lima igualó 1-1 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo por la ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Jackelin Saavedra anotó el empate blanquiazul en el segundo tiempo. (Liga Femenina)

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Siguen con vida. Jackelin Saavedra marcó su primer gol con la camiseta de Alianza Lima a los 49 minutos para rescatar el empate 1-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, en el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

Las blanquiazules habían caído en desventaja a los cinco minutos tras el tanto de Tamara Alves, la máxima goleadora del torneo con 25 conquistas, pero reaccionaron en el complemento para dejar la eliminatoria sin definir. El encuentro de vuelta se disputará el domingo 8 de noviembre a las 13.00 en el Estadio Alejandro Villanueva, donde las íntimas tendrán la ventaja de actuar como locales.

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Sporting Cristal golpeó primero con Alves

El equipo celeste encontró la ventaja apenas a los cinco minutos, cuando Tamara Alves aprovechó un centro rasante dentro del área y adelantó a Sporting Cristal frente a Alianza Lima en el Alberto Gallardo. (Liga Femenina)

El duelo arrancó con Sporting Cristal tomando la iniciativa. A los cinco minutos de juego, Tamara Alves aprovechó un centro rasante que penetró el área visitante y se anticipó a las defensoras blanquiazules para vencer a la portera rival. El tanto tempranero le dio al conjunto celeste la tranquilidad de manejar el marcador a favor durante buena parte de la primera mitad.

Las locales, que llegaron a esta instancia tras eliminar a Atlético Andahuaylas por 2-1 en la ronda anterior de playoffs, intentaron ampliar la diferencia antes del descanso, pero no lograron vulnerar nuevamente la resistencia del equipo visitante.

Alianza Lima, en tanto, clasificó directamente a las semifinales por haber terminado en la primera posición de la fase regular, y salió al complemento con la determinación de revertir el resultado.

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Saavedra igualó para las blanquiazules en el segundo tiempo

La reacción íntima llegó en el momento preciso: Saavedra aprovechó un espacio dentro del área y estableció el 1-1 que devolvió la paridad a una semifinal que terminó sin un ganador. (Liga Femenina)

El inicio del segundo tiempo trajo un cambio de cara en el juego de las blanquiazules. A los 49 minutos, Jackelin Saavedra encontró espacio dentro del área y definió con precisión ante Lizárraga para establecer el 1-1 en el Alberto Gallardo. El gol fue el primero de la jugadora con la camiseta de Alianza Lima y llegó en el momento más necesario para las aspiraciones del equipo dirigido por José Letelier.

Con el marcador empatado, ambos conjuntos buscaron el tanto del triunfo en los minutos finales, aunque ninguno logró quebrar el equilibrio. El árbitro decretó cuatro minutos de tiempo adicional, pero el resultado no se movió. El 1-1 definitivo dejó la llave completamente abierta para el partido de vuelta.

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Cabe señalar que el historial reciente favoreció a las blanquiazules en los enfrentamientos de 2026: ganaron 1-0 en el Torneo Apertura y 2-0 en la fase regular del Clausura, este último el 20 de septiembre con goles de Nisa Marquínez y Daniela Montoya.

La vuelta se juega en Matute el domingo 8 de noviembre

l ganador del cruce entre íntimas y celestes enfrentará al vencedor de la otra semifinal, en la que FBC Melgar llega con una ventaja de tres goles tras imponerse a Universitario en Arequipa (Liga Femenina)

La revancha entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programada para el domingo 8 de noviembre a las 13.00 en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, en La Victoria. Las blanquiazules buscarán aprovechar su condición de locales para conseguir el boleto a la gran final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

El ganador de esta serie enfrentará al vencedor del otro cruce semifinal, que enfrenta a Universitario de Deportes con FBC Melgar. Las arequipeñas parten con ventaja tras imponerse por 3-0 en el Monumental de la UNSA en el partido de ida disputado en Arequipa.

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Por otro lado, la máxima artillera de Alianza Lima en la Liga Femenina 2026 es la colombiana Estefanía González, que acumula 14 goles en el torneo, aunque no integró la lista de convocadas de Letelier para este compromiso.

En cuanto a la alineación blanquiazul que salió al campo en el Alberto Gallardo, estuvo compuesta por López, Tacilla, Molina, Romero, Azabache, Cardona, Flores, Montoya, Da Silva, Saavedra y Marquinez. Por su parte, Sporting Cristal presentó a Lizárraga, Tomateo, Fasabi, Sousa, Oribe, Acosta, Mondaca, Álvarez, Soares, Alves y Sanllehi. Estefanía González ingresó en el complemento en lugar de Juliana Da Silva. El encuentro tuvo transmisión a través de Bicolor+ Premium.

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