Hernán Barcos responde a Ana Paula Consorte en ‘Magaly TV La Firme’ sobre los cuestionamientos a su esposa: “Somos una familia estable”

Avance del programa de televisión Magaly TV La Firme. La edición promociona declaraciones telefónicas del futbolista Hernán Barcos respecto a su entorno familiar tras los comentarios de Ana Paula Consorte. Además, se adelanta un reportaje sobre la transformación física del cantante Deyvis Orosco con testimonios de entrenadores dentro de un gimnasio. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Hernán Barcos se pronunció por primera vez sobre la controversia que envuelve a su esposa, Giuli Cunha, y a Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero. El delantero de Sporting Cristal respondió a través de una llamada telefónica difundida en el avance de ‘Magaly TV La Firme’, donde defendió la estabilidad de su entorno familiar frente a los señalamientos públicos de la modelo brasileña.

La intervención del futbolista argentino se produjo luego de varios días de tensión mediática entre ambas parejas, originada tras el partido que Alianza Lima disputó contra Sporting Cristal el jueves 29 de octubre. Aquel encuentro, en el que Barcos anotó un gol frente a su exequipo, terminó por desatar un enfrentamiento que trascendió el ámbito deportivo y se trasladó a los programas de espectáculos.

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Barcos responde con un mensaje centrado en la unión familiar

El delantero evitó referirse directamente a Consorte y optó por remarcar que ningún comentario externo puede definir la calidad de su hogar. En el adelanto difundido por ‘Magaly TV La Firme’, el argentino fue tajante al describir el ambiente que, según dijo, prevalece en su núcleo cercano.

“Somos una familia muy tranquila, nadie nos dice a nosotros quiénes somos, si somos buenos o malos y somos una familia estable”, expresó Barcos durante la comunicación telefónica con el programa conducido por Magaly Medina.

Hernán Barcos defendió la estabilidad de su entorno familiar durante una llamada telefónica difundida por el programa Magaly TV La Firme.

La respuesta completa del futbolista se conocerá en la edición nocturna del espacio televisivo, que se transmite por la señal de ATV a partir de las 9:45 p. m. y de manera simultánea a través de ATV.pe y las redes oficiales del canal en YouTube y Facebook. El adelanto, sin embargo, ya generó repercusión entre los seguidores de la polémica, que interpretaron las palabras del ‘Pirata’ como una respuesta indirecta a los cuestionamientos de Consorte.

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La declaración del delantero llega después de que la pareja de Guerrero explicara, en una entrevista con el programa ‘Desvelados’, los motivos detrás de su molestia con Cunha. Consorte sostuvo que su mensaje público fue malinterpretado por una parte del público y que su reclamo tuvo como fundamento el respeto que, a su juicio, debería existir entre las familias de los futbolistas.

El origen del conflicto, un gesto durante el clásico entre Cristal y Alianza

La controversia se remonta al partido disputado el 29 de octubre entre Sporting Cristal y Alianza Lima, correspondiente al Torneo Clausura 2026, que terminó con victoria celeste por 3 a 2. Durante ese encuentro, Barcos marcó un gol frente a su antiguo equipo, en una jornada que terminó marcada no solo por lo ocurrido en la cancha, sino también por un episodio que involucró a las parejas de ambos delanteros.

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Horas después del partido, Consorte utilizó sus redes sociales para dirigirse públicamente a Barcos y cuestionar un gesto que atribuyó a su esposa durante el encuentro deportivo.

El delantero de Sporting Cristal remarcó que las opiniones externas carecen de validez para calificar a los integrantes de su hogar.

“Buenas noches, Barcos. Hazme un favor, pregúntale a tu mujer por qué está mandando besos a Paolo en el estadio. ¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro?”, escribió la brasileña en su publicación, que fue eliminada poco después de su difusión.

El mensaje generó una ola de especulaciones sobre el vínculo entre Cunha y Guerrero, lo que motivó una serie de entrevistas posteriores con ambas protagonistas. Consorte explicó más adelante que su molestia no respondió a celos ni a desconfianza hacia su pareja, sino a lo que consideró una falta de respeto hacia un colega de profesión de Barcos.

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“En realidad fue algo bastante simple, pero creo que algunas personas no entendieron correctamente el comunicado. Lo que me molestó fue justamente la enorme falta de respeto, sobre todo porque Paolo es colega de profesión de su esposo y cualquier mujer que comparte su vida con un futbolista sabe perfectamente todo lo que ellos pasan, los sacrificios, exigencias y momentos difíciles”, manifestó la modelo en declaraciones a ‘Desvelados’.

La modelo brasileña acusó a Giuli Cunha de enviar besos a Paolo Guerrero durante la celebración de un gol.

Cunha evitó pronunciarse mientras crecía la controversia

Giuli Cunha, por su parte, había optado previamente por no entrar en la disputa pública cuando fue consultada por el mismo espacio televisivo sobre los señalamientos de Consorte. La esposa de Barcos se limitó a una respuesta breve a través de un mensaje de WhatsApp, en la que descartó tener algo que agregar sobre el episodio.

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La controversia escaló además luego de que Cunha denunciara haber recibido mensajes violentos y amenazas tras la publicación inicial de Consorte en redes sociales. Hasta antes de la intervención de Barcos, ni el delantero argentino ni Paolo Guerrero se habían pronunciado de manera directa sobre el enfrentamiento mediático entre sus respectivas parejas.

Reportaje que presenta declaraciones de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, sobre el mensaje difundido en redes sociales dirigido al futbolista Hernán Barcos. A través de declaraciones por mensajes de texto e imágenes de archivo, Consorte expone los motivos de su pronunciamiento ante los gestos realizados por la esposa de Barcos durante un partido, descartando celos y señalando falta de respeto hacia un colega de profesión.

La respuesta del ‘Pirata’ en ‘Magaly TV La Firme’ marca el primer pronunciamiento público del futbolista desde que estalló la polémica, y se da en un contexto en el que ambas parejas continúan vinculadas por la coincidencia profesional de los dos delanteros dentro del fútbol peruano. El programa de Magaly Medina adelantó que se conocerán más detalles de la postura de Barcos durante la emisión de esta noche.

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