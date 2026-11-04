Perú

Papa León XIV visitará un asilo del Callao y compartirá con 60 adultos mayores en situación de abandono durante su recorrido por el primer puerto

El pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados el próximo 16 de noviembre

Te presentamos el itinerario y el plan de seguridad para la visita del Papa León XIV al Callao. Detalles sobre el recorrido, la vigilancia y los preparativos en la zona. Latina Noticias
Guardar

La visita del papa León XIV al Callao incluirá una actividad dedicada a adultos mayores en situación de abandono, como parte de su agenda del próximo 16 de noviembre. El encuentro se realizará en la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde el pontífice tendrá contacto con 60 residentes.

La actividad formará parte de un recorrido por distintas avenidas del primer puerto, que conectará el ingreso desde La Perla con el centro del Callao y el circuito de playas. El desplazamiento también permitirá el paso de la comitiva por espacios preparados para recibir al líder de la Iglesia católica.

PUBLICIDAD

Las autoridades municipales anunciaron el despliegue de medidas de seguridad y trabajos de acondicionamiento en los lugares incluidos en la ruta. Entre las intervenciones figura la remodelación del asilo, donde se prevé una actividad religiosa con la participación del pontífice.

El recorrido del 16 de noviembre será distinto al traslado que realizará León XIV el día 11, cuando llegue al Perú desde Argentina y salga del Grupo Aéreo N.º 8 rumbo al centro de Lima. Para esa primera jornada, la ruta contempla las avenidas Faucett y Argentina, mientras que su retorno al Callao tendrá otro itinerario.

La comitiva ingresará por la avenida La Marina, continuará por Guardia Chalaca y llegará al centro histórico del primer puerto, donde el papa tendrá un encuentro con 60 residentes de un asilo. Facebook: Hermanitas de los Ancianos Desamparados Callao
La comitiva ingresará por la avenida La Marina, continuará por Guardia Chalaca y llegará al centro histórico del primer puerto, donde el papa tendrá un encuentro con 60 residentes de un asilo. Facebook: Hermanitas de los Ancianos Desamparados Callao

¿Qué calles recorrerá el papa León XIV en el Callao el 16 de noviembre?

El alcalde del Callao detalló que el papa ingresará al primer puerto por la avenida La Marina. Desde allí continuará por la avenida Haya de la Torre hasta llegar al óvalo La Perla.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la comitiva tomará la avenida Guardia Chalaca en dirección al óvalo Garibaldi, desde donde ingresará al centro del Callao. En esa zona se encuentra la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, uno de los principales puntos de la agenda papal.

Después de la visita al asilo, el recorrido continuará por la avenida Marco Polo y la avenida Grau. La ruta conectará con el circuito de playas, por donde León XIV saldrá del Callao en dirección a Lima para asistir a la misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas.

La visita a la casa de acogida será una de las actividades centrales de la jornada. Según explicó el alcalde, el pontífice permanecerá aproximadamente 30 minutos en el establecimiento, donde se reunirá con 60 adultos mayores.

El encuentro se realizará en el patio principal del recinto, espacio que fue seleccionado para recibir al papa. De acuerdo con la autoridad municipal, el lugar contará con una cruz y una estructura similar a un atrio, donde está prevista una bendición y una homilía.

Los trabajos de remodelación incluyen mejoras en los ambientes interiores y exteriores, además de labores de pintura y acondicionamiento del patio central. Durante la visita de inspección, el alcalde informó que las obras registraban un avance del 80 %.

La intervención municipal busca dejar en condiciones el establecimiento administrado por las religiosas, que recibirá al pontífice durante su paso por el Callao.

Más de 1.600 vallas y personal municipal para el operativo de seguridad

El desplazamiento del papa también requerirá un dispositivo de seguridad en las calles comprendidas dentro del itinerario. El alcalde informó que el municipio colocó más de 1.600 vallas para delimitar los espacios y controlar el acceso de las personas.

A esta medida se suma la presencia de más de mil trabajadores municipales, entre serenos y fiscalizadores. La Policía Nacional también participará en el operativo con un contingente adicional, cuyo número no fue precisado durante la entrevista.

Según explicó la autoridad, las calles del recorrido permanecerán cerradas para facilitar el desplazamiento de la comitiva y evitar aglomeraciones cerca del vehículo papal y de los lugares previstos para las actividades.

La municipalidad también habilitó una sala de monitoreo y crisis en sus instalaciones. Desde ese espacio se supervisarán las cámaras de seguridad y los movimientos vinculados con la visita.

La estatua de León XIV también formará parte del recorrido

El Callao tendrá una escultura de 14 metros en homenaje al papa León XIV en el futuro Parque del Niño “Gaelito”.
El Callao tendrá una escultura de 14 metros en homenaje al papa León XIV en el futuro Parque del Niño “Gaelito”. (Municipalidad Provincial del Callao)

Otro de los puntos mencionados por el alcalde es el Parque del Niño, donde se encuentra la plaza León XIV y se prepara un espacio alrededor de una estatua dedicada al pontífice.

La escultura mide 14 metros de altura y pesa cuatro toneladas. Según la información difundida durante el recorrido de inspección, fue elaborada por artistas peruanos y se ubica dentro de un parque de más de dos kilómetros de extensión.

La comitiva pasará por este sector después de salir de la casa de acogida y tomar las avenidas Marco Polo y Grau. Luego continuará por el circuito de playas, tramo que permitirá la salida del papa hacia Lima.

Temas Relacionados

Papa León XIVCallaoPapa León XiV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima 1-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Se juega el segundo tiempo. Los ‘íntimos’ se imponen por la mínima diferencia tras gol de Eryc Castillo. Sigue todas las incidencias en directo del choque

Alianza Lima 1-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Eryc Castillo liberó tensiones con un gol dramático en Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

La ‘Culebra’ apareció en el área para conectar un balón bloqueado por Gonzalo Falcón al lanzamiento furibundo de Kevin Quevedo. El ecuatoriano registra 21 dianas, su mejor marca anotadora

Eryc Castillo liberó tensiones con un gol dramático en Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima definirá en Matute su pase a la final de la Liga Femenina: empató 1-1 con Sporting Cristal en la ida

Ninguno de los dos equipos pudo asegurar su pase a la final en el primer encuentro: las ‘celestes’ no sostuvieron la ventaja y las blanquiazules no pudo ir al frente, por lo que todo se definirá en La Victoria

Alianza Lima definirá en Matute su pase a la final de la Liga Femenina: empató 1-1 con Sporting Cristal en la ida

Oleajes anómalos: 20 puertos del litoral centro permanecerán cerrados, según COEN

La medida preventiva alcanza caletas, muelles, terminales y puertos de Áncash, Lima e Ica. El fenómeno afectará actividades pesqueras, recreativas y turísticas hasta los próximos días

Oleajes anómalos: 20 puertos del litoral centro permanecerán cerrados, según COEN

Metropolitano habilita recargas por QR y busca reducir las filas en sus estaciones: ¿Cómo funciona?

El sistema permitirá pagar con 15 billeteras digitales desde la estación Andrés Reyes y prevé extender la modalidad de manera progresiva a 41 estaciones del Metropolitano en Lima y Callao

Metropolitano habilita recargas por QR y busca reducir las filas en sus estaciones: ¿Cómo funciona?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Municipalidad de Tacna pide a Keiko Fujimori detener el envío de más reos peligrosos al penal de Challapalca: ¿por qué?

Keiko Fujimori: “El próximo año será peor (por El Niño). El Perú unido va a enfrentar los terribles estragos”

Ministro Alberto Beingolea al banquillo: este miércoles 4 de noviembre inicia el juicio en su contra por corrupción en GORE Callao

ENTRETENIMIENTO

Hernán Barcos responde a Ana Paula Consorte en ‘Magaly TV La Firme’ sobre los cuestionamientos a su esposa: “Somos una familia estable”

Hernán Barcos responde a Ana Paula Consorte en ‘Magaly TV La Firme’ sobre los cuestionamientos a su esposa: “Somos una familia estable”

Monserrat Seminario sobre la pensión de alimentos de Melcochita: "Yo sé cuánto él gana, cuál es su capacidad mensual"

Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Isabella Ladera y Hugo García aparecen en evento de gala y revelan detalles de su nueva etapa como padres: “A veces nos frustramos”

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y el respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

DEPORTES

Alianza Lima 1-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 1-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Eryc Castillo liberó tensiones con un gol dramático en Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima definirá en Matute su pase a la final de la Liga Femenina: empató 1-1 con Sporting Cristal en la ida

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV del duelo clave por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026