Papa León XIV visitará un asilo del Callao y compartirá con 60 adultos mayores en situación de abandono durante su recorrido por el primer puerto

Te presentamos el itinerario y el plan de seguridad para la visita del Papa León XIV al Callao. Detalles sobre el recorrido, la vigilancia y los preparativos en la zona. Latina Noticias

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La visita del papa León XIV al Callao incluirá una actividad dedicada a adultos mayores en situación de abandono, como parte de su agenda del próximo 16 de noviembre. El encuentro se realizará en la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde el pontífice tendrá contacto con 60 residentes.

La actividad formará parte de un recorrido por distintas avenidas del primer puerto, que conectará el ingreso desde La Perla con el centro del Callao y el circuito de playas. El desplazamiento también permitirá el paso de la comitiva por espacios preparados para recibir al líder de la Iglesia católica.

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Las autoridades municipales anunciaron el despliegue de medidas de seguridad y trabajos de acondicionamiento en los lugares incluidos en la ruta. Entre las intervenciones figura la remodelación del asilo, donde se prevé una actividad religiosa con la participación del pontífice.

El recorrido del 16 de noviembre será distinto al traslado que realizará León XIV el día 11, cuando llegue al Perú desde Argentina y salga del Grupo Aéreo N.º 8 rumbo al centro de Lima. Para esa primera jornada, la ruta contempla las avenidas Faucett y Argentina, mientras que su retorno al Callao tendrá otro itinerario.

La comitiva ingresará por la avenida La Marina, continuará por Guardia Chalaca y llegará al centro histórico del primer puerto, donde el papa tendrá un encuentro con 60 residentes de un asilo. Facebook: Hermanitas de los Ancianos Desamparados Callao

¿Qué calles recorrerá el papa León XIV en el Callao el 16 de noviembre?

El alcalde del Callao detalló que el papa ingresará al primer puerto por la avenida La Marina. Desde allí continuará por la avenida Haya de la Torre hasta llegar al óvalo La Perla.

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Posteriormente, la comitiva tomará la avenida Guardia Chalaca en dirección al óvalo Garibaldi, desde donde ingresará al centro del Callao. En esa zona se encuentra la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, uno de los principales puntos de la agenda papal.

Después de la visita al asilo, el recorrido continuará por la avenida Marco Polo y la avenida Grau. La ruta conectará con el circuito de playas, por donde León XIV saldrá del Callao en dirección a Lima para asistir a la misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas.

La visita a la casa de acogida será una de las actividades centrales de la jornada. Según explicó el alcalde, el pontífice permanecerá aproximadamente 30 minutos en el establecimiento, donde se reunirá con 60 adultos mayores.

El encuentro se realizará en el patio principal del recinto, espacio que fue seleccionado para recibir al papa. De acuerdo con la autoridad municipal, el lugar contará con una cruz y una estructura similar a un atrio, donde está prevista una bendición y una homilía.

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Los trabajos de remodelación incluyen mejoras en los ambientes interiores y exteriores, además de labores de pintura y acondicionamiento del patio central. Durante la visita de inspección, el alcalde informó que las obras registraban un avance del 80 %.

La intervención municipal busca dejar en condiciones el establecimiento administrado por las religiosas, que recibirá al pontífice durante su paso por el Callao.

Más de 1.600 vallas y personal municipal para el operativo de seguridad

El desplazamiento del papa también requerirá un dispositivo de seguridad en las calles comprendidas dentro del itinerario. El alcalde informó que el municipio colocó más de 1.600 vallas para delimitar los espacios y controlar el acceso de las personas.

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A esta medida se suma la presencia de más de mil trabajadores municipales, entre serenos y fiscalizadores. La Policía Nacional también participará en el operativo con un contingente adicional, cuyo número no fue precisado durante la entrevista.

Según explicó la autoridad, las calles del recorrido permanecerán cerradas para facilitar el desplazamiento de la comitiva y evitar aglomeraciones cerca del vehículo papal y de los lugares previstos para las actividades.

La municipalidad también habilitó una sala de monitoreo y crisis en sus instalaciones. Desde ese espacio se supervisarán las cámaras de seguridad y los movimientos vinculados con la visita.

La estatua de León XIV también formará parte del recorrido

El Callao tendrá una escultura de 14 metros en homenaje al papa León XIV en el futuro Parque del Niño “Gaelito”. (Municipalidad Provincial del Callao)

Otro de los puntos mencionados por el alcalde es el Parque del Niño, donde se encuentra la plaza León XIV y se prepara un espacio alrededor de una estatua dedicada al pontífice.

La escultura mide 14 metros de altura y pesa cuatro toneladas. Según la información difundida durante el recorrido de inspección, fue elaborada por artistas peruanos y se ubica dentro de un parque de más de dos kilómetros de extensión.

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La comitiva pasará por este sector después de salir de la casa de acogida y tomar las avenidas Marco Polo y Grau. Luego continuará por el circuito de playas, tramo que permitirá la salida del papa hacia Lima.