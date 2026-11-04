Perú

Metropolitano habilita recargas por QR y busca reducir las filas en sus estaciones: ¿Cómo funciona?

El sistema permitirá pagar con 15 billeteras digitales desde la estación Andrés Reyes y prevé extender la modalidad de manera progresiva a 41 estaciones del Metropolitano en Lima y Callao

Una mano sostiene un teléfono inteligente frente a la pantalla de una máquina de cobro azul que muestra un código QR
Una persona escanea con su teléfono móvil un código QR en una máquina de autoservicio del Metropolitano durante la prueba piloto de la ATU en Lima.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha un plan piloto que permitirá a los pasajeros del Metropolitano recargar sus tarjetas desde el teléfono mediante códigos QR creados en las máquinas de las estaciones. La primera prueba opera desde este martes en Andrés Reyes y busca reducir el uso de efectivo y las filas en las taquillas.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y contempla una expansión gradual. Luego de la estación inicial, la ATU prevé llevar el sistema a los paraderos de la vía expresa y, en etapas posteriores, a Barranco, Chorrillos y el norte de Lima. La meta de esta fase es habilitar las 97 máquinas de recarga distribuidas en las 41 estaciones del corredor.

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Durante el período de prueba, la entidad revisará el desempeño de la plataforma y los ajustes que requiera antes de generalizar su uso. El mecanismo incorpora una alternativa de pago digital a las opciones ya disponibles para cargar saldo en la tarjeta de transporte.

Una mujer interactúa con la pantalla de una máquina azul de boletos junto a una trabajadora con chaleco fluorescente y gorra
Una usuaria utiliza una máquina de autoservicio del Metropolitano con la asistencia del personal de la ATU durante las pruebas de recarga con código QR.

El pago se completa desde una billetera digital

Para realizar una recarga, el usuario debe elegir la opción correspondiente en una máquina habilitada, colocar la tarjeta en el lector y seguir las indicaciones de la pantalla. Después debe seleccionar el pago mediante código QR, escanearlo con la billetera digital de su celular e ingresar el monto que desea añadir.

Una vez que la operación sea confirmada, el saldo se acreditará automáticamente en la tarjeta y podrá utilizarse para viajar. El esquema está disponible para 15 billeteras digitales, entre ellas Yape, Plin, Tunki y BIM, además de aplicaciones de otras entidades financieras.

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El director de Operaciones de la ATU, Erick Reyes, señaló que el cambio busca disminuir la dependencia del efectivo dentro del sistema. “Este fortalecimiento que hacemos al sistema de recaudo reducirá la dependencia del dinero en efectivo de los usuarios del Metropolitano y, por ende, las colas que se generan en las taquillas”, afirmó durante la presentación del piloto.

Una trabajadora con chaleco asiste a una mujer frente a una máquina azul de boletos y un cartel informativo dentro de una estación
Una orientadora de la ATU asiste a una usuaria junto a una máquina de recarga y un panel sobre el uso de billeteras digitales en una estación del Metropolitano.

La medida alcanza también a quienes necesiten una tarjeta nueva. Las máquinas que cuenten con la función permitirán comprar tarjetas del Metropolitano y Lima Pass a través de QR. En ese caso, el pasajero tendrá que elegir “Venta tarjeta”, optar por el pago digital y concluir la transacción desde su teléfono.

La ATU evalúa extender el modelo de pago integrado

La nueva modalidad se suma a la recarga virtual que ya ofrecen Yape y Plin. Ese mecanismo exige activar posteriormente el saldo en alguno de los 65 tótems instalados en 43 estaciones y terminales del Metropolitano. Con el piloto, la ATU incorpora una vía de pago que se ejecuta directamente en las máquinas de recarga del sistema.

Pantalla de una máquina de recarga con un código QR y el logotipo de ATU, junto a la mano de una persona que sostiene una tarjeta
Una máquina de autoservicio de la ATU exhibe un código QR para que un usuario realice la recarga digital de su tarjeta del Metropolitano en Lima.

La entidad indicó que el despliegue dependerá de los resultados de la evaluación técnica y operativa en Andrés Reyes. El alcance progresivo permitirá verificar el funcionamiento en otras estaciones antes de que la herramienta llegue a toda la red prevista.

El proyecto forma parte de la modernización del recaudo para el transporte urbano de Lima y Callao. La ATU plantea que, a futuro, estas soluciones se articulen con la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT), un instrumento previsto para facilitar pagos integrados también en el transporte público regular. Por ahora, el piloto determinará las condiciones para ampliar la recarga por QR dentro del Metropolitano.

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