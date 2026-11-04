Oleajes anómalos: 20 puertos del litoral centro permanecerán cerrados, según COEN

Más de un centenar de puertos y caletas permanecen cerrados en el litoral peruano debido a los oleajes anómalos. (Marina de Guerra del Perú)

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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) dispuso el cierre temporal de 20 puertos y terminales del litoral centro ante la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad, según el reporte actualizado del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). La medida busca reducir riesgos para embarcaciones, pescadores, trabajadores portuarios y visitantes de las zonas costeras.

La restricción afecta actividades portuarias, pesqueras, acuícolas, turísticas y recreativas en áreas donde el mar presenta condiciones distintas a las habituales. Mientras tanto, 106 puertos del país permanecen abiertos, de acuerdo con la información difundida por el COEN.

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La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) indicó que el oleaje anómalo del suroeste continuará en el litoral peruano hasta el viernes 6 de noviembre.

El reporte del COEN señala que las condiciones en el litoral centro podrían mantenerse hasta el domingo 8 de noviembre, por lo que las capitanías de puerto continuarán con el monitoreo.

El fenómeno afecta con mayor intensidad a playas abiertas y semiabiertas orientadas hacia el suroeste. En esos sectores, la energía de las olas llega desde el océano abierto y puede alterar las operaciones marítimas, el tránsito de embarcaciones menores y las actividades cerca de la orilla.

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Parte del malecón de la playa La Herradura, en Chorrillos, colapsó debido a los constantes oleajes anómalos que afectan el litoral peruano. Captura de pantalla

Los cierres incluyen puertos de Áncash, Lima e Ica

En la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Chimbote, la medida comprende la Caleta Santa, Caleta Coishco, Puerto Chimbote, Terminal Multiboyas Chimbote, Terminal Portuario Chimbote Muelle N.° 1 y Muelle N.° 2, además del Muelle Portuario Sider “C”.

También permanecen cerrados el Puerto Samanco, Puerto Casma, Caleta El Dorado, Caleta Los Chimus, Caleta Tortugas y Caleta La Gramita. Estos puntos se encuentran en el litoral de Áncash y concentran actividades de pesca artesanal, transporte marítimo y servicios vinculados con la actividad costera.

En el sector correspondiente a la Capitanía de Puerto de Huacho, se dispuso el cierre del Puerto Huacho, la Caleta Carquín y la Caleta Végueta. En Chancay, la restricción incluye el Terminal Multiboyas BPO, el Muelle 1 y el Muelle 2 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, así como el Puerto Chancay, en la bahía.

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La lista se completa con el Puerto San Nicolás, ubicado en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San Juan, en Ica. Las autoridades evaluarán la reapertura progresiva de estos espacios conforme disminuya la altura de las olas y se restablezcan condiciones seguras.

La DHN explicó que un oleaje ligero implica olas con alturas de hasta 50% por encima de sus características normales. El oleaje moderado puede alcanzar hasta el doble de las condiciones habituales. Estas variaciones pueden afectar el ingreso y salida de embarcaciones, además de elevar el riesgo para personas que realizan faenas o actividades recreativas en el mar.

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Recomiendan suspender actividades y atender avisos oficiales

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a los gobiernos locales, capitanías de puerto, empresas vinculadas a la comunidad acuática y población costera adoptar medidas preventivas. Entre ellas, figuran respetar los cierres, evitar el ingreso a playas expuestas y suspender actividades de pesca, recreación o turismo en los sectores afectados.

La Marina de Guerra continuará con el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Los usuarios del litoral deberán revisar los avisos oficiales antes de realizar desplazamientos o actividades marítimas.