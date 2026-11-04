Investigadores identifican en Amazonas cacao nativo con afinidad genética con variedades de Mesoamérica y Piura tras analizar 151 muestras

Investigadores identificaron ejemplares de cacao nativo con estrecha afinidad genética con los grupos Criollo mesoamericano y Piura Porcelana. Composición: Infobae / Difusión

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Una investigación científica desarrollada en la región Amazonas identificó características genéticas del cacao nativo que hasta ahora no contaban con estudios específicos en los bosques tropicales estacionalmente secos del Marañón. Los resultados permiten ampliar la información sobre las variedades presentes en esta zona del país y sus relaciones con otros grupos de cacao.

El estudio estuvo a cargo de investigadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), mediante el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES). El equipo examinó muestras procedentes de distintas poblaciones de Amazonas y Cusco para determinar sus diferencias genéticas.

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Uno de los resultados más relevantes se registró en la provincia de Luya. Allí se identificaron ejemplares con una estrecha relación genética con los grupos Criollo mesoamericano y Piura Porcelana, dos referencias importantes para el estudio de la diversidad del cacao.

La investigación también incorporó herramientas moleculares que permitirán profundizar el análisis de las variedades nativas. Los resultados fueron publicados en la revista internacional Genetic Resources and Crop Evolution, de Springer Nature, con la participación de especialistas de la UNTRM y de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba.

Estudio examinó 151 muestras de cacao de Amazonas y Cusco

Investigadores identificaron ejemplares de cacao nativo con estrecha afinidad genética con los grupos Criollo mesoamericano y Piura Porcelana.

Para identificar las características genéticas de las poblaciones evaluadas, los investigadores analizaron 151 muestras procedentes de siete poblaciones de Amazonas y Cusco. El procedimiento incluyó marcadores moleculares, instrumentos científicos que permiten reconocer diferencias en el material genético de las plantas.

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El análisis permitió establecer relaciones entre las muestras recolectadas en la provincia de Luya y los grupos Criollo mesoamericano y Piura Porcelana. Esta afinidad genética aporta nuevos elementos para estudiar la distribución del cacao y sus posibles vínculos ancestrales en Sudamérica.

De acuerdo con los resultados, la presencia de estas características en el Marañón también plantea nuevas preguntas sobre la historia del cacao domesticado. El estudio aborda su posible relación con variedades cultivadas por antiguas civilizaciones mesoamericanas, entre ellas los olmecas y los mayas.

Investigadores desarrollaron seis nuevos marcadores moleculares

Otro aporte del trabajo fue el desarrollo de seis marcadores moleculares del tipo microsatélites. Estas herramientas permiten examinar con mayor precisión las diferencias genéticas entre las plantas y reconocer características particulares de distintas poblaciones.

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Su disponibilidad representa un recurso para futuras investigaciones sobre el cacao peruano, especialmente en los trabajos orientados a identificar, caracterizar y conservar variedades nativas.

Los microsatélites podrán utilizarse en nuevos estudios para ampliar el conocimiento sobre la composición genética de las poblaciones de cacao. También ofrecen herramientas para evaluar los recursos vegetales que podrían tener utilidad en programas de mejoramiento del cultivo.

La investigación, por tanto, no se limitó a identificar afinidades entre las muestras de Luya y otros grupos conocidos, sino que también incorporó instrumentos para continuar el análisis de la diversidad genética.

Bosques secos del Marañón concentran poblaciones de cacao poco estudiadas

El equipo desarrolló herramientas del tipo microsatélites para reconocer diferencias genéticas entre poblaciones de cacao.

Los resultados identifican a los bosques tropicales estacionalmente secos del Marañón como una zona de interés para la conservación de los recursos genéticos del cacao. Antes de esta investigación, las poblaciones de esta área no habían sido examinadas mediante análisis genéticos.

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La falta de estudios previos limitaba el conocimiento sobre las características de las plantas presentes en este territorio. El trabajo de la UNTRM incorpora información sobre sus relaciones genéticas y permite ampliar el registro científico de las variedades de cacao de Amazonas.

Este conocimiento resulta relevante para futuros programas de conservación y mejoramiento genético. La identificación de poblaciones con características particulares puede servir como referencia para nuevas evaluaciones sobre la diversidad del cultivo y el aprovechamiento de sus recursos nativos.

Proyecto GEN CACAO financió la investigación científica

El trabajo se desarrolló en el marco del proyecto GEN CACAO, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT).

La investigación también aporta información sobre el cacao nativo de Amazonas, reconocido por su importancia productiva y sus características de fino aroma. La identificación de nuevas relaciones genéticas en las poblaciones de Luya amplía los elementos disponibles para estudiar este recurso agrícola.

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La publicación en Genetic Resources and Crop Evolution, revista de Springer Nature, incorpora los resultados al ámbito de la investigación científica internacional sobre recursos genéticos y diversidad de cultivos.