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Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV del duelo clave por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026

Con apenas dos jornadas por disputarse, ambos clubes tienen mucho en juego: los ‘cerveceros’ pelean por quedarse con el campeonato y los tarmeños necesitan alejarse de la zona baja. Revisa la programación del compromiso

Sporting Cristal visita a ADT por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal visita a ADT por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP
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Sporting Cristal afrontará un nuevo desafío en la recta final del Torneo Clausura 2026 cuando visite a ADT por la fecha 16. El compromiso tendrá objetivos distintos para ambos equipos: los ‘celestes’ buscarán mantenerse en la pelea por el primer lugar del campeonato, mientras que el conjunto tarmeño necesita sumar puntos para alejarse de los últimos puestos de la tabla acumulada y evitar complicaciones con el descenso.

El encuentro también será importante por el momento que atraviesan los dos clubes. El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega motivado tras conseguir una contundente victoria en la jornada anterior, mientras que los locales dejaron escapar puntos en su más reciente presentación. Con solo dos fechas por disputarse, cada resultado puede ser determinante para sus respectivas aspiraciones.

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Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV

El partido entre ADT y Sporting Cristal se disputará este sábado 7 de noviembre, por la penúltima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para las 13:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Unión Tarma, ubicado en la ciudad de Tarma.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal exclusiva del campeonato, que puede sintonizarse a través de los distintos operadores de televisión que lo incluyen en su programación. Además, en Infobae Perú podrás seguir la cobertura completa del compromiso, con las incidencias más importantes y todos los detalles del partido en tiempo real.

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Sporting Cristal y ADT se enfrentarán por cuarta vez en la temporada 2026.
Sporting Cristal y ADT se enfrentarán por cuarta vez en la temporada 2026. Crédito: LFP

¿Cómo llegan Sporting Cristal y ADT?

Sporting Cristal llegará a Tarma después de protagonizar una de sus mejores actuaciones de la temporada. En la fecha 15, el equipo ‘celeste’ goleó 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo y recuperó el primer lugar del Torneo Clausura. Con ese resultado, alcanzó los 31 puntos, los mismos que Sport Huancayo, pero con una mejor diferencia de goles.

El conjunto ‘rimense’ también consiguió una victoria importante ante Alianza Lima, al que derrotó 3-2 el pasado 29 de octubre con un gol de Santiago González en los minutos finales. Sin embargo, en sus anteriores presentaciones también sufrió una derrota frente a Cusco FC, por lo que buscará mantener la regularidad en este tramo decisivo del campeonato.

ADT, en cambio, llega con la necesidad de mejorar sus resultados. En su último partido igualó 2-2 frente a Comerciantes Unidos, un marcador que no le permitió sumar de a tres en una jornada importante para sus aspiraciones de permanencia. Antes había conseguido una victoria por 2-0 ante CD Moquegua, resultado que le dio cierto alivio en la clasificación.

En la tabla acumulada, el equipo tarmeño aparece en el puesto 15, con 30 puntos. Se encuentra por encima de CD Moquegua, FC Cajamarca y UTC, ubicados en las casillas 16, 17 y 18, respectivamente. Por ello, necesita aprovechar sus próximos compromisos para evitar que sus perseguidores recorten distancias. Cabe recordar que los dos últimos de la clasificación acumulada perderán la categoría.

El cuadro 'celeste' goleó 5-0 a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal y un historial favorable ante ADT

Sporting Cristal mantiene una clara ventaja sobre ADT en los enfrentamientos directos de esta temporada. Ambos equipos se midieron en tres oportunidades durante 2026 y el balance favorece ampliamente a los ‘cerveceros’, que consiguieron la victoria en cada uno de esos encuentros.

El antecedente más reciente corresponde a las semifinales de la Copa de la Liga. En el partido de ida, los ‘rimenses’ se impusieron 1-0 en Tarma y, en la vuelta, sellaron su clasificación con una contundente goleada 5-0 en el Alberto Gallardo. Ahora volverán a verse las caras en territorio tarmeño, esta vez con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de ganar el enfrentamiento.

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