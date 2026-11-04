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Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y dónde ver partido en Andahuaylas por fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Los dirigidos por Pablo Guede se medirán ante los ‘guerreros’ en la penúltima jornada de la temporada regular antes de disputar la final nacional

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y dónde ver partido en Andahuaylas por fecha 16 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y dónde ver partido en Andahuaylas por fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Difusión.
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Alianza Lima visitará a Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede llegará al compromiso luego de vencer 1-0 a Cienciano en Matute, resultado que lo afianzó en la parte alta de la tabla acumulada y lo acerca a terminar como primero de esa clasificación.

El cuadro ‘blanquiazul’ ya ganó el Torneo Apertura y busca cerrar el Clausura con buenas sensaciones antes de las definiciones nacionales. La visita a Andahuaylas supondrá una prueba exigente por el contexto del rival, que todavía mantiene opciones de alcanzar un cupo a un torneo internacional para la próxima temporada.

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Los Chankas necesitan sumar para no quedar rezagados en la lucha por la Copa Sudamericana 2027. El conjunto andahuaylino figura con 47 unidades en la tabla anual y comparte puntaje con otros rivales que también pelean por acercarse a los puestos de clasificación internacional.

Alianza Lima vs Los Chankas.
Alianza Lima visitará a Los Chankas. Crédito: Ilustración Infobae Perú.

Alianza Lima vs Los Chankas: programación

El partido entre Alianza Lima y Los Chankas se jugará el domingo 8 de noviembre desde las 13:00 horas de Perú. El encuentro se disputará en el estadio Los Chankas de Andahuaylas, que recibirá al cuadro íntimo en una jornada decisiva para ambos clubes.

En Colombia y Ecuador, el compromiso comenzará a las 13:00 horas. En Venezuela y Bolivia iniciará a las 14:00 horas, mientras que en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se jugará desde las 15:00 horas.

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Los hinchas que sigan el partido desde Miami podrán verlo a las 13:00 horas, debido a que la ciudad estadounidense estará bajo el horario estándar del Este. En España, el pitazo inicial está previsto para las 19:00 horas.

Alianza Lima y Cienciano empatan sin goles al final del primer tiempo en Matute.
Alianza Lima viene de vencer a Cienciano por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Crédito: ITEA

¿Dónde ver partido entre Alianza Lima y Los Chankas?

La señal de L1 Max concentrará la transmisión de los encuentros programados para la fecha 16 del Torneo Clausura. El Alianza Lima vs Los Chankas podrá verse por televisión mediante los operadores que incluyen el canal deportivo en sus respectivas parrillas.

Los aficionados que sigan la jornada desde celulares, tabletas o computadoras podrán utilizar la aplicación Liga 1 Play. La plataforma ofrecerá la programación correspondiente a la fecha y permitirá acceder a la transmisión a través de dispositivos conectados a internet.

Quienes no puedan acompañar el duelo en tiempo real dispondrán de la cobertura de Infobae Perú. El medio informará las incidencias antes, durante y después del compromiso, con los detalles de la previa, alineaciones, goles y resultado final.

Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima recibe a Los Chankas en Andahuaylas por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Los Chankas?

Alianza Lima llega luego de imponerse 1-0 ante Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. El gol de Eryc Castillo rompió la igualdad en la segunda parte y permitió que los ‘blanquiazules’ sumaran tres puntos importantes en la pelea por conservar el primer lugar de la tabla acumulada.

El triunfo también representó una reacción luego de la derrota por 3-2 ante Sporting Cristal en la fecha anterior. Guede tendrá la posibilidad de evaluar variantes en Andahuaylas, aunque el objetivo principal será sostener el funcionamiento y evitar tropiezos antes de las etapas decisivas.

Los Chankas vienen de empatar 0-0 con CD Moquegua en el estadio 25 de Noviembre. El punto los dejó con 47 unidades en el acumulado, a una distancia corta de los equipos que buscan asegurar su presencia en la Copa Sudamericana.

El elenco de Andahuaylas afrontará la jornada con la posibilidad de lograr tres puntos que incrementen su presión sobre Sporting Cristal, Sport Huancayo y otros rivales de la zona media. Además, el club evalúa un reclamo por una presunta mala inscripción de un jugador de Moquegua en el duelo anterior.

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