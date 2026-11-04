Gonzalo Aguirre fue cambiado en 16 minutos, se descontroló en el banquillo y terminó llorando en Alianza Lima vs Cienciano 2026

Horacio Melgarejo volvió a hacer de las suyas. El entrenador argentino volvió a protagonizar un polémico episodio. Esta vez el estratega argentino sacó a Gonzalo Aguirre luego de 16 minutos de disponer su ingreso en el Alianza Lima vs Cienciano . El volante de 23 años, al regresar al banquillo, buscó encarar al director técnico y con lágrimas en los ojos le cuestionó por qué lo sacó del campo, mientras sus compañeros lo contenían.

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