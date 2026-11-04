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Gonzalo Aguirre fue cambiado en 16 minutos, se descontroló en el banquillo y terminó llorando en Alianza Lima vs Cienciano 2026

El futbolista de Cienciano intentó encarar al entrenador argentino luego que lo retire del campo por un error en el tanto de Eryc Castillo que abrió la cuenta en Matute

El jugador tenía pocos minutos en el campo de juego - Crédito: L1MAX.
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Horacio Melgarejo volvió a hacer de las suyas. El entrenador argentino volvió a protagonizar un polémico episodio. Esta vez el estratega argentino sacó a Gonzalo Aguirre luego de 16 minutos de disponer su ingreso en el Alianza Lima vs Cienciano. El volante de 23 años, al regresar al banquillo, buscó encarar al director técnico y con lágrimas en los ojos le cuestionó por qué lo sacó del campo, mientras sus compañeros lo contenían.

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