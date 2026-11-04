Monserrat Seminario sobre la pensión de alimentos de Melcochita: "Yo sé cuánto él gana, cuál es su capacidad mensual"

Monserrat Seminario aborda en 'Magaly TV: La Firme' el proceso judicial por pensión de alimentos interpuesto contra Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita'. La expareja del humorista reclama una suma económica para la manutención de sus tres hijas, sustentando su pedido en los ingresos que conoció como su exrepresentante. Por su parte, el cómico de 90 años y su defensa expresan preocupación ante las exigencias económicas y la solicitud de impedimento de salida del país. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Guardar

Monserrat Seminario volvió a pronunciarse sobre el proceso judicial que mantiene contra Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, luego de que el humorista cuestionara públicamente la pensión de alimentos fijada para sus tres hijas. Desde España, donde reside junto a las menores, la piurana reveló que el monto actual no refleja su pedido original, que fue considerablemente mayor.

La disputa se intensificó después de que el cómico, de 90 años, manifestara su preocupación por no contar con el dinero suficiente para cumplir con la obligación económica establecida en su contra. En medio del conflicto, Monserrat Seminario ofreció su versión de los hechos al programa ‘Magaly TV: la firme’ y defendió la solicitud presentada ante la justicia.

PUBLICIDAD

Seminario revela que pidió S/20 mil y desconoce cómo bajó el monto

La expareja de Melcochita sorprendió al contar que su demanda original ascendía a S/ 20 000 mensuales, cifra que finalmente quedó fijada en S/ 15 000 para el sustento de las tres menores, a razón de S/ 5000 por cada una.

“¿Tú sabes que yo pedí 20? De los 20 no sé cómo habrán hablado con mi abogado, el juez y cómo han pedido 20 por las tres. Acuérdate de que yo he sido su representante, su mánager, y yo sé cuánto él gana, cuál es su capacidad mensual, cuánto él ganaba y él tiene para darle a sus hijas”, declaró Seminario.

PUBLICIDAD

Monserrat Seminario y el humorista Pablo Villanueva afrontan una disputa judicial en torno al monto asignado para la manutención de sus tres hijas.

La piurana sustentó su reclamo con el argumento de que durante varios años estuvo a cargo de gestionar las presentaciones y contratos laborales del artista, lo que le permitió conocer de cerca sus ingresos. Según los documentos exhibidos en el programa, la demanda incluye gastos como la pensión escolar de S/ 408, el alquiler de S/ 1900, el mantenimiento de S/ 260, el servicio de internet de S/ 240 y el recibo de electricidad de S/ 230.

El proceso judicial también contempla un pedido de impedimento de salida del país contra Melcochita, medida orientada a evitar que el humorista viaje al extranjero y deje de cumplir con el pago mensual. Seminario aclaró que esta solicitud no es reciente, sino que se presentó desde el inicio del conflicto legal.

PUBLICIDAD

“Eso fue desde el comienzo, hemos hecho la pipa de la paz. Yo le dije desde un principio a Pablo, ‘yo voy a solucionar el problema, tú tranquilo, no quiero escuchar después que tú estás dando brazo a torcer’. Yo hice esto por mis hijas, no lo hice por él, yo lo hice por mis hijas”, sostuvo.

Melcochita teme perder trabajo y hasta terminar en prisión

El conflicto escaló luego de que Villanueva se enterara, durante una entrevista televisiva, de las posibles consecuencias penales que enfrentaría si incumple con el pago de la pensión. El humorista expresó su malestar por la continuidad del proceso judicial, pese a que consideraba haber alcanzado una tregua con su expareja antes de que ella viajara a España.

PUBLICIDAD

El humorista de 90 años cuestionó que su expareja continúe con los procesos judiciales después de mudarse a España. Su abogado, Ysrael Castillo, sostuvo que la situación podría tener consecuencias penales. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Yo quisiera tener esa plata, 15 mil soles. No sé qué tendrá en su masa encefálica, porque hemos estado bien, tranquilos. Hasta le hemos ayudado en la mudanza, tal vez para que yo no me dé cuenta de que me va a meter puñales”, manifestó el artista.

El cómico también cuestionó el pedido de impedimento de salida del país, al explicar que sus viajes al extranjero representan una fuente directa de ingresos para cumplir con sus obligaciones económicas.

“Al año viajo dos veces para trabajar. Mira la maldad. Si hay impedimento, no salgo y qué plata les voy a dar a mis hijas. Prácticamente está diciendo que me friegue acá y que no tenga cómo mantenerlas. Quiere verme fracasado y hundido”, sostuvo Melcochita.

PUBLICIDAD

El abogado del humorista, Ysrael Castillo, advirtió en el mismo espacio televisivo que el incumplimiento de la pensión podría derivar en un proceso por el delito de omisión a la asistencia familiar, con eventuales consecuencias penales para su patrocinado. “Lo que está buscando es mandarlo preso”, afirmó el letrado, en una interpretación que tomó por sorpresa al artista.

Melcochita podría enfrentar impedimento de salida por demanda de Monserrat: “¿Qué plata les voy a dar a mis hijas?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora Magaly Medina cuestionó la magnitud de la suma reclamada y puso en duda la capacidad económica actual del humorista para afrontarla, en atención a su edad y a la etapa final de su carrera artística.

“Es bastante improbable que un hombre de 90 años que está ya en la parte final de su carrera y que sí, gracias a la generosidad de los empresarios y el público, sigue teniendo presentaciones. Pero es difícil que gane muchísimo dinero al mes. Todos conocemos cómo se mueve el ambiente artístico”, comentó Medina.

PUBLICIDAD

Seminario, por su parte, expresó cansancio frente a los reiterados señalamientos de Melcochita y advirtió que podría cortar todo contacto con él si los enfrentamientos públicos continúan.

“No es primera vez que me lo dice, que siempre me lo ha dicho, ‘tú me quieres ver hundido, muerto’, que esto, el otro, por aquí, por allá. Yo nomás lo miraba y le decía, ‘tú siempre hablando tonteras y media’. Si va a seguir con el tema, creo que mi reconciliación fue por las puras y si va a seguir así, mejor yo bloqueo todo contacto con él y con Heydi y sigo mi vida tranquila”, afirmó.

PUBLICIDAD

La piurana también se refirió en los últimos días a su relación con otros integrantes del entorno de Melcochita. En declaraciones al diario Trome, arremetió contra Susan Villanueva, hija del humorista, a quien acusó de buscar generar conflictos dentro de la familia. “A ellos hace muchos años los tengo bloqueados porque son tóxicos y lo único que quieren es indisponer”, comentó Seminario, quien además aseguró haber resuelto sus diferencias con Heydi Amado, actual pareja del cómico.