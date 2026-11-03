Dos asaltantes atacan a joven en pleno Centro de Lima y protagonizan insólita fuga tras averiarse su motocicleta

Los responsables tuvieron dificultades para escapar porque la motocicleta presentó fallas mecánicas y debieron impulsarla con los pies (Créditos: Panamericana TV)

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Un joven fue baleado por dos delincuentes que lo interceptaron cuando esperaba transporte público en una concurrida intersección del Cercado de Lima. Los sujetos llegaron en una motocicleta, le arrebataron sus objetos personales y uno de ellos le disparó por la espalda antes de escapar.

Sin embargo, sus planes se complicaron cuando el vehículo presentó desperfectos mecánicos, obligándolos a impulsarlo con los pies para abandonar el lugar. El violento episodio ocurrió durante la medianoche del domingo 1 de noviembre y quedó registrado en imágenes difundidas por un medio de comunicación.

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De acuerdo con 24 horas de Panamericana TV, la víctima fue identificada como César Aguilar, quien permanecía junto a su cuñada en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Garcilaso de la Vega. Ambos aguardaban la llegada de un bus para continuar su recorrido cuando fueron sorprendidos por los ocupantes de una unidad menor que ingresó intempestivamente a la acera.

Los delincuentes tuvieron dificultades para escapar porque su motocicleta presentó desperfectos mecánicos y debieron impulsarla con los pies - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Según los testimonios recogidos tras el asalto, el conductor descendió de la motocicleta y se aproximó al muchacho para quitarle sus pertenencias. Mientras se desarrollaba el robo, su acompañante, a quien algunos testigos identificaron como una mujer, habría utilizado un arma de fuego para atacarlo por la espalda. Después de efectuar el disparo, los implicados intentaron alejarse rápidamente.

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No obstante, la motocicleta comenzó a presentar fallas cuando pretendían emprender la huida. Las imágenes muestran las dificultades que tuvieron para desplazarse, pues ambos debieron impulsarla con los pies ante la imposibilidad de continuar con normalidad. Durante esos instantes, varias personas reaccionaron con gritos y silbatos para alertar sobre lo sucedido e intentar detener a los responsables.

Inseguridad preocupa a estudiantes y trabajadores del Cercado de Lima

El ataque generó temor entre quienes transitan habitualmente por este sector de la capital, debido a su cercanía con instituciones públicas, como el Ministerio de Defensa, además de centros educativos y espacios históricos. La presencia de universitarios que permanecen en sus establecimientos hasta altas horas también incrementa la inquietud de quienes deben regresar a sus hogares durante la noche.

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Una transeúnte manifestó su preocupación por la posibilidad de sufrir un episodio similar mientras se desplaza por los alrededores. Asimismo, comentó que varios de sus compañeros conversaron sobre lo ocurrido y reconocieron el temor que existe ante los constantes hechos delictivos registrados cerca de sus centros de estudios.

El ataque generó temor entre estudiantes universitarios y trabajadores que transitan por el Cercado de Lima, debido a la inseguridad en los alrededores - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

“Da un poco de temor porque hay varios universitarios que hasta tarde se quedan en la universidad y retornan a sus casas”, expresó. También sostuvo que la inseguridad representa una preocupación para quienes frecuentan esta parte del centro histórico de Lima.

Por otro lado, una trabajadora del sector reconoció que no esperaba presenciar un acontecimiento de esta naturaleza. Sin embargo, al ser consultada sobre las condiciones de seguridad en los alrededores, señaló que los problemas delictivos ya forman parte de las situaciones que preocupan a quienes desarrollan sus actividades en esa zona.

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Permanece en recuperación tras recibir un disparo

Después de la agresión, agentes del serenazgo acudieron para brindar auxilio al afectado, quien posteriormente fue trasladado al hospital Rebagliati. De acuerdo con el reporte periodístico, el joven permanece bajo atención médica y viene recuperándose de las lesiones ocasionadas durante el atraco.

En tanto, la Policía Nacional realiza las diligencias correspondientes para identificar a los involucrados y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque. Las investigaciones también deberán determinar la participación de cada ocupante de la motocicleta en el robo y posterior agresión.

De acuerdo con las declaraciones recogidas en el lugar, los sospechosos habrían sido vistos anteriormente merodeando por los alrededores. Algunos testimonios señalan que acostumbraban ingresar temerariamente a las veredas con su vehículo, como si buscaran a posibles víctimas entre los peatones.

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