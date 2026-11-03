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La defensa de CD Moquegua sobre una posible alineación indebida de Juan Diego Lojas ante Los Chankas: “Responderemos”

Las actas oficiales del Torneo Clausura 2026 son el argumento central del club moqueguano, que asegura tener pruebas suficientes para rebatir cualquier impugnación sobre la participación del defensor en el partido

CD Moquegua – Los Chankas – Juan Diego Lojas - Liga 1 – Perú – deportes – 2 noviembre
El presidente del club moqueguano, Ricky Caldas, afirmó que el defensor disputó el partido ante el conjunto andahuaylino con cuatro tarjetas amarillas acumuladas en el Torneo Clausura 2026, una menos de las cinco que habrían inhabilitado su participación. (Liga 1)
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La tabla acumulada no solo concita atención en la parte de arriba sino también en quienes están comprometidos con el tema del descenso. Y es que el empate sin goles entre CD Moquegua y Los Chankas por el Torneo Clausura 2026 derivó en una polémica extradeportiva: la presunta participación irregular del defensor Juan Diego Lojas, a quien versiones extraoficiales atribuían cinco amonestaciones acumuladas al momento del encuentro, cifra que le habría vedado el ingreso al campo.

El club rechazó categóricamente esa versión y respaldó su postura con la revisión de las actas oficiales del campeonato.

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La posición del club ante la controversia

CD Moquegua – Los Chankas – Juan Diego Lojas - Liga 1 – Perú – deportes – 2 noviembre
El presidente de CD Moquegua, Ricky Caldas, rechazó que Juan Diego Lojas haya disputado el encuentro ante Los Chankas estando suspendido. Según explicó, el defensor acumulaba cuatro tarjetas amarillas y estaba habilitado. (Liga 1)

Ricky Caldas, máxima autoridad institucional de CD Moquegua, salió a desmentir públicamente la información que circuló sobre el estado disciplinario de Lojas. En declaraciones al programa de streaming Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, el dirigente explicó que el defensor llegó al duelo frente al equipo apurimeño con cuatro cartulinas amarillas en el Clausura, no cinco, por lo que su presencia en el terreno de juego fue completamente reglamentaria.

“Sí, hemos tomado conocimiento de esa información y revisamos las actas del torneo. Juan Diego Lojas tiene cuatro tarjetas amarillas en el Clausura, no cinco, así que estaba habilitado para jugar ante Los Chankas. Si se presenta algún reclamo, responderemos por los canales correspondientes y presentaremos la documentación que respalda nuestra posición. Estamos tranquilos porque no hubo alineación indebida”, señaló Caldas.

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La declaración del presidente moqueguano apunta directamente al núcleo del debate: si el defensor acumuló o no la quinta amonestación antes del partido. Según la institución, la revisión interna de los registros oficiales del torneo confirma que Lojas no había superado el umbral reglamentario que obliga a cumplir una fecha de suspensión automática.

El peso de la aclaración recae sobre un detalle concreto: la diferencia entre cuatro y cinco amonestaciones no es menor en términos reglamentarios. En el fútbol peruano, acumular cinco tarjetas amarillas en una misma fase de un torneo genera la suspensión automática por una fecha. Que el defensor tuviera cuatro, según el club, lo dejaba completamente libre de esa restricción.

Qué dice la revisión de las actas

CD Moquegua – Los Chankas – Juan Diego Lojas - Liga 1 – Perú – deportes – 2 noviembre
La diferencia entre cuatro y cinco tarjetas amarillas se convirtió en el centro de la controversia. Mientras circularon versiones sobre una posible inhabilitación, el club aseguró que sus registros oficiales confirman que el defensor podía jugar. (Liga 1)

El argumento central de CD Moquegua descansa en la consulta directa a los documentos oficiales del campeonato. Caldas no apeló a versiones informales ni a registros propios del club: mencionó explícitamente las actas del torneo como fuente de verificación, lo que otorga a la postura institucional un respaldo formal ante cualquier instancia que pudiera intervenir en el asunto.

La discrepancia entre lo que circuló públicamente y lo que arrojan esos registros es, precisamente, el eje de la controversia. Las versiones que señalaban a Lojas con cinco amonestaciones no fueron atribuidas a ninguna fuente oficial en la información disponible, lo que refuerza la posición del club frente a una eventual revisión disciplinaria.

CD Moquegua no solo desmintió la acusación, sino que anticipó su respuesta ante un escenario de reclamo formal. La institución adelantó que pondrá a disposición de las instancias competentes toda la documentación que acredite el estado disciplinario del jugador al momento del partido, una señal de que el club confía en la solidez de su argumento y no teme el escrutinio de los organismos reguladores del fútbol peruano.

El contexto del partido y los pasos a seguir

CD Moquegua – Los Chankas – Juan Diego Lojas - Liga 1 – Perú – deportes – 2 noviembre
La polémica todavía se mantiene en el terreno de las versiones, pues no se ha informado sobre una denuncia presentada ante la FPF. CD Moquegua espera cualquier comunicación oficial para responder con la documentación correspondiente (Liga 1)

El encuentro entre CD Moquegua y Los Chankas, que concluyó igualado sin goles, había quedado en un segundo plano frente al ruido generado por la situación disciplinaria de Lojas. El resultado en sí mismo no generó mayores polémicas en lo deportivo; fue la información posterior sobre las amonestaciones del defensor la que instaló el debate sobre la validez del partido.

De momento, no hay constancia de que Los Chankas o algún otro actor del torneo haya formalizado un reclamo ante la Federación Peruana de Fútbol u otro organismo competente. CD Moquegua, por su parte, dejó en claro que aguardará con calma cualquier movimiento en ese sentido y que actuará exclusivamente a través de los canales institucionales establecidos.

La postura del club moqueguano es clara: no hubo irregularidad, el jugador estaba habilitado y la documentación oficial lo respalda. Si el debate trasciende el plano mediático y se convierte en un expediente disciplinario, será la revisión formal de las actas del Clausura 2026 la que defina si el empate queda firme o si el partido debe resolverse de otra manera.

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