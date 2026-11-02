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Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

La cuarta jornada se disputará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con seis encuentros en el Polideportivo Lucha Fuentes. Revisa todos los detalles

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa con el desarrollo de la cuarta fecha de la Fase 1.
La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa con el desarrollo de la cuarta fecha de la Fase 1. Crédito: FPV
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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su camino en la primera etapa y se prepara para disputar la cuarta fecha de la Fase 1. La competencia tendrá actividad este fin de semana con seis encuentros que prometen mantener la emoción en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

Los 12 equipos protagonistas buscarán sumar puntos importantes para acercarse a la siguiente ronda del torneo y mejorar su posición en la clasificación. Universitario de Deportes llega como líder invicto, con puntaje perfecto y una campaña que marca diferencias: ganó sus tres primeros compromisos sin ceder un solo set.

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Sin embargo, no es el único equipo que todavía no conoce la derrota, pues la Universidad San Martín y Alianza Lima también mantienen su invicto y buscarán seguir de cerca al cuadro ‘crema’ en esta nueva jornada del certamen.

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La cuarta fecha de la Fase 1 se jugará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. La jornada contará con seis encuentros, distribuidos en tres partidos por día. Esta es la programación completa:

Sábado 7 de noviembre

  • 14:45 horas | Deportivo Soan vs. Olva Latino
  • 17:00 horas | Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka
  • 19:00 horas | Universitario vs. Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

  • 14:15 horas | Perú Sub-19 vs. Regatas Lima
  • 16:30 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea
  • 18:30 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Uno de los compromisos que concentrará la atención será el de Universitario frente a Rebaza Acosta. Las ‘Pumas’ intentarán prolongar su arranque perfecto, mientras que su rival buscará sumar para mantenerse entre los equipos que pelean en la parte alta. Alianza Lima, por su parte, cerrará la jornada dominical ante Géminis, mientras que San Martín tendrá una oportunidad de seguir sumando cuando enfrente a Deportivo Wanka.

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¿Dónde ver los partidos de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley?

Los encuentros de la cuarta fecha podrán seguirse a través de Latina Televisión, en sus señales de los canales 2 y 702 HD, así como en su página web y aplicación de forma gratuita. Además, en Infobae Perú podrás seguir la cobertura de los principales partidos de la jornada, con información sobre los resultados, las incidencias y la tabla de posiciones actualizada de la Liga Peruana de Vóley.

¿Cómo va la pelea por el primer lugar de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario, Universidad San Martín y Alianza Lima son los tres equipos que se mantienen invictos después de las primeras tres jornadas de la Fase 1. No obstante, las ‘Pumas’ ocupan el primer lugar gracias a una campaña perfecta: suman nueve puntos de nueve posibles y todavía no han perdido ningún set.

Liga Peruana de Vóley.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras la fecha 3 - Crédito: FPV.

La USMP también registra nueve unidades, luego de ganar sus tres partidos, pero aparece por detrás del conjunto ‘crema’ debido a que cedió un parcial en el camino. El cuadro ‘íntimo’ completa el grupo de invictos con siete puntos, producto de tres victorias, aunque dos de sus triunfos se resolvieron en cinco sets.

La cuarta fecha será una nueva oportunidad para que Universitario defienda la cima y conserve su puntaje perfecto. San Martín y Alianza Lima, en tanto, buscarán mantenerse en la pelea y aprovechar cualquier tropiezo del líder para acercarse al primer puesto. Los demás equipos también buscarán sumar puntos importantes para mejorar sus posiciones y mantenerse en carrera por la clasificación a la Fase 2 del torneo.

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