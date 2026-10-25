La emoción de Sofía Neves tras ser elegida la figura del triunfazo de Rebaza Acosta ante Atlético Atenea: “Este equipo se lo merecía”

La jugadora Sofía Neves comparte su alegría tras la victoria de su equipo, destacando el esfuerzo y el progreso del conjunto. Analiza los detalles del partido y el trabajo que queda por delante. - Latina Noticias

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El sábado 24 de octubre, Rebaza Acosta consiguió su primera victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, luego de la ajustada derrota ante Alianza Lima en su debut. El equipo del Callao venció 3-2 a Atlético Atenea en un partido correspondiente a la segunda fecha de la primera fase del campeonato.

Sofía Neves habló con las cámaras de Latina TV tras ser elegida como la figura del encuentro. La atacante uruguaya expresó su emoción por el triunfo, aunque remarcó que el plantel todavía tiene aspectos por corregir.

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“Bueno, muy contenta porque creo que este equipo se lo merecía. Pasito a pasito. Queda mucho por trabajar, queda mucho por seguir trabajando juntas como equipo y mejorando esos detalles de los que seguimos hablando. Pero hoy cambiamos el resultado por algo positivo y es otro escaloncito más para seguir trabajando el lunes”, expresó.

Pese al resultado, Neves consideró que Rebaza Acosta aún debe mejorar en varios pasajes del juego, como el manejo de los errores, los cierres de set y los inicios de cada parcial.

“Un poco el tema de los errores, los momentos, cerrar los sets, los comienzos. A ver, mucho de lo que también se vio hoy demuestra que estamos en proceso, pero de a ratos venimos demostrando que hay trabajo y que el equipo está en crecimiento”.

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Neves aportó 31 puntos y fue la segunda máxima anotadora del partido. Además, disputó la recta final con una molestia muscular, que atribuyó a calambres por deshidratación.

“No, fue un calambre, no en la rodilla, sino en el cuádriceps. Se me contrajeron los gemelos y el cuádriceps, pero supongo que fue un calambre por deshidratación. Ahora lo voy a ver con el fisio. Nada que una victoria no cure. Está todo bien, está todo en orden. No pasó nada grave, solo calambres”, cerró.

La emoción de Sofía Neves luego de la victoria de Rebaza Acosta ante Atlético Atenea en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Así fue el triunfo de Rebaza ante Atenea

Rebaza Acosta revirtió un partido cambiante y derrotó 3-2 a Atlético Atenea, con parciales de 21-25, 25-17, 25-23, 22-25 y 15-13, en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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El equipo chalaco empezó en desventaja. Atenea encontró en Nayla Da Silva su principal arma ofensiva, contó con el aporte de Isabel Fernández por el centro y se llevó el primer set por 25-21. Rebaza tuvo dificultades para sostener sus ataques y no consiguió frenar las ofensivas rivales.

La respuesta llegó en el segundo parcial. Las dirigidas por Martín Rodríguez elevaron la presión con el saque, ajustaron las coberturas y mejoraron el bloqueo. Aayinde Smith fue decisiva en la red y Jeissy Chia aportó desde el banco para que Rebaza igualara el encuentro con un claro 25-17.

Rebaza Acosta se impuso por 3-2 sobre Atlético Atenea por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram Rebaza Acosta.

En el tercer set, la escuadra chalaca sacó una ventaja inicial de 6-1 con Sofía Neves como principal referencia. Atenea logró recuperarse y llevó el parcial a una definición pareja, pero la atacante uruguaya apareció en el tramo final para marcar el 25-23 y adelantar a las chalacas por 2-1.

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El conjunto de Lorena Góngora respondió en el cuarto capítulo. Da Silva volvió a liderar a las ‘diosas’ y Nicole Pérez tuvo intervenciones importantes para imponerse 25-22. El encuentro quedó definido en el desempate.

Atenea tomó ventaja de 10-8, pero Rebaza no cedió. Smith consiguió un bloqueo clave y Astrid Ruiz aportó para igualar el marcador. La revisión de video validó además un ataque de la estadounidense por el centro, una acción que resultó determinante en el desarrollo del set.

Con el marcador ajustado, Greta Martinelli ejecutó un saque que complicó la recepción de Atenea. Rebaza aprovechó la acción y cerró el quinto set por 15-13 para conseguir sus primeros dos puntos de la temporada.

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Un vistazo a la victoria del equipo de voleibol RAC contra Atenea . Celebra con las jugadoras este merecido triunfo en un encuentro lleno de acción y emoción. Latina Noticias