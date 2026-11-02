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¿Juan Reynoso recriminó e hizo llorar a jugador de Necaxa tras cambiarlo por fallar gol?: el descargo del DT peruano

El ‘Cabezón’ se pronunció por las imágenes difundidas en las que le grita al delantero colombiano Juan Valencia por errar una chance de peligro ante Santos Laguna, partido que lo terminó perdiendo

El 'Cabezón' rompió su silencio por lo ocurrido con el colombiano Juan Valencia en el cambio ante Santos Laguna. (Video: En Juego Deportes)
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Necaxa sigue sin levantar cabeza en la Liga MX y perdió como visitante ante Santos Laguna, un resultado que lo dejó en el penúltimo lugar y extendió a siete la racha de partidos sin ganar del técnico Juan Reynoso. Tras el encuentro, el entrenador peruano explicó el episodio con el colombiano Juan Valencia que se viralizó en redes sociales.

Las imágenes mostraron al delantero afectado después de ser sustituido y un intercambio en el que el ‘Cabezón’ le hablaba con vehemencia. Valencia terminó llorando, una escena que dio lugar a cuestionamientos sobre la actitud del entrenador peruano frente a uno de sus futbolistas.

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El hecho ocurrió luego de que el atacante fallara una ocasión de gol a los 19 minutos. Más tarde, a los 59′, Reynoso decidió reemplazarlo por Kevin Rosero. Tras darle la mano al colombiano, el DT se acercó para hablarle en un momento que fue interpretado como una recriminación.

El entrenador peruano fue visto recriminándole y haciendo llorar al delantero colombiano Juan Valencia, tras su cambio por fallar un gol. (Video: ViX Deportes)

El entrenador de Necaxa negó que haya reprendido al delantero, sino que buscó que reaccione y no se culpe por la falla. “¿Regaño a Juan Valencia? No, para nada, era para levantarlo. Juanito es un muchacho espectacular y él salió, es más, ahorita nos ha pedido disculpas (...). Cuando realmente exigió, peleó, aportó en defensa, en ataque, no se le abrió el arco, pero hizo un gran partido", indicó.

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Juan Reynoso explicó que eso fue precisamente lo que intentó comunicarle tras el cambio. “Es lo que le decía ‘hiciste un gran partido, no tienes por qué lamentarte. ¿Que no entró? Seguro no entró. Va a haber momento que a veces como pasó hoy (ayer) le choca al al rival y se termina metiendo’“, comentó.

La decisión de sacar al colombiano no respondió a un castigo por el error. El estratega peruano precisó que la variante obedeció a la necesidad de sumar frescura en el tramo final del partido mediante el ingreso de Rosero.

“Al final esto es fútbol y nosotros hicimos el cambio pensando en que la alternativa que entraba nos iba a refrescar. Para mí Juan, a excepción de los momentos de la definición, porque esto es de goles, hizo una muy buena presentación”, contó.

Juan Reynoso diciéndole un mensaje a Juan Valencia tras su cambio en Necaxa vs Santos Laguna. - captura: ViX Deportes
Juan Reynoso diciéndole un mensaje a Juan Valencia tras su cambio en Necaxa vs Santos Laguna. - captura: ViX Deportes

Juan Reynoso sobre la derrota de Necaxa ante Santos Laguna

La derrota ante Santos Laguna volvió a dejar a Necaxa sin puntos pese a las oportunidades que, según Juan Reynoso, generó su equipo. “Nos vamos con una frustración enorme”, expresó el peruano. El entrenador afirmó que esta sensación se repite desde hace varios partidos porque, desde su perspectiva, el conjunto de Aguascalientes crea ocasiones más claras que sus adversarios.

El ‘Cabezón’ sostuvo que el resultado no reflejó lo que ocurrió en el campo. “El equipo ni siquiera mereció empatar, sino algo más (...). Esto es fútbol y a veces pasa que no eres contundente y en alguna jugada incluso fortuita, medio ‘blooper’, terminas perdiendo un partido. Ya nos había pasado”, dijo.

Reynoso considera que el rendimiento ha aumentado con el paso de las jornadas, aunque admitió que esa mejora todavía no se traduce en resultados. “Pasan las semanas, crece el rendimiento, pero los resultados siguen siendo los mismos y eso es lo que nos frustra”, expresó.

Juan Reynoso, contra las cuerdas en Necaxa. - Crédito: Difusión
Juan Reynoso no consigue levantar a Necaxa en el Torneo Apertura mexicano - créditos: Necaxa

El estratega de 56 años explicó que el cuerpo técnico analiza y evalúa el escenario, pero no quiere generar confusión dentro del grupo. Aseguró que observa compromiso de parte de los jugadores y que el equipo intenta plasmar en la cancha el trabajo realizado.

Por otro lado, pese a la seguidilla adversa, Juan Reynoso descartó bajar los brazos con Necaxa. Se definió como un “tercolote”, una expresión que dijo usar en broma, y prometió insistir hasta que el rendimiento de su equipo tenga impacto en la estadística y se traduzca en más puntos.

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