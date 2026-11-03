Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La programación futbolística de hoy martes 3 de noviembre combinará partidos de la Liga 1, de la UEFA Champions League, así como de otros torneos que no te puedes perder. Conoce todos los encuentros de este día.
El Torneo Clausura peruano tendrá como uno de sus cotejos a Comerciantes Unidos frente a ADT en Cutervo, mientras que el atractivo principal es el Alianza Lima vs Cienciano en Matute. Pese a su lejana ubicación de la punta, el equipo ‘blanquiazul’ pretende ganar confianza y llegar de la mejor manera a la recta final del campeonato.
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Por otro lado, la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League contará con el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich. Ambos clubes se medirán en España, aunque los ‘bávaros’ tienen en sus filas al reciente ganador del Balón de Oro, el inglés Harry Kane.
Barcelona recibirá a Aston Villa con la consigna de hacerse con los tres puntos y apuntar a trepar a la cima de la tabla. Otro de los compromisos será el de Villarreal ante PSG, el puntero al tener puntaje invicto.
La agenda europea incluirá también a Manchester United frente a AS Roma en Old Trafford y el Feyenoord vs Inter de Milán en Róterdam.
La jornada tendrá además atención en Inglaterra por Oliver Sonne. El futbolista peruano podría ser considerado por Burnley para el partido como visitante ante Queens Park Rangers, correspondiente a la Championship. Se espera que el lateral de origen danés pueda tener rodaje y empezar una nueva etapa bajo el mando del flamante técnico Fabio Celestini.
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Partidos de Liga 1
- Comerciantes Unidos vs ADT (15:00 horas / L1 MAX)
- Alianza Lima vs Cienciano (20:00 horas / L1 MAX)
Partidos de UEFA Champions League
- Shakhtar Donetsk vs Sporting Club (12:45 horas / ESPN, Disney+)
- Galatasaray vs Stuttgart (12:45 horas / ESPN 5, Disney+)
- Atlético Madrid vs Bayern Múnich (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Villarreal vs PSG (15:00 horas / ESPN 5, Disney+)
- Barcelona vs Aston Villa (15:00 horas / ESPN, Disney+)
- Manchester United vs AS Roma (15:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Feyenoord vs Inter de Milán (15:00 horas / ESPN 7, Disney+)
- LASK Linz vs Slovan Bratislava (15:00 horas / ESPN 6, Disney+)
- FK Bodo/Glimt vs Lille (15:00 horas / ESPN 4, Disney+)
Partidos de AFC Champions League
- Newcastle Jets 2-4 Shanghai Port (Finalizado)
- Jeonbuk Motors vs Johor Darul Ta’zim (05:00 horas)
- Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen (05:00 horas)
- Vissel Kobe vs Ratchaburi (05:00 horas)
- Port FC vs Beijing Guoan (07:15 horas)
- Cong An Hanoi vs Kyoto Sanga (07:15 horas)
- Esteghlal vs Al Shamal (11:00 horas)
- Al Hilal vs Shabab Al Ahli (13:15 horas / Disney+)
Partido de Championship
- Queens Park Rangers vs Burnley (14:45 horas)
Partidos de fútbol brasileño
- Chapecoense vs Mirassol (17:30 horas / Premiere)
- Internacional vs Coritiba (19:30 horas / Premiere)
Partidos de fútbol colombiano
- Deportivo Pereira vs Deportes Tolima (15:30 horas / Win Sports)
- Deportivo Pasto vs Jaguares de Córdoba (18:20 horas / Win Sports)
Partido de fútbol ecuatoriano
- Mushuc Runa vs Manta (15:30 horas / Zapping)
Partidos de fútbol paraguayo
- 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense (15:00 horas / Tigo Sports)
- Nacional vs Sportivo San Lorenzo (17:30 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol venezolano
- Monagas SC vs Caracas FC (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Deportivo Táchira vs Academia Puerto Cabello (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
Partido de Copa Bolivia
- Aurora vs Independiente Petrolero (18:00 horas / Fútbol Canal)
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