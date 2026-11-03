Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día reunirá partidos de la Liga 1, la cuarta fecha de la UEFA Champions League y otros campeonatos alrededor del mundo

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Guardar

La programación futbolística de hoy martes 3 de noviembre combinará partidos de la Liga 1, de la UEFA Champions League, así como de otros torneos que no te puedes perder. Conoce todos los encuentros de este día.

El Torneo Clausura peruano tendrá como uno de sus cotejos a Comerciantes Unidos frente a ADT en Cutervo, mientras que el atractivo principal es el Alianza Lima vs Cienciano en Matute. Pese a su lejana ubicación de la punta, el equipo ‘blanquiazul’ pretende ganar confianza y llegar de la mejor manera a la recta final del campeonato.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League contará con el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich. Ambos clubes se medirán en España, aunque los ‘bávaros’ tienen en sus filas al reciente ganador del Balón de Oro, el inglés Harry Kane.

Barcelona recibirá a Aston Villa con la consigna de hacerse con los tres puntos y apuntar a trepar a la cima de la tabla. Otro de los compromisos será el de Villarreal ante PSG, el puntero al tener puntaje invicto.

La agenda europea incluirá también a Manchester United frente a AS Roma en Old Trafford y el Feyenoord vs Inter de Milán en Róterdam.

La jornada tendrá además atención en Inglaterra por Oliver Sonne. El futbolista peruano podría ser considerado por Burnley para el partido como visitante ante Queens Park Rangers, correspondiente a la Championship. Se espera que el lateral de origen danés pueda tener rodaje y empezar una nueva etapa bajo el mando del flamante técnico Fabio Celestini.

PUBLICIDAD

Partidos de Liga 1

- Comerciantes Unidos vs ADT (15:00 horas / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Cienciano (20:00 horas / L1 MAX)

Partidos de UEFA Champions League

- Shakhtar Donetsk vs Sporting Club (12:45 horas / ESPN, Disney+)

- Galatasaray vs Stuttgart (12:45 horas / ESPN 5, Disney+)

- Atlético Madrid vs Bayern Múnich (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Villarreal vs PSG (15:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Barcelona vs Aston Villa (15:00 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester United vs AS Roma (15:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Feyenoord vs Inter de Milán (15:00 horas / ESPN 7, Disney+)

- LASK Linz vs Slovan Bratislava (15:00 horas / ESPN 6, Disney+)

- FK Bodo/Glimt vs Lille (15:00 horas / ESPN 4, Disney+)

Partidos de AFC Champions League

- Newcastle Jets 2-4 Shanghai Port (Finalizado)

- Jeonbuk Motors vs Johor Darul Ta’zim (05:00 horas)

- Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen (05:00 horas)

- Vissel Kobe vs Ratchaburi (05:00 horas)

- Port FC vs Beijing Guoan (07:15 horas)

- Cong An Hanoi vs Kyoto Sanga (07:15 horas)

- Esteghlal vs Al Shamal (11:00 horas)

- Al Hilal vs Shabab Al Ahli (13:15 horas / Disney+)

Partido de Championship

- Queens Park Rangers vs Burnley (14:45 horas)

Partidos de fútbol brasileño

- Chapecoense vs Mirassol (17:30 horas / Premiere)

- Internacional vs Coritiba (19:30 horas / Premiere)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pereira vs Deportes Tolima (15:30 horas / Win Sports)

- Deportivo Pasto vs Jaguares de Córdoba (18:20 horas / Win Sports)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Mushuc Runa vs Manta (15:30 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense (15:00 horas / Tigo Sports)

- Nacional vs Sportivo San Lorenzo (17:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol venezolano

- Monagas SC vs Caracas FC (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Deportivo Táchira vs Academia Puerto Cabello (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

Partido de Copa Bolivia

- Aurora vs Independiente Petrolero (18:00 horas / Fútbol Canal)

Temas Relacionados

Partidos de hoyAlianza LimaCiencianoLiga 1Bayern MúnichFC BarcelonaPSGAtlético MadridManchester Unitedperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Las ‘pumas’ tendrán su primera prueba de fuego ante el equipo revelación en este arranque de temporada. Conoce todos los detalles

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

“Parece que favorecen a Universitario”, el explosivo comentario de Carlos Zambrano sobre la no expulsión de Gianluca Lapadula

El ‘Kaiser’ precisó que el ‘Bambino’ debió ser amonestado con tarjeta roja tras la fuerte falta contra Lucas Acevedo. Fue contundente en mencionar que la ‘U’ suele ser beneficiado en ese tipo de jugadas

“Parece que favorecen a Universitario”, el explosivo comentario de Carlos Zambrano sobre la no expulsión de Gianluca Lapadula

¿Juan Reynoso recriminó e hizo llorar a jugador de Necaxa tras cambiarlo por fallar gol?: el descargo del DT peruano

El ‘Cabezón’ habló de las imágenes que circularon tras la derrota ante Santos Laguna, en las que se lo observa increpando al delantero colombiano Juan Valencia, quien erró una ocasión de peligro

¿Juan Reynoso recriminó e hizo llorar a jugador de Necaxa tras cambiarlo por fallar gol?: el descargo del DT peruano

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El ganador del Apertura necesita los tres puntos para no perder terreno en la pelea por el Clausura. El ‘Papá’ llega desde el Cusco con una goleada encima y el hambre de dar el golpe en La Victoria

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargado con diversos compromisos en la Liga 1, Serie A, la Champions League asiática, así como otros campeonatos

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE y asegura que cambios en penales debilitan a bandas criminales

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

ENTRETENIMIENTO

Cinesmero anunció el nacimiento de su primera hija con la modelo Flor Carnal: “Cada día trato de ser un mejor hombre para ustedes”

Cinesmero anunció el nacimiento de su primera hija con la modelo Flor Carnal: “Cada día trato de ser un mejor hombre para ustedes”

Melcochita denuncia que Monserrat Seminario busca impedirle salir del país y exige S/15 mil de pensión: “Quiere verme hundido”

Abogado de Magaly Medina expone mensaje extorsivo y mencionan a Jefferson Farfán y Guizasola: “Se quieren echar grasa, la van a denunciar”

Abogado de Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán tras amenazas de muerte: “Si algo nos pasa, es su absoluta responsabilidad”

Magaly Medina exige investigar por qué mencionan a Jefferson Farfán en chats extorsivos: “En todo lo mencionen ¿coincidencia?”

DEPORTES

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

“Parece que favorecen a Universitario”, el explosivo comentario de Carlos Zambrano sobre la no expulsión de Gianluca Lapadula

¿Juan Reynoso recriminó e hizo llorar a jugador de Necaxa tras cambiarlo por fallar gol?: el descargo del DT peruano

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Matute por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo