Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La jornada futbolística del lunes 2 de noviembre tendrá actividad en la Liga 1, las competencias europeas y la Liga de Campeones Élite de la AFC, con atención puesta en dos futbolistas peruanos que podrían tener minutos en el extranjero.

El campeonato nacional concentrará tres partidos que pueden mover posiciones en el Torneo Clausura. El cruce entre Sport Huancayo y Melgar reunirá a dos clubes que buscan mantenerse cerca de la parte alta de la clasificación. En Cajamarca, UTC se medirá con Deportivo Garcilaso, que llega con la obligación de conseguir un resultado favorable para sostener sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

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Sporting Cristal, en tanto, jugará en casa contra FC Cajamarca con la consigna de ganar para mantenerse en la lucha por el primer puesto del Clausura.

La Serie A tendrá dos compromisos. Sassuolo recibirá a Fiorentina en un partido donde el argentino Franco Mastantuono seguiría sumando minutos. Además, en LaLiga, Deportivo La Coruña chocará con Osasuna.

En Uzbekistán, Pakhtakor Tashkent será local ante Al Nassr, que tendría la participación del astro portugués Cristiano Ronaldo.

Por otro lado, los peruanos que tendrían actividad en el exterior son Marcos López y Renato Tapia. El lateral izquierdo integraría la convocatoria de Copenhague para el duelo ante Sønderjyske por la Superliga de Dinamarca. En cambio, el ‘Cabezón’ sería parte de Al Wasl frente a Al Quwa Al Jawiya por la Liga de Campeones Élite de la AFC.

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Partidos de Liga 1

- Sport Huancayo vs Melgar (11:00 horas / L1 MAX)

- UTC vs Deportivo Garcilaso (13:15 horas / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs FC Cajamarca (15:30 horas / L1 MAX)

Partido de LaLiga

- Deportivo La Coruña vs Osasuna (15:00 horas / ESPN 4, Disney+)

Partidos de Serie A

- Sassuolo vs Fiorentina (12:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- Atalanta vs Parma (14:45 horas / Disney+)

Partido de Ligue 1

- Lorient vs Stade Brestois (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Primeira Liga

- Benfica vs Alverca (15:15 horas / DSports)

- Gil Vicente vs Vitória Guimarães (15:15 horas)

Partido de liga de Dinamarca

- Sønderjyske Fodbold vs Copenhague (13:00 horas)

Partidos de AFC Champions League Elite

- Pakhtakor Tashkent vs Al Nassr (08:45 horas / ESPN 4, Disney+)

- Al Wasl vs Al Quwa Al Jawiya (11:00 horas)

- Al Sadd vs Al Ahli (11:00 horas)

- Tractor SC vs FK Neftchi Fergana (11:00 horas)

- Al Gharafa vs Al Qadisiyah (13:15 horas / Disney+)

- Al Ittihad vs Al Ain (13:15 horas)

Partidos de fútbol argentino

- Defensa y Justicia vs Independiente (17:00 horas / Disney+)

- Platense vs Central Córdoba (17:00 horas / Disney+)

- Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors (19:15 horas / ESPN, Disney+)

- Independiente Rivadavia vs Banfield (19:15 horas / TNT Sports, Max)

Partido de fútbol brasileño

- Red Bull Bragantino vs Santos (18:00 horas / Premiere, SporTV)

Partidos de fútbol colombiano

- Águilas Doradas vs Fortaleza CEIF (16:05 horas / RCN, Win Sports)

- Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional (20:15 horas / RCN, Win Sports)

Partido de fútbol uruguayo

- Albion FC vs Deportivo Maldonado (18:00 horas / Disney+)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Orense SC vs Técnico Universitario (15:30 horas / Zapping)

Partidos de fútbol chileno

- Deportes Limache vs Audax Italiano (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- Deportes Concepción vs Palestino (18:30 horas / TNT Sports, Max)

Partido de fútbol boliviano

- Real Tomayapo vs Blooming (16:15 horas / Fútbol Canal)

Partido de Copa Bolivia

- Aurora vs Independiente Petrolero (16:15 horas / Fútbol Canal)