Perú

Magaly Medina aconseja a Gisela Valcárcel cómo mejorar en redes y recuerda el cierre de su plataforma de streaming

La conductora de ATV cuestionó la naturalidad de los videos de la popular Señito y sostuvo que aún no logra conectar con el público digital

La periodista recordó el cierre del proyecto de streaming de su rival y le recomendó mostrarse más auténtica frente a las cámaras
La periodista recordó el cierre del proyecto de streaming de su rival y le recomendó mostrarse más auténtica frente a las cámaras
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Magaly Medina dedicó unos minutos de Magaly TV La Firme para cuestionar la estrategia de Gisela Valcárcel en redes sociales y le recomendó abandonar lo que calificó como “disfuerzos” para conectar con el público digital. La conductora afirmó que la presentadora aún no encuentra un formato ni una audiencia definida después del cierre de la plataforma de streaming que impulsó tras su salida de América Televisión.

Medina comentó los videos, transmisiones y publicaciones que Valcárcel comparte en YouTube, TikTok y más redes sociales. Según la figura de ATV, la presentadora busca mantenerse vigente en internet mientras espera una oportunidad para regresar a la televisión abierta.

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Además, recordó la presentación de la plataforma digital que Gisela lanzó luego de su distanciamiento de América Televisión. En aquel momento, Valcárcel sostuvo que el canal no respaldó el estreno de su propuesta y cuestionó públicamente a la administración de su antigua casa televisiva.

En su programa, Medina afirmó que el canal de streaming de Gisela contó con una audiencia reducida y que los espacios que integraron la programación no consiguieron sostenerse.

La periodista recordó el cierre del proyecto de streaming de su rival y le recomendó mostrarse más auténtica frente a las cámaras. Magaly TV La Firme/ TikTok Ric La Torre

Magaly Medina recordó el cierre de la plataforma de streaming de Gisela Valcárcel

La periodista sostuvo que Gisela Valcárcel quiso trasladar una lógica propia de la televisión abierta al entorno digital, pese a que ambos medios funcionan con dinámicas distintas. “Este mundo de las plataformas digitales no es como la televisión abierta que nosotros conocimos y que dominamos muchísimo en nuestras temporadas”, manifestó.

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Medina remarcó que el público de internet tiene otros códigos y espera contenidos distintos de los que se desarrollan en formatos tradicionales. “Es un mundo diferente, es un público diferente, con un lenguaje totalmente distinto al que estábamos acostumbradas”, añadió.

El canal de streaming de Valcárcel llegó a contar con varios espacios. Entre ellos estuvieron Monstruitos, Pirañas, Choros y Suchibol. La presentadora buscó desarrollar una programación propia luego de dejar América Televisión, pero la plataforma dejó de operar meses después de su lanzamiento.

La conductora de Magaly TV La Firme afirmó que el proyecto registró menos de 100 personas conectadas en varias transmisiones y sostuvo que el máximo habría llegado a 250. “No logró conectar. Creo que no lograba conectar ni cien personas diariamente y eso es un fracaso absoluto”, señaló.

“Tienes que dejar de jugar con tu pelo”

Medina también centró su comentario en la forma en que Gisela se presenta ante las cámaras. La periodista sostuvo que Valcárcel debe dejar atrás ciertos gestos y recursos que, desde su punto de vista, responden a una manera de conducir propia de la televisión.

“Para empezar, Gise, tienes que dejar de jugar con tu pelo”, expresó Medina. Luego cuestionó lo que describió como una actitud poco espontánea en los contenidos que la presentadora difunde desde su teléfono celular.

“Las personas tienen que ser auténticas, no disfuerzadas, no actuar, nada de actuación. Ahí lo que se quiere es un poquito ser, como dicen los chicos de ahora, orgánicos”, agregó.

“Gisela nunca ha sido orgánica”, afirmó Magaly al analizar el estilo de los nuevos contenidos de su rival televisiva. “Ni siquiera cuando agarra su celular y se pasea caminando por el golf es orgánica. Entonces, ella cree que lo es, pero no es”, sostuvo.

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.
Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.

Tras el cierre de su proyecto de streaming, Gisela Valcárcel recurrió a YouTube, TikTok y un canal de difusión de WhatsApp para mantener la comunicación con sus seguidores. En los últimos días, la presentadora compartió videos de sus actividades cotidianas, consejos para obtener mejores fotografías y reflexiones vinculadas a su vida profesional.

Uno de los contenidos comentados por Medina mostró a Gisela Valcárcel dando recomendaciones sobre ángulos, postura corporal y ubicación de la cámara para lograr una mejor fotografía. La presentadora sugirió colocar el celular de costado y cuidar la posición de los hombros. También realizó transmisiones en vivo para interactuar con sus seguidores, como parte de su incursión en las plataformas digitales.

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.
Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por querer convertirse en influencer: “Qué disfuerzo”.

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